【新テーマ追加】「タテドラ」オリジナルバラエティ企画『Mr.都市伝説 関暁夫の裏都市伝説』、新作「聖域のタブー～神の力が宿る神社仏閣～」全13話を10月31日(金)より配信開始

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)が開発・運営する縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」は、現在配信中のオリジナルバラエティ企画『Mr.都市伝説 関暁夫の裏都市伝説』について、新テーマ「聖域のタブー～神の力が宿る神社仏閣～」(全13話)を2025年10月31日(金)19:00より配信開始いたします。

本番組は、Mr.都市伝説・関暁夫さんがテレビやYouTubeでは語れない、様々な都市伝説の裏を紹介するトークバラエティです。チャンネル登録者数100万人超の人気YouTuberや各分野のプロフェッショナルなど、毎回テーマに精通した専門家をゲストに招き、「タテドラ」でしか聞けない最新のディープな都市伝説を語り尽くします。

今回のテーマは「聖域のタブー～神の力が宿る神社仏閣～」。これまで1万5,000社以上の神社を巡った神社ソムリエの佐々木優太さんと、現役住職でありYouTubeでも仏教の教えをもとにした情報を発信している鈴木辨望さんをゲストに招き、意外と知らない神社やお寺の知識・歴史に加え、後継者問題や海外資本によるお寺・葬儀場の買収といった、日本の文化の根幹を揺るがす問題について語っています。ぜひ番組をご覧ください。

公式サイト: https://tated.tv/toshidensetsu/

■新作テーマは「聖域のタブー～神の力が宿る神社仏閣～」

【配信開始日時】

2025年10月31日(金)19:00

【配信先】

縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」

【エピソード数】

全13話

＜主な内容＞

・日本人の9割が知らない神社の参詣が持つ本当の意味

・2040年までに4割消滅！？日本のお寺を襲う「後継者不在」の深刻すぎる現実

・神社とお寺が分かれた「神仏分離令」の裏にある明治政府の策略とは

・資格なしの「偽坊主」が全国で激増中！本物とニセモノの見分け方を大暴露

・海外資本によるお寺・葬儀場の買収問題！そのヤバすぎる目的とは

【出演者】

Mr.都市伝説 関暁夫

・裏都市伝説ブローカー

すみぽん

・ゲスト

佐々木優太(神社ソムリエ)

日本全国にある1万5,000社以上の神社を巡った神社ソムリエ。

現地で得た神話や伝承を、各種メディアや書籍、講演会などで発信している。

鈴木辨望(天明寺住職)

1999年に133年間無住だった天明寺の住職となり、入寺当初26件だった檀家を3,000件以上にまで増やす。

YouTubeでためになる神社仏閣の情報も発信中。

■番組概要

「都市伝説を超える、新たな伝説を一緒に作りませんか？」

都市伝説――それはもう、誰もが知る「表の話」。でも、まだ表に出ていない“裏話”があるんです。そこには、真実に近づくためのヒントが隠されているかもしれません。Mr.都市伝説・関暁夫がこれまで伝えてきたこと、「そんなの信じられない」と思った人も多いでしょう。でも振り返ってみてください。その言葉、意外と“嘘じゃない”と思いませんか？

いま、日本は大きな転換点に立っています。これからの未来を本気で考える人たちと共に、新しい一歩を踏み出してみませんか？テレビでは伝えきれない真実、他の配信では表現できない深い話。この番組だからこそ届けられる“本当の物語”があります。

さあ、一緒に世界を変えましょう！

【公式サイト】

https://www.tated.tv/toshidensetsu/

【配信中のテーマ・各回ゲスト】[表: https://prtimes.jp/data/corp/4237/table/1740_1_2e4f8b974afb6f5307df2c5ff579d974.jpg?v=202511010928 ]

※ゲスト名は五十音順

【Mr.都市伝説 関暁夫さんプロフィール】

1975年6月21日生まれ、東京都出身。

人気番組「やりすぎ都市伝説」などに出演し、世界の不思議ミステリーを紹介する都市伝説テラー。「信じるか信じないかはあなた次第」を決めゼリフに日本に都市伝説ブームを巻き起こした。自由が丘では自身がオーナーをつとめる「セキルバーグカフェ」を経営。店内には都市伝説的に貴重な展示品の数々が飾られている。最近ではオンラインクラブ「情熱クラブ」も手掛けておりメンバーたちと防災への取り組み、ボランティア活動、趣味やスポーツの部活動に情熱を注ぎ未来に向けて精力的に活動中！

■「タテドラ」について

「タテドラ」は、オリジナルドラマを中心とした縦型ショートドラマアプリです。長編コンテンツを1話2分程度に分けて連続して視聴することができるため、スマートフォンから隙間時間にお楽しみいただきやすい構成になっています。

◆「タテドラ」概要

タイトル : タテドラ

ジャンル : 縦型ショートドラマアプリ

配信形式 : スマートフォン(iOS、Android)向けアプリ

著作権表記 : (C) DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.

販売価格 : 無料(アプリ内一部有料コンテンツあり)

アプリアイコン◇「タテドラ」アプリダウンロード

App Store/Google Play ストアいずれも以下URLよりダウンロードいただけます。(12歳以上の利用を推奨)

https://app.adjust.com/1kh8d9uo

◇「タテドラ」公式サイト・SNSアカウント

「タテドラ」公式SNSでは配信作品に関する詳細や出演者からのコメント動画、オフショット写真等を発信しています。ぜひアカウントをフォローの上、投稿をご覧ください。

公式サイト : https://www.tated.tv/

公式X : https://x.com/tated_tv

ドラマ公式X : https://x.com/tated_drama

公式Instagram : https://www.instagram.com/tated.tv/

公式TikTok : https://www.tiktok.com/@tated.tv

公式YouTube : https://www.youtube.com/@tated_tv

■株式会社DONUTSについて

社名 : 株式会社DONUTS

所在地 : 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 : 代表取締役 西村啓成

設立 : 2007年2月5日

事業内容 : クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

企業サイト : https://www.donuts.ne.jp/

採用情報 : https://www.wantedly.com/companies/donuts2007/

本文中に記載されている会社名、サービス名及び製品名等は各社の登録商標または商標です。