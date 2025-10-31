東京発ビートメイカーsophisticated silence、新曲『Eyes On You』が10/31(金)に配信開始

株式会社STARBASE「Eyes On You」アートワーク



東京在住のローファイ・ビートメイカー sophisticated silence が、新曲「Eyes On You」を10月31日(金)にリリースする。

本作は、ピアノの旋律を軸にしたローファイ・ヒップホップ。アナログレコードから抽出されたようなビニールノイズが全体を包み込み、どこか懐かしくも新鮮な質感を生み出している。

タイトル「Eyes On You」が示すのは、愛する人を見つめるまなざし。甘美なロマンスではなく、日常の中に潜む静かな愛情や、大切な人と過ごすひとときの尊さを、繊細な音のレイヤーで描き出す。

秋の深まりとともに感じる切なさや温もりが楽曲に滲み出し、聴く人それぞれの日常へとやさしく寄り添っていく。

●楽曲情報●

配信開始日：2025/10/31

アーティスト：sophisticated silence

タイトル：Eyes On You

レーベル：Idiot Pop Records

配信リンク：https://lnk.to/SS_EOY

●sophisticated silence プロフィール●

東京在住ローファイビートメイカー。アーティスト名の通り、穏やかで優しく、美しい音のレイヤーを重ねた“洗練された静寂”を創り出す。

アンビエント／ダウンテンポ／エレクトロニカをベースにしたローファイ・ヒップホップを制作し、ミキシング、マスタリング、アートワークまで全て自身で手掛けている。

＜各種リンク先＞https://linktr.ee/sophisticatedsilence