Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡ØÀ¤³¦¤ÎMUSASHI¸ÄÅ¸¡Ù²ñ¾ì¤ÎÀß±Ä¡¦»Ü¹©¤Ç³èÌö¤·¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥´¥Ä¥êー
¡¡7·î¤ËÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡ØÀ¤³¦¤ÎMUSASHI¸ÄÅ¸¡Ù¤Ç¤ÏÌó150ÃÄÂÎ¤ËµÚ¤Ö´ë¶È¤äÃÄÂÎ¡¢ÃøÌ¾¿Í¤ÎÊý¡¹¤Ë»²²è¤¤¤¿¤À¤¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈMUSASHI¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óºîÉÊÌó100ÅÀ¤òÅ¸¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î²ñ¾ì¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅ¸¼¨Êª¤ÎÀ©ºî¤ä¡¢³«ºÅÁ°Ìë¤«¤é¤ÎÀß±Ä¤Ê¤É¤ÇÂç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥´¥Ä¥êー¡ÊËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜ¼é¸ý»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿åÌîÌÐÍ´¡Ë¤À¡£
¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤«¤éÂçÆ»¶ñ¡¢¾®Æ»¶ñ¤Þ¤Ç²¿¤Ç¤âÍè¤¤¤Î³èÌö¤Ö¤ê
¡ØÀ¤³¦¤ÎMUSASHI¸ÄÅ¸¡Ù¤Ï¥®¥ã¥é¥êーWEST¤ÎÌó600ha¤È¤¤¤¦¹¤¤ÉßÃÏ¤ò»È¤Ã¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¤¬¡¢¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¡¢Å¸¼¨Êª¤Î°õºþ¤ä»Å¾å¤²¡¢ÀµÌÌÆþ¤ê¸ý¤ËÅ¸¼¨¤·¤¿²¬À¾Í¤Æà¤µ¤óºîÉÊ¤Î ¡ÈÉðÂ¢Å¸¡É Âç´ÇÈÄÀß±Ä¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥´¥Ä¥êー¤ÎÂåÉ½¤Ç¤¢¤ë¿åÌî¤µ¤ó¤òÉ®Æ¬¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤¬Âç³èÌö¡£¸ÄÀ¤æ¤¿¤«¤Ê¥í¥´¥Ä¥êー¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥Áー¥à¤Ç¥Ïー¥É¥ïー¥¯¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¡£
ÁÛ¤¤¤Î¼ï¤ò¿¢¤¨¡¢°ì½ï¤Ë°é¤Æ¤è¤¦¡£¹ç¸ÀÍÕ¤Ï ¡ÈLet's grow¡É
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò ¥í¥´¥Ä¥êー¤Ï¡¢¼é¸ý»Ô¡¦Ìç¿¿»Ô¤òµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢´ØÀ¾¤òÃæ¿´¤ËÅ¹ÊÞ²þÁõ¤«¤é½»Âð¥ê¥Õ¥©ー¥à¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë·úÃÛ»öÌ³½ê¡£Å¹ÊÞ¤Î´ÇÈÄ¥Ç¥¶¥¤¥óÀ©ºî¡¢ÀßÃÖ¡¦»Ü¹©¤Ê¤É¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÈLet¡Çs glow¡É ¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ìー¥º¤Ë¤Ï¡¢¿åÌî¤µ¤ó¤Î¡Ö²È¤äÅ¹ÊÞ¤Î¶õ´Ö¤ò¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë¤â¡Ö´°À®»þ¤Ï80¡ó¡¢¤¢¤È¤Î20¡ó¤Ï´°À®¸å¤Ë¤ªµÒÍÍ¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê·úÃÛ¤ò¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Àß·×»öÌ³½ê¤È¤·¤Æ100%´°À®·Á¤òº¹¤·½Ð¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Îµ¤»ý¤Á¤È¤¤¤¦¼ï¤ò¿¢¤¨¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë°é¤Æ¤Æ¥·¥ó¥Ü¥ë¥Ä¥êー¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¿åÌî¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤À¡£
»Ü¹©Îã¡§Å¹ÊÞ
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò½Å¤Í¡¢¸ÜµÒ¤ÎËÜ²»¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¥×¥í¤È¤·¤ÆÄó°Æ¤ò¤·¤Æ¶¦¤Ë·úÃÛ¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¶õ´Ö¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤½¤³¤ò»È¤¦¿Í¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÀè¤É¤¦»È¤¦¤«¤Ï¤½¤Î¿Í¤Î¼«Í³¡£Æü¡¹¤Î»Å»ö¤äÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤é¤·¤¯¥¢¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤À¤«¤é»È¤¦¿Í¤¬¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤ä¤¹¤è¤¦¤ËÍ¾Çò¤òÂ¤¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡¢¤È¿åÌî¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ë¡£
»Ü¹©Îã¡§¸Ä¿ÍÂð
»Ü¹©Îã¡§¸Ä¿ÍÂð
»Ü¹©Îã¡§²ñ¼Ò¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹
