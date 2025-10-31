“元教員のお笑いコンビ”オシエルズとマーキュリーが「人を傷つけない笑い」の特別授業を開催

株式会社マーキュリー

多様な人材の登用・育成を通して関わる人を豊かにする人材サービス会社、株式会社マーキュリー（本社：東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル23階、取締役社長：秋間 剛、以下「マーキュリー」）は、2025年11月19日（水）に自社が運営する「シアターマーキュリー新宿」にて、教育現場を中心に全国の学校を年間100校以上訪問し、“日本一学校を回るお笑いコンビ”として注目を集める「オシエルズ」を招いた特別イベントを開催します。

11月20日の「世界こどもの日」に合わせ、地域の子どもたちに“笑いと学び”を届ける本イベントは、「人を傷つけない笑い」をテーマに、漫才・即興コントを通じて、誰もが安心して笑い合える社会のあり方を一緒に考える機会を提供します。

■世界こどもの日に、“子どもの笑顔があふれる劇場”を！（開催背景）

マーキュリーは本社を置く新宿区において、地域の子ども支援を目的とした「新宿こどもネットワーク」への継続的な寄付・協働を行っており、2024年度からは「にじこども食堂」でのプログラミング教室や、春の卒業イベントなどを実施してきました。

当初は「新宿こどもネットワーク」に所属する子ども食堂の利用児童を対象に案内していましたが、より多くの子どもたちに体験機会を届けるため、対象を新宿区内の小学校全体に拡大。チラシ配布や社内応募などを通じて広く参加を募っています。

今回はその取り組みの延長として、「笑い×教育×地域」をテーマに劇場を子どもたちへ開放。

さらに、地域の飲食店「美味しい発酵 味噌五郎」 の協力により、発酵食を使った特製お弁当を参加者に無料でお配りします。

心もお腹も満たされる、笑顔あふれるひとときをお届けします。

■イベント概要

名称：オシエルズの笑う学校

日時：2025年11月19日（水）

開場：18時15分 ／ 開演：18時30分／終演：19時30分

会場：シアターマーキュリー新宿（東京都新宿区新宿3-30-13 新宿マルイ本館8階）

対象：小学生以下のお子さまとその保護者

※お子さまのみ、または保護者の方のみでの参加はご遠慮ください。

出演：オシエルズ（矢島ノブ雄・野村真之介）

参加費：無料

申込方法：応募フォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKMyYOhtQo1PEV5734oPdxwrBEQxzrun8oBeLCiVkAYT_DdA/viewform)よりお申し込みください。

申込締切：2025年11月10日（月）終日

※終演後にお弁当をお渡しいたします。

■当日のプログラム

・自己紹介＆漫才

・トーク「人を傷つけない笑いとは？」

・即興コント「ペーパーズ」

・コミュニケーションