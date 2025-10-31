Mel、最新アルバムのレコ発ツアー「LIFE」を開催！東京・北海道の2都市でライブツアー！

株式会社ホリプロインターナショナル

グローバルに活動を広げるSSWのMelが8月8日にリリースした2nd Full Album「LIFE」に伴うツアーの開催を発表した。

このツアーは東京と、Melの出身地である北海道の2箇所で開催となる。

また、各所のゲストも1組ずつ発表され、12月11日東京ではNolzy、12月14日北海道ではFirst Love is Never Returnedを迎えて開催される。

チケットの最速先行は本日2025年10月31日（金）20：00～11月6日（木）23：59までとなっている。

アルバムにも収録されている「東京ナイトロンリー」は10月22日付でトータルストリーミング再生が200万回を突破するなど、勢いに乗っているMelに益々目が離せない。

■公演情報

Mel LIVE TOUR 2025「LIFE」

12月11日（木）東京・渋谷 TOKIO TOKYO 開場18：00/開演18：30

12月14日（日）北海道・札幌 PLANT 開場17：00/開演 17：30

〈チケット〉

最速先行

応募期間：2025年10月31日（金）20：00～11月6日（木）23：59

〈詳細〉

Mel Official Site

https://mel-official.com/

■プロフィール

「チルなビートと優しい声で言葉を紡ぐ次世代チル系シンガー」として2020年に音楽活動を開始。

2021年1月にリリースをした2nd シングル「彗星と街」は、2021年Spotifyのバイラルチャート入りストリーミング総再生回1,000 万回再生突破のヒット曲となった。

2024年自身初の1st Digital album「ノンフィクション」をリリース。収録曲「コヨイノウタ」はTVドラマ『恋をするなら二度目が上等』のOP主題歌に、続く配信sg「東京ナイトロンリー」はTVドラマ「２５時、赤坂で」のED主題歌に抜擢されるなど、話題を広げている。

HP: https://mel-official.com/

X: https://x.com/_mel_1206_

Instagram：https://www.instagram.com/_mel_1206_?igsh=b2FxZmJucnhjeGI1

TikTok：https://www.tiktok.com/@_mel_1206_?_t=ZS-90ccdOceURV&_r=1(https://www.tiktok.com/@_mel_1206_?_t=ZS-90ccdOceURV&_r=1)

Youtube：https://www.youtube.com/channel/UC_q2kW4tB8_QxX7DZpa9I-w

bilibili：https://space.bilibili.com/3546641195862029?spm_id_from=333.1007.0.0