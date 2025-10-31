ホリデーコフレ”pocket-sized holiday”のヴィジュアルが完成＆公開スタート！インスタキャンペーンも
この度、トータルビューティーカンパニーuka(@instauka,@ukacojp,@ukabeauty.co)は2025年11月1日にホリデーコフレ”pocket-sized holiday”(https://uka.co.jp/creative-collection/2026/)を限定発売します。
ポケットにしのばせる私だけのホリデーシリーズ
2025年11月1日に限定発売。
2025年のホリデーコフレは”pocket-sized holiday”
略して、ポケホリです。
uka nail oil pocket-sized holiday(https://uka.co.jp/ukakau/4582637163991/)
5ml 4,950円（税込）
uka Petiume pocket-sized holiday(https://uka.co.jp/ukakau/4582637164011/)
15ml 8,250円（税込）
uka incense pocket-sized holiday(https://uka.co.jp/ukakau/4582637164165/)
30本 3,300円（税込）
uka scented candle pocket-sized holiday(https://uka.co.jp/ukakau/4582637164172/)
28g 2,750円（税込）
uka nail polish pocket-sized holiday(https://uka.co.jp/ukakau/4582637164240/)
各4ml 2色セット 2,970円（税込）
uka Holiday Coffret pocket-sized holiday(https://uka.co.jp/ukakau/4582637164189/)
13,200円（税込）
セット内容
・uka nail oil pocket-sized holiday
・uka scented candle pocket-sized holiday 2個
・uka incense pocket-sized holiday
コフレセットをご購入で、限定のネイルオイルホルダーをプレゼント！
ukaのロゴチャームがついたネイルオイルホルダーはバッグやスマホにつけて、出先でも簡単に指先の保湿に。
カラーはお選びいただけます。
クリスマスを感じる店内のukacojp/storeでは、小さなフェアリーたちががお出迎え。
限定ホリデーコフレをぜひお楽しみください！
12月25日まで店内のフォトブースを撮影して @instauka @ukacojp ＃ポケホリ のタグをつけてインスタにアップしていただいたお客さまには、ukaのヘアケアやボディケアのサンプルをプレゼント！
【店舗情報】
ukacojp/store
address：〒150-0001
東京都渋谷区神宮前4-21-10 URA表参道1F
Tel：080-7999-1870
Open：月～日 11:00～19:00 / 金 12:00～20:00
Close：火曜日
Access：
東京メトロ千代田線｜東京メトロ副都心線「明治神宮前〈原宿〉」駅 徒歩5分
東京メトロ銀座線｜東京メトロ千代田線｜東京メトロ半蔵門線「表参道」駅 徒歩7分
#ポケホリ インスタグラムキャンペーン
uka storeやuka salon の ”pocket-sized holiday”の近くにいる小さなフェアリーの写真を撮って
＃ポケホリ をつけて @instauka または@ukacojp をタグ付けして投稿していただいたくと、抽選で 16 名さまにホリデーコフレのアイテムをランダムで 1 個プレゼントさせていただきます。
ぜひ、フェアリーを投稿してキャンペーンにご参加ください！
【インスタグラムキャンペーン期間】
11 月 1 日(土)～11 月 30 日(日)
※商品の発送は 12 月上旬予定
【キャンペーン実施店舗】
uka 東京ミッドタウン 六本木 / uka 広尾 / uka park side suite / ukacojp/store / uka
store Kyoto ShinPuhKan / uka store NEWoMan YOKOHAMA / uka store Shibuya
RAYARD MIYASHITA PARK / uka store Sapporo Stellar Place / uka store Nagoya
Takashimaya GATE TOWER MALL / uka store NEWoMan SHINJUKU / uka store
Sendai PARCO2 / uka store Hankyu Mode Kobe / uka store Osaka LUCUA 1100 / uka
store AMU Plaza Hakata / uka store DAIMARU SHINSAIBASHI / uka store Care &
Share