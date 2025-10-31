大阪・関西万博の大屋根リングを手がけた建築家藤本壮介氏が登場『architects magazine』Vol.46発刊

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社は、建築プロフェッショナルのヒューマンドキュメント誌『architects magazine（アーキテクツマガジン）』Vol.46を発刊いたしました。



▼『architects magazine』 webサイト

https://www.arc-agency.jp/magazine(https://www.arc-agency.jp/magazine)





『architects magazine』Vol.46のご案内

ヒューマンドキュメント誌ならではの人気連載企画「建築家の肖像」では、2,550万人以上が来場して大きな話題となった大阪・関西万博のシンボル「大屋根リング」を手がけた建築家 藤本壮介氏にご登場いただき、「バラバラでありながらひとつである」という社会モデル、建築モデルが確立された経緯を語っていただいております。特集では、建築業界で需要の高い設備設計の魅力やキャリアについて紹介する「超売り手市場。AIに奪われない仕事がここに 建築設備設計×キャリア術」を掲載。年収や働き方、必要な資格や転身メリットなどを紹介しております。また、創業80年で公共建築や美術館、大規模スタジアムまで手がけてきた組織設計事務所のパイオニア 株式会社佐藤総合計画を取り上げているほか、株式会社SAMURAI ARCHITECTSの代表取締役加藤利基氏のインタビュー、事務所探訪として株式会社インテリックス空間設計、プロデュース部門最前線として霞ヶ関キャピタル株式会社を取材しております。今号も、建築業界を代表するプロフェッショナルの人生観や取り組みを軸にしながら、スキルを高める方法や実務の現場を具体的に紹介することで、建築業界を様々な観点から取り上げて編集しております。ぜひ、ご一読ください。

【コンテンツ】

[建築家の肖像]

藤本壮介（藤本壮介建築設計事務所代表）



［建築設備設計×キャリア術］

超売り手市場。AIに奪われない仕事がここに



［新進気鋭］

SAMURAI ARCHITECTS



［事務所探訪］

インテリックス空間設計



［プロデュース部門最前線］

霞ヶ関キャピタル



［事務所探訪］

佐藤総合計画



［バックナンバーのご案内］

2014年1月20日創刊号～2025年7月20日リニューアル創刊号Vol.45



====================================

発行日／2025年10月20日（月）

判型／変型A4版

編集・発行／株式会社クリーク・アンド・リバー社 『architects magazine』編集部

発行人／黒崎 淳

編集人／島谷洋一郎

編集ディレクション・デザイン／合同会社ArchiTap

発行部数／10,000部

発行日／季刊（10月・1月・4月・7月を予定）

定価／524円（本体価格477円＋消費税）

====================================



本マガジンは季刊にて登録会員や建設会社・設計事務所など建築関連企業の各部署、学校法人、一般事業会社、公的機関などに向けて10,000部を発行するほか、https://www.arc-agency.jp/magazine で誌面やバックナンバーの一部も公開しております。



【architects magazineに関するお問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

『architects magazine』編集部

https://www.arc-agency.jp/contact

【C&R社のアーキテクト・エージェンシー事業について】

C&R社は2013年より、建築業界に特化したエージェンシー事業をスタート。企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、建築業界に携わるプロフェッショナルの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。建築士や設計士など、建築分野のプロフェッショナルの皆さまに向けては転職支援サービス「アーキテクト・エージェンシー」のほか、建築業界の最新情報をお届けする情報サイト「Architect‘s magazine」を展開。また、BIMスペシャリストのコミュニティ「BIMnoba」を運営しております。そのほか、住み手のライフスタイルとオーナーの収益性を兼ね備えた賃貸住宅をプロデュースする「CREATIVE RESIDENCE(R)」や、建築士・工務店と注文住宅を建てたい人の双方をVR空間で結び付けるVR建築展示場「XR EXPO(R)」も展開中です。C&R社建築グループはこれからも、様々な取り組みを通して、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」「クライアントの価値創造への貢献」の実現をめざしてまいります。



＜C&R社建築グループ主催のキャリア関連イベント＞

▼【50名限定】11/19（水）日本を代表する建築を手がける 大林組による”意匠設計職”転職セミナー（オンライン）

https://www.arc-agency.jp/magazine/13212



▼【100名限定】12/6（土）三菱地所グループ合同 建築技術者キャリア採用セミナー（対面開催）

https://www.arc-agency.jp/magazine/12915