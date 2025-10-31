野依健吾 主宰　ぶたのちょきんばこ最新作『君に捧げる』開演！心に残る群像劇をお届け

ロングランプランニング株式会社

ぶたのちょきんばこ主催、『君に捧げる』が2025年12月3日 (水) ～ 2025年12月7日 (日)にテアトルBONBON（東京都 中野区 中野 3-22-8）にて上演されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

チケットはこちら :http://confetti-web.com/@/butatcho_6

公式ホームページ

https://butatcho.wixsite.com/official

ぶたのちょきんばこが贈る最新作『君に捧げる』は、

“失われた時間の中で、それでも残るもの”を描く群像劇。



物語の中で息づくリアルな感情

交差する優しさ、伝えたい想い

そしてそれぞれの「大切な誰か」へとつながっていく。



人と人との距離を、もう一度見つめ直す120分。

この冬、あなたの心にそっと届く“捧げもの”を。

団体概要

2020年旗揚げ

野依健吾が主宰を務める、プロデュース団体。

旗揚げ以降、年に一度の本公演のほか

番外公演、トークイベントなど幅広い活動を行い

現在までの総動員数は3000人を超える。

公演概要

ぶたのちょきんばこ第六回本公演

『君に捧げる』





公演期間：2025年12月3日 (水) ～ 2025年12月7日 (日)

会場：テアトルBONBON（東京都 中野区 中野 3-22-8）



■出演者

山口託矢 (W主演)

前野えま (W主演)



山下聖良

増田雄二

鶴田葵

岩崎紗也加

緑川青真

原田百嘉

岩本晟夢

亜和

小針隆太

西尾くみこ

岡田頼明

虹美

横井大河

関田宗史

廣井若葉



北ひとみ

中山夢歩

野依健吾





■スタッフ

演出・脚本 野依健吾

舞台監督 わたなべひでお

音響 葦田屋 朧（落武者プロダクション）

照明 中島一(officeOneouts)

美術 佐藤あやの

スチール 渡邊純子(PhotoFiler)

撮影 市野龍一

メイク 真家愛子

宣伝美術・制作 西尾くみこ



■公演スケジュール

2025年12月3日（水）～7日（日）

12月3日（水）19：00

12月4日（木）14：00／19：00

12月5日（金）14：00／19：00

12月6日（土）13：00／18：00

12月7日（日）12：30／★16：00(トークイベント)

※受付開始は開演の45分前 開場は開演の30分前

※上演時間は約120分を予定しております。

※★はトークイベント回です。本編の上演はございません



■チケット料金

特別席：7,000円

普通席：6,000円



12/7(日) 16:00回 トークイベント

特別席：4,000円

普通席：3,500円

（全席指定・税込）