¡Ö¥â¥Æ¤¿¤¤¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Î¾ðÇ®
¡¡¿åÌî¤µ¤ó¤Ï15ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤ÇºÇ½é¤Î»Å»ö¤Ë½¢¤¤¤¿¡£¡ÖÅö»þ¤È¤Ë¤«¤¯½÷¤Î»Ò¤Ë¥â¥Æ¤¿¤¯¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¥â¥Æ¤ë¤«¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¡¢Áá¤¯Æ¯¤¤¤Æ¤ª¶â²Ô¤¤¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤È¡¢¿Í´Ö¹ñÊõ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¤¤¤«¤Ë¤â15ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤é¤·¤¤È¯ÁÛ¤¬Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡£ÊÙ¶¯¤Ï¶ì¼ê¤Ç¡¢ÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¤È¤¤¤Ã¤¿¤é³¨¤òÉÁ¤¤¤¿¤ê¡¢¥â¥Î¤òºî¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ê¤é¤ÈµÜÂç¹©¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤¿ÌðÀè¡¢¿ÆÀÌ¤Î¿Í¤«¤éÍ¶¤ï¤ì¤Æ»õ²Ê°åÎÅ¤ÎÊÌÃí²È¶ñÀ½ºî¤Î»Å»ö¤Ë½¢¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·2Ç¯ÌÜ¡¢¥êー¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÎÀÞ¤Ë¶Ð¤áÀè¤¬ÅÝ»º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¼¡¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Æ¥ó¥È¤ä´ÇÈÄ¤òÂ¤¤ë²ñ¼Ò¡£¥Æ¥ó¥È¤È¤Ò¤È¸ý¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤âÅ¹ÊÞ¤Î¸®Àè¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·úÊª¤ÎÃæ¤ËÃÖ¤¯Âç¤¤Ê¥Æ¥ó¥ÈÁÒ¸Ë¤ä¡¢µå¾ì¤Î¥Éー¥à¡¢Âç·¿¹½Â¤Êª¤Ê¤É¤â¼ê³Ý¤±¡¢ÌÌÇò¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÌ´Ãæ¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤¿¡£ÇµÂ¼¹©éº¼Ò¤ä¤Ä¤à¤é¹©·Ý¤Î²¼ÀÁ¤±´ë¶È¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¤Î¥»¥Ã¥È¤òÂ¤¤Ã¤¿¤ê¡¢Åö»þÀ¤³¦ºÇÂçµé¤È¸À¤ï¤ì¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¤òÁÈ¤ó¤À¤ê¡¢2004Ç¯¤ÎÉÍÌ¾¸Ð²ÖÇî¡¢2005Ç¯¤Î°¦¡¦ÃÏµåÇî¤Ç¤â»Å»ö¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¡£Åö»þ¤Î·Ð¸³¤¬º£²ó¤Î¡ØÀ¤³¦¤ÎMUSASHI¸ÄÅ¸¡Ù¤Ç¤âÀ¸¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡27ºÐ¤Ç¤½¤Î²ñ¼Ò¤òÂà¿¦¤·¤¿¸å¡¢·»¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¿²ÂæÎîÛÍ¼Ö¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î»Å»ö¡¢Áòµ·²ñ´Û¤Î»Å»ö¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ë¡¢ÆóÂ¤Î¤ï¤é¤¸¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿´ÇÈÄÀ½ºî¤ä¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î»Å»ö¤òË¡¿Í²½¤·¤¿¤Î¤¬³ô¼°²ñ¼Ò ¥í¥´¥Ä¥êー¤À¡£¿åÌî¤µ¤ó¤¬¡¢¾®¤µ¤¤¤â¤Î¤«¤éÂç¤¤¤¤â¤Î¡¢Ê¿ÌÌ¤äÎ©ÂÎ¤ä¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢²¿¤Ç¤â¤´¤¶¤ì¤Ç¼õ¤±¤ÆÎ©¤Ä¤Î¤Ï¤½¤ó¤Ê·ÐÎò¤¬ÅÚÂæ¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¡Ö²Ä°¦¤¤MUSASHI¤Ø¡×²¹¤«¤Ê¡¢°¦¾ð¤ËËþ¤Á¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸
¿åÌîÌÐÍ´¤µ¤ó¡Êº¸¡Ë¤ÈÊÀ¼Ò¼èÄùÌò¤ÎÃæÃ«ÂÙµ¬¡Ê±¦¡Ë
¡¡ÀÐÉÙ¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£ー¤Î¼èÄùÌò¡¦ÃæÃ«ÂÙµ¬¤È¿åÌî¤µ¤ó¤¬¾®³Ø¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¡¢ÊÀ¼Ò¤Ç¾ã¤¬¤¤Ê¡»ã»ö¶È¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿Åö½é¤«¤é·úÊª¹©»ö¤äÆâÁõ¹©»ö¤Ê¤É¤ò¥í¥´¥Ä¥êー¤¬°ì¼ê¤Ë°ú¤¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¿åÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÍÄ¤µ¤Î»Ä¤ëMUSASHI¤¬ÀÐÉÙ¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£ー¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿º¢¤«¤é¤½¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¤Æ¤¤¿1¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¿åÌîÌÐÍ´¤µ¤ó¡Êº¸¡Ë¤ÈMUSASHI¡Ê±¦¡Ë
¡¡¡ÖMUSASHI¤¯¤ó¤Ë¤ÏÂÀ×¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»Ä¤·¤Æ¿Ê¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡¢¤½¤Î»ëÀþ¤Ë¤Ï²Ä°¦¤¤Äï¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Â©»Ò¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ê°¦¾ð¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö1¿Í¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Ãæ°æ¼ÒÄ¹¤äÂ¾¤Î¿Í¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¼ÂÎÏ°Ê¾å¤Ë¥Ô¥ç¥ó¥Ô¥ç¥ó¤È°ìÂÈô¤Ó¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤½¤Î°ìÊâ°ìÊâ¤òÆ§¤ß¤·¤á¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡£¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤¿¤é¡¢¼¡¤ÏÃåÃÏ¤·¤Æ¶þ¿¤¹¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¡£±©¤Ð¤¿¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤â»×¤¦¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤½¤Î°ìÊâ°ìÊâ¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¡¢Ì£¤ï¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×
ËüÇî¤ÇÌ¼¤µ¤ó¤È¡£¾þ¤é¤Ê¤¤¿ÍÊÁ¡¢ÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¿åÌî¤µ¤ó
¡Ô¶¨ÎÏ´ë¶È¾ðÊó¡Õ
¢£Ì¾¾Î¡§³ô¼°²ñ¼Ò ¥í¥´¥Ä¥êー
¢£ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¿åÌî ÌÐÍ´
¢£ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©570-0017 ÂçºåÉÜ¼é¸ý»Ôº´Â¿ÅìÄ®1ÃúÌÜ31-8 LOGO-studio 1F
¢£²Ù¼õÁÒ¸ËÁí¹çÁë¸ý¡§¢©571-0067 ÂçºåÉÜÌç¿¿»ÔÀÐ¸¶Ä®29-10¡¡1¡¦2F
¢£ÂåÉ½TEL¡§06-7165-7305
¢£»ñËÜ¶â¡§1,000Ëü±ß
¢£HP¡§https://logo-tree.com
³ô¼°²ñ¼Ò ¥í¥´¥Ä¥êーËÜ¼Ò¡Ê¼é¸ý»Ô¡Ë
²Ù¼õÁÒ¸ËÁí¹çÁë¸ý¡ÊÌç¿¿»Ô¡Ë
¡Ô»öÌ³¶É¾ðÊó¡Õ
¢£Ì¾¾Î¡§ËüÇîÉðÂ¢¸ÄÅ¸»öÌ³¶É
¢£ÂåÉ½TEL¡§06¡¾6606-9638
¢£Mail¡§ishitomi.expoinfo@gmail.com
¢£½»½ê¡§¢©566-0063¡¡ÂçºåÉÜÀÝÄÅ»ÔÄ»»ôÌÃÌÚÄ®1ÈÖ40¹æ
¡Ô´ë¶È¾ðÊó¡Õ
¢£Ì¾¾Î¡§³ô¼°²ñ¼Ò ÀÐÉÙ¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£ー
¢£ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Ãæ°æ ·òÂÀ
¢£½êºßÃÏ¡§¢©572-0077¡¡ÂçºåÉÜ¿²²°Àî»ÔÅÀÌî3ÃúÌÜ30ÈÖ4¹æ
¢£ÀßÎ©¡§2015Ç¯2·î
¢£»ñËÜ¶â¡§1,700Ëü±ß
¢£HP¡§https://musashi-ishitomi-art.com/
¡Ô¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¾ðÊó¡Õ
¢£Ì¾¾Î¡§MUSASHI/ÉðÂ¢
¢£½Ð¿È¡§ÂçºåÉÜ¿²²°Àî»Ô
¢£Ç¯Îð¡§2003Ç¯À¸¤Þ¤ì
ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÎ©ÂÎÂ¤·Á¤Ê¤É¤ÎÀ©ºî¤¬¹¥¤¤Ç¡¢Ãæ³ØÀ¸¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ë³¨¤òÉÁ¤»Ï¤á¤ë¡£¿²²°Àî»Ô½Ð¿È¡£¥Þー¥«ー¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¡¢´éºÌ¤Ê¤É¤ò¹ª¤ß¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¡¢¿§ºÌ¤ËÍ¥¤ì¤¿ºîÉÊ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ê¤É¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤ò¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Beat¤äLyric¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëºîÉÊ¤ä¡¢²ÖÊÁ¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥¤¥ó¥É¤«¤é¥Àー¥¯¤ÊÉ½¸½¤Þ¤Ç¥á¥Ã¥»ー¥¸À¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤ò¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥È¡¢Î©ÂÎÂ¤·Á¤Ê¤É¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¥¹¥¥ë¡õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÃíÌÜ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¢£SNS¡§https://www.instagram.com/musashi_ishitomi?igsh=M2ZuMTJlY3AxanNh
2025Ç¯7·î9Æü¡¦10Æü¤ËÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡ØÀ¤³¦¤ÎMUSASHI¸ÄÅ¸¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000041.000148782.html)