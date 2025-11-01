³«´Û10¼þÇ¯µÇ°¡§¤á¤°¤ê¤¢¤¦º£¤ò±Ç¤¹―ÆüËÜ¤Î¸½Âå¥¬¥é¥¹ 1975－2025
¡¡ÉÙ»³»Ô¥¬¥é¥¹Èþ½Ñ´Û¤Î³«´Û10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¸½Âå¥¬¥é¥¹·Ý½Ñ¤ÎÎò»Ë¤È¸½ºß¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÅ¸Í÷²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ¤Ç¤Ï1970Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é¡¢ºî²È¸Ä¿Í¤¬¼«¤é¤Î¼ê¤Ç¥¬¥é¥¹À©ºî¤ò¹Ô¤¦Æ°¤¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë¹¤¬¤ê»Ï¤á¤Þ¤¹¡£ºî²È¤ÎÂ¿¤¯¤¬²ñ¼Ò¤Ë½êÂ°¤·¡¢ÁÇºà¤ò°·¤¦ºî¶È¤ò¿¦¿Í¤È¶¦¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿½¾Íè¤Î¤¢¤êÊý¤«¤éÅ¾´¹¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢1977Ç¯¤ËÆüËÜ½é¤Î¥¬¥é¥¹ÀìÌç²ÝÄø¤¬Â¿ËàÈþ½ÑÂç³Ø¤Ë³«Àß¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ä¡¢1978Ç¯¤ÎÂè£¸²óÀ¤³¦¥¯¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡¦µþÅÔ¤ò·Àµ¡¤È¤¹¤ë¡¢¥¬¥é¥¹·Ý½ÑÊ¬Ìî¤Ç¤Î¹ñºÝ¸òÎ®¤Î³ÈÂç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºî²È¤¿¤Á¤Ï¼Â¸³Åª¤ÊÀ©ºî¤ò½Å¤Í¤Æ¤³¤ÎÁÇºà¤È´Ø¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¬¥é¥¹¤À¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ìÆÀ¤ëÉ½¸½¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë1990Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¶õ´ÖÅª¤«¤ÄÂçµ¬ÌÏ¤ÊÉ½¸½¤Ø¤ÎÅ¸³«¤ò·Ð¤Æ¡¢2000Ç¯Âå¤ËÆþ¤ë¤È¡¢ºî²ÈÆÈ¼«¤ÎÀ©ºî¼êË¡¤òÊÔ¤ß½Ð¤¹Æ°¤¤Î³èÈ¯²½¤ä¡¢ÊÑ²½¤·Â³¤±¤ë¼Ò²ñ¾ðÀª¤È¸Æ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢¥¬¥é¥¹É½¸½¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹Â¿ÍÍ¤Ê¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÅ¸Í÷²ñ¤Ç¤Ïº£Æü¤Ë¤¤¤¿¤ë·ãÆ°¤Î50Ç¯¤ÎÆ°¸þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢³Æ»þÂå¤òÂåÉ½¤¹¤ëºîÉÊ¤ä¡¢¥¬¥é¥¹¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÄó¼¨¤¹¤ëÉ½¸½¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ÍÍ¡¹¤Ê½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡¢ºî²È¤¿¤Á¤Î¡Öº£¡×¤Î¼Â´¶¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Î¿ô¡¹¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«ºÅ³µÍ×
¢£Å¸Í÷²ñÌ¾¡¡¡¡³«´Û10¼þÇ¯µÇ°¡§¤á¤°¤ê¤¢¤¦º£¤ò±Ç¤¹―ÆüËÜ¤Î¸½Âå¥¬¥é¥¹ 1975－2025
¢£²ñ¡¡¡¡´ü¡¡¡¡2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2026Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë
¢£²ñ¡¡¡¡¾ì¡¡¡¡ÉÙ»³»Ô¥¬¥é¥¹Èþ½Ñ´Û2¡¦3³¬ Å¸¼¨¼¼1－3
¢£¼ç¡¡¡¡ºÅ¡¡¡¡ÉÙ»³»Ô¥¬¥é¥¹Èþ½Ñ´Û
¢£½õ¡¡¡¡À®¡¡¡¡·Ý½ÑÊ¸²½¿¶¶½´ð¶â
¢£¸å¡¡¡¡±ç¡¡¡¡ËÌÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¡¢ÉÙ»³¿·Ê¹¼Ò¡¢NHKÉÙ»³ÊüÁ÷¶É¡¢ËÌÆüËÜÊüÁ÷¡¢ÉÙ»³¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡¢¥Á¥åー¥ê¥Ã¥×¥Æ¥ì¥Ó
¢£³«¾ì»þ´Ö¡¡¡¡¸áÁ°9»þ30Ê¬－¸á¸å6»þ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¶â¡¦ÅÚÍËÆü¤Ï¸á¸å8»þ¤Þ¤Ç¡¢1/2-3¤Ï¸á¸å5»þ¤Þ¤Ç¡¢Æþ¾ì¤ÏÊÄ¾ì¤Î30Ê¬Á°¤Þ¤Ç¡Ë
¢£ÊÄ ¾ì Æü¡¡¡¡Âè1¡¦3¿åÍËÆü¡¢12·î29Æü¡Ê·î¡Ë－1·î1Æü¡ÊÌÚ¡¦½Ë¡Ë
¢£´Ñ Í÷ ÎÁ¡¡¡¡°ìÈÌ¡¡1,200±ß¡Ê1,000±ß¡Ë¡¢Âç³ØÀ¸¡¡1,000±ß¡Ê800±ß¡Ë
¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¢¨¡Ê¡¡¡ËÆâ¤Ï20Ì¾°Ê¾å¤ÎÃÄÂÎ
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¨ËÜÅ¸´ÑÍ÷·ô¤Ç¾ïÀßÅ¸¡Ê4³¬¡¢6³¬¡Ë¤â¤´Í÷¤¤¤À¤±¤Þ¤¹
´ØÏ¢¥×¥í¥°¥é¥à
¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥¥ë¥ó¥ïー¥¯¤Ç¥¬¥é¥¹¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤òºî¤í¤¦¡×
Æü»þ¡§12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢13Æü¡ÊÅÚ¡Ë³ÆÆü¸á¸å1»þ30Ê¬¤«¤é3»þ´ÖÄøÅÙ
²ñ¾ì¡§ÉÙ»³¥¬¥é¥¹¹©Ë¼Âè2¹©Ë¼
¹Ö»Õ¡§½ÂÃ«ÎÉ¼£¡ÊËÜÅ¸½ÐÉÊºî²È¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§¾®³Ø5Ç¯À¸°Ê¾å¡Ê¾®³ØÀ¸¤ÏÍ×ÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼¡Ë
Äê°÷¡§12Ì¾ÄøÅÙ ¢¨Î¾Æü¤Î»²²Ã¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
»²²ÃÈñ¡§2,000±ß¡¢»öÁ°¿½¹þ¤ßÀ©¡Ê±þÊçÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¡Ë
½ÐÉÊºî²È¤Ë¤è¤ë¥¯¥í¥¹¥Èー¥¯¡ÖÆüËÜ¤Î¸½Âå¥¬¥é¥¹¤ÎóÕÌÀ´ü¤ò¸ì¤ë¡×
Æü»þ¡§12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å1»þ30Ê¬¤«¤é2»þ´ÖÄøÅÙ
²ñ¾ì¡§ÉÙ»³»Ô¥¬¥é¥¹Èþ½Ñ´Û2³¬¥í¥Óー
¹Ö»Õ¡§ÌîÅÄÚÀ¡¢ÌîÅÄÍ³Èþ»Ò¡¢½ÂÃ«ÎÉ¼£
ÂÐ¾Ý¡§¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡¢¿½¹þ¤ßÉÔÍ×
ÆÃÊÌ¹ÖºÂ¡ÖÆüËÜ¤Î¥¬¥é¥¹·Ý½Ñ»Ë¡×
Æü»þ¡§2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë³Æ1»þ´ÖÄøÅÙ
(1) ¡ÖÌïÀ¸¤«¤é¹¾¸Í»þÂå¤Þ¤Ç¡×¸á¸å1»þ30Ê¬¤«¤é
¹Ö»Õ¡§ÅÚÅÄ¥ë¥ê»Ò¡ÊÉÙ»³»Ô¥¬¥é¥¹Èþ½Ñ´Û¡¡´ÛÄ¹¡Ë
(2) ¡ÖÌÀ¼£¤«¤é¸½Âå¤Þ¤Ç¡×¸á¸å2»þ45Ê¬¤«¤é
¹Ö»Õ¡§ÃæÅç½Õ¹á¡ÊËÜÅ¸Ã´Åö³Ø·Ý°÷¡Ë
²ñ¾ì¡§ÉÙ»³»Ô¥¬¥é¥¹Èþ½Ñ´Û2³¬¥í¥Óー
ÂÐ¾Ý¡§¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¡¡¡¡
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡¢»öÁ°¿½¹þ¤ßÀ©¡Ê±þÊçÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¡Ë
³Ø·Ý°÷¤Ë¤è¤ë¥®¥ã¥é¥êー¥Èー¥¯
Æü»þ¡§11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë³Æ²ó¸á¸å2»þ¤«¤é
¾ì½ê¡§ÉÙ»³»Ô¥¬¥é¥¹Èþ½Ñ´Û2Ž¥3³¬¡¡Å¸¼¨¼¼1－3
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡¢¿½¹þ¤ßÉÔÍ×
¢¨Å¸¼¨¼¼¤Ø¤ÎÆþ¾ì¤Ë¤Ï¡¢ËÜÅ¸´ÑÍ÷·ô¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨´ØÏ¢¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¾ÜºÙ¤ÏÈþ½Ñ´Û¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Ê https://toyama-glass-art-museum.jp/exhibition/exhibition-6678/ ¡Ë¤ä¸ø¼°SNS¤Ê¤É¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥×¥í¥°¥é¥à¤ÏÅÔ¹ç¤Ë¤è¤êÃæ»ß¡¢¤Þ¤¿¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ÏÈþ½Ñ´Û¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£