野依健吾 主宰 ぶたのちょきんばこ最新作『君に捧げる』開演！心に残る群像劇をお届け
ぶたのちょきんばこ主催、『君に捧げる』が2025年12月3日 (水) ～ 2025年12月7日 (日)にテアトルBONBON（東京都 中野区 中野 3-22-8）にて上演されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。
チケットはこちら :
http://confetti-web.com/@/butatcho_6
公式ホームページ
https://butatcho.wixsite.com/official
ぶたのちょきんばこが贈る最新作『君に捧げる』は、
“失われた時間の中で、それでも残るもの”を描く群像劇。
物語の中で息づくリアルな感情
交差する優しさ、伝えたい想い
そしてそれぞれの「大切な誰か」へとつながっていく。
人と人との距離を、もう一度見つめ直す120分。
この冬、あなたの心にそっと届く“捧げもの”を。
団体概要
2020年旗揚げ
野依健吾が主宰を務める、プロデュース団体。
旗揚げ以降、年に一度の本公演のほか
番外公演、トークイベントなど幅広い活動を行い
現在までの総動員数は3000人を超える。
公演概要
ぶたのちょきんばこ第六回本公演
『君に捧げる』
公演期間：2025年12月3日 (水) ～ 2025年12月7日 (日)
会場：テアトルBONBON（東京都 中野区 中野 3-22-8）
■出演者
山口託矢 (W主演)
前野えま (W主演)
山下聖良
増田雄二
鶴田葵
岩崎紗也加
緑川青真
原田百嘉
岩本晟夢
亜和
小針隆太
西尾くみこ
岡田頼明
虹美
横井大河
関田宗史
廣井若葉
北ひとみ
中山夢歩
野依健吾
■スタッフ
演出・脚本 野依健吾
舞台監督 わたなべひでお
音響 葦田屋 朧（落武者プロダクション）
照明 中島一(officeOneouts)
美術 佐藤あやの
スチール 渡邊純子(PhotoFiler)
撮影 市野龍一
メイク 真家愛子
宣伝美術・制作 西尾くみこ
■公演スケジュール
2025年12月3日（水）～7日（日）
12月3日（水）19：00
12月4日（木）14：00／19：00
12月5日（金）14：00／19：00
12月6日（土）13：00／18：00
12月7日（日）12：30／★16：00(トークイベント)
※受付開始は開演の45分前 開場は開演の30分前
※上演時間は約120分を予定しております。
※★はトークイベント回です。本編の上演はございません
■チケット料金
特別席：7,000円
普通席：6,000円
12/7(日) 16:00回 トークイベント
特別席：4,000円
普通席：3,500円
（全席指定・税込）
