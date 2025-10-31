DAIJOBU、SET／テスト自動化の専門チームを新たに組成し、開発スピードと品質の両立を実現するテスト自動化サービス「AutoQA」の提供を開始

DAIJOBU株式会社

■ 背景

現代のソフトウェア開発では、アジャイル開発やCI/CDの導入が当たり前となり、「開発の高速化」と「品質の担保」の両立がこれまで以上に求められています。

しかし、実際の現場では以下のような課題が頻出しています：

- 手動テストの限界により、リリース前検証が属人的・後手になる- テスト自動化の設計・運用が開発チーム内で手が回らない- 自動化しても保守・運用が破綻し、形骸化する

こうした背景のもと、DAIJOBU株式会社ではテスト自動化の設計・実装・運用に特化した専門チーム（SET：Software Engineer in Test）を新たに立ち上げ、テスト戦略の立案からコードベースの自動化実装までを一貫支援する体制を整えました。

■ 概要

DAIJOBUの新チームは、ソフトウェア開発とテスト自動化の両スキルを併せ持つエンジニア（SET）を中心に編成。

以下のような業務を専門的に支援します：

- E2E／API／ユニットテストの自動化設計・実装- CI/CDと連携したテストパイプライン構築- テスト戦略・カバレッジ設計・リファクタ支援- テストコードのレビュー・保守体制の仕組み化

テストの品質だけでなく、運用性・メンテナンス性までを考慮した自動化設計を通じ、プロダクト開発全体の健全性を高めます。

■ 特徴

DAIJOBUは、以下の特徴を実現することで、本当に使える自動化支援をいたします。

- 品質とテスト自動化に精通したSET人材による“内製支援型”のチーム体制- Playwright / Cypress / Jest / Pytest / RSpec / k6 などに幅広く対応- 一時的な自動化ツール導入ではなく、「定着と運用改善」を重視- CI/CD環境（GitHub Actions / CircleCI / Bitrise / Jenkins）と連携した自動実行設計- 自動化対象は「ROIが高い箇所」から段階的にスコープ拡張

■ DAIJOBU の自動化支援における強み

DAIJOBUはこれまでに、Web3・SaaS・toB向けプロダクトを中心に数十件以上のテスト自動化支援を実施してきました。

特に以下の点で高い評価を受けています：

- QA視点だけでなく、開発者目線での「読みやすく壊れにくいテストコード」設計- 短期間での自動化PoC導入→運用へのスムーズなスケールアップ支援- 専任の自動化PMが工数・スコープ管理も一括支援- 属人化を防ぐドキュメント整備・Notion／Slack／GitHub連携の運用設計

また、ソフトウェア開発の現場では、「テスト自動化＝すべてを自動化できる」という誤解が根強く存在しています。

しかし現実には、以下のような落とし穴に多くのチームが直面しています：

- すべてを自動化しようとして破綻する- 「できる箇所／できない箇所」の見極めがされていない- 自動化以前に、手動テスト含めた“テストプロセス”そのものが整理されていない

これらを無視したままツールやスクリプトに依存した自動化を推進しても、長期的には保守負債となり、「動かないテスト」「誰も触れないコード」が蓄積されていきます。

そこでDAIJOBUでは、自動化ありきではなく、まず「テスト全体の構造設計」から伴走し、実装可能な範囲を明確化しながら、最小コストで最大効果を出すテスト自動化を専門的に支援いたします。

■ ユースケース

- API / E2E自動テストの新規構築支援：開発初期フェーズからの自動化導入- CI連携の回帰テスト自動化：GitHub Actions上でPRごとにテスト実行＋結果通知- 既存テストのリファクタ・運用改善：破損していた自動テストを整理・復活- カバレッジ改善＋レビュー支援：品質ゲート設計、リグレッションリスクの可視化- モバイルアプリのUIテスト自動化：Bitriseと連携し、iOS/AndroidのE2Eテストを安定実行