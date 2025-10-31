即完売の Solana 用途向け Premium Ryzen VPS および UDP 専有 Shredstream Ryzen Premium フランクフルトで再入荷

ELSOUL LABO B.V.

ELSOUL LABO B.V.（本社：オランダ・アムステルダム、代表取締役CEO：川崎文武）と Validators DAO が運営する ERPC は、Solana 用途に特化した高性能専有サーバー「Premium Ryzen VPS」シリーズについて、フランクフルト（FRA）リージョンでの再入荷を発表しました。また、アムステルダム（AMS）およびニューヨーク（NY）リージョンでも数量限定で在庫を追加しております。日頃より多大なるご支援を賜り、心より御礼申し上げます。

再入荷の概要

前回即完売となったフランクフルトリージョンの 4 cores / 16GB RAM および 8 cores / 32GB RAM プランを中心に、今回の再入荷では各リージョンのキャパシティを増強しました。世界的に供給が限られる最高クロック帯のリソースであるため、今回も数量限定となります。ご希望の方はお早めにお申し込みください。

また、UDP 専有型 Shredstream「Ryzen Premium」についても、同時に再販を開始しました。従来より多くのご利用者様から高い評価をいただいている人気構成であり、在庫が限られております。

Validators DAO公式Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR

フランクフルトが特に人気の理由

フランクフルト（FRA）は、Solana ネットワーク上で世界最多のステーク量とバリデータが集まる地域であり、理論上リーダースロットに最も近い時間帯が長く、ファーストチョイスとして選ばれやすい特性を持っています。そのため、取引検知やストリーム受信などレイテンシを最重要視するプロジェクトにとって、特に有利なリージョンとなっています。

もちろん、AMS や NY も安定した人気を保っており、用途や接続先に応じて最適なリージョンをお選びいただけます。

Premium Ryzen VPS の特徴

Premium Ryzen VPS は、世界最速クラスの 5.7GHz Ryzen CPU を基盤とし、ECC DDR5 メモリ、NVMe4 ストレージ、25Gbps ×2 のネットワークを備えた構成を採用しています。仮想化環境でありながら、CPU・メモリ・ストレージすべてのリソースを物理的に確保し、オーバーコミットを一切行わない設計により、常に安定した性能を発揮します。

全リージョンにおいて、Jito Block Engine・専有 Shreds Premium・gRPC エンドポイントが同一ネットワーク内に配置されており、ゼロ距離通信を実現。外部インターネットを経由しない構成により、最速の処理経路を確保しています。

UDP 専有 Shredstream Premium の再販

専有 Shredstream Premium は、Premium Ryzen VPS 上に構築された UDP 専有ストリーム環境であり、同一データセンター内の共有ストリームと比較しても最大 87%以上の高速化を実現しています。主要バリデータや Jito Block Engine と同一ネットワークで動作し、遅延のボトルネックを排除することで、圧倒的なリアルタイム性能を発揮します。

Stream Bundles との併用で最速と安定を両立

ERPC の Stream Bundles は、複数の Shredstream に加え、Geyser gRPC・Solana RPC・SWQoS エンドポイントを一括で利用できる統合プランです。Premium Shreds と組み合わせることで、専有ストリームの優位性に加え、共有ストリームや gRPC を併用した冗長構成を構築でき、最速と安定性を両立した環境を実現します。

Bundles を活用することで、導入コストを抑えながらもプロフェッショナルユースに求められる「速さ」と「信頼性」を短期間で整えることが可能です。

ERPC、Validators DAOが解決する課題

- RPC環境で発生しがちなトランザクション失敗やレイテンシ変動- 多くのインフラプロバイダーによる性能制限- ネットワーク距離が通信品質に与える影響の大きさ- 小規模プロジェクトほど高品質インフラへアクセスしづらい状況

私達は、オープンソース開発を支援する Solana NFT カードゲームプロジェクト Epics DAO の開発過程で、高品質かつ高速な Solana 開発環境が容易に手に入らないという課題に直面しました。そのため独自のプラットフォームを構築し、その知見を基盤として ERPC や SLV を提供しています。

金融分野のアプリケーションは特にミッションクリティカルであり、遅延やエラーは直接ユーザー体験に影響します。分散したバリデータや Web3 特有の構造が重なり合う Solana 開発では全体像の把握が難しく、多くのプロジェクトが遅延や不安定さに悩まされてきました。

今後、Solana が Alpenglow をはじめとする次世代技術を導入することで、ブロック確定の高速化と通信レイヤーの刷新が進むと予想されています。ERPC および Validators DAO は、それらの変化にも柔軟に対応しながら、Solana エコシステム全体の開発体験とユーザー体験の向上に貢献していきます。ERPC も SLV も、その一環として位置付けています。

- ERPC公式サイト: https://erpc.global/ja- SLV公式サイト: https://slv.dev/ja- elSOL公式サイト: https://elsol.app/ja- Epics DAO公式サイト: https://epics.dev/ja- Validators DAO公式Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR