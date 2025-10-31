リブマックス、初のゴルフ場運営に参入。『LiVEMAXゴルフクラブ栃木』2025年11月1日リブランドオープン！

株式会社リブ・マックス

株式会社リブ・マックス（本社：東京都港区、代表取締役：有山 憲）は、栃木県鹿沼市において、南栃木ゴルフ倶楽部株式会社を取得し『LiVEMAXゴルフクラブ栃木』の新名称にて2025年11月1日よりゴルフ場運営事業を開始いたします。

6,621ヤードに渡って広がる18のホールはひな壇状に造成された戦略性の高い18ホールを有し、緩やかな打ち下ろしと打ち上げの広々としたレイアウトです。ピュアサンドグリーンやダイアモンドカットの芝面により上質なプレー環境を提供出来るコース管理が特徴のゴルフコースです。



とくにアウトコースでは2オンに挑戦したい開放的な6番ロングや、左サイドに3つの池が並んだ7番ショート、グリーン手前をクリークが流れる9番ミドルなど。インコースでは12番の谷越えのミドル、2オン狙いの17番ロング、4つの池でグリーン手前がガードされた18番ミドルなどが特徴的なホールとなっています。

山々と肩を並べる標高３７０ｍより見渡す風景を楽しみながら、戦略性に富んだコースの中でのプレーをお楽しみ下さい。

またクラブハウス、レストラン、ショップ、お風呂など充実した施設を備え、初心者から上級者まで安心してご利用いただける運営基盤があります。

首都圏からのアクセスも良好で「ゴルフ銀座」とも呼ばれる鹿沼エリア。自然豊かな丘陵地に位置することで、ゆったりとリゾート感のあるラウンドが可能です。

クラブハウス内 風景

【LiVEMAXゴルフクラブ栃木（旧南栃木ゴルフ倶楽部）】

《住所》栃木県鹿沼市上永野2585

《アクセス》東北自動車道：栃木ICから17km（県道32号線を柏尾方面）

TEL：0289-84-0611

予約サイト：https://www.minami-tochigigc.com/

■株式会社リブ・マックスについて

リブ・マックスは、ITを活用した空間オペレーションを通じて、新たな価値を創出する企業です。

北海道から沖縄まで全国196棟のホテルやリゾートを展開し、主要都市を中心に国内トップクラスの室数を誇るマンスリーマンション事業、さらにはコインパーキング事業などがあり、あらゆる土地や建物を有効活用することで、その収益性を最大限に引き出しています。単なる不動産の管理にとどまらず、空間そのものの価値を見極め、最適な運用と管理を行うことで、持続可能かつ柔軟な収益モデルを構築しています。

【お問合せについて】

お問合せフォーム：https://www.hotel-livemax.com/contact/