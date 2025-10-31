【第1話無料公開】『名探偵ポワロ』のアンソニー・ホロヴィッツが共同脚本を務める警察捜査ミステリー『警部ジョン・トリンの衝突追跡捜査』 第1話をYouTubeで期間限定無料公開！

株式会社WOWOWプラス

(C) Eleventh Hour Films & All3Media International

Prime Video「シネフィルWOWOW プラス」の公式YouTubeにて、ロンドン警視庁の警部ジョン・トリンが、交通事故捜査課の警部アンと共に原因不明の多重事故の真実に迫る警察捜査ミステリー『警部ジョン・トリンの衝突追跡捜査』の第1話を10月31日（金）20:00～無料公開開始！

主人公の警部ジョン・トリンを演じるのは、『シェトランド』シリーズで知られるダグラス・ヘンシュオール。

続きは「シネフィルWOWOW プラス」でご覧いただけます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=MTd1Ywccl2w ]

『警部ジョン・トリンの衝突追跡捜査』 第1話「悲劇の始まり」（2009／イギリス／46分）

監督：マーク・エヴァンス

キャスト： ダグラス・ヘンシュオール／ジョー・ウッドコック／クリストファー・フルフォード

★第2話以降のご視聴はこちら→https://x.gd/yXyXH

■第1話「悲劇の始まり」あらすじ

ロンドン警視庁の警部、ジョン・トリンは休職していたが職場に復帰し、原因不明の多重事故の捜査を担当することになる。事故には２人の警察官が関わっていて、彼らが原因と疑われ問題視されていた。２人が追跡していた車に乗っていたアリスが死亡し、彼女の父親が警察に対し訴訟を起こしたのだ。警察の責任問題を回避するためにもジョンには真相の究明が求められる。しかし多くの人物が関わるこの事故は謎に包まれていて…。

●シネフィルWOWOW プラス公式YouTube

https://www.youtube.com/@cinefilwowowplus

■毎月第2金曜21時：名画上映＜2週間限定無料公開＞

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTajudv9194HlSvldnZOgKkLFjfM5kVjV

■1ヶ月限定「ドラマシリーズ第1話無料配信」

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTajudv9194HPO67hpXn_gcWOaAF8NsuN

■毎週水曜20時更新：期間限定「ドラマシリーズ全話無料配信」

https://youtube.com/playlist?list=PLTajudv9194Gck2ghkO2MtvRORgoJ2_hh&feature=shared(https://youtube.com/playlist?list=PLTajudv9194Gck2ghkO2MtvRORgoJ2_hh&feature=shared)

■期間限定「アニメシリーズ第1話無料配信」

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTajudv9194Gcy9CCspCk7110s5carFy5

●シネフィルWOWOW プラス公式X（旧Twitter）

https://twitter.com/cinefilwow_plus

●Amazon Prime Video「シネフィルWOWOW プラス」

https://amzn.to/3Ak6txb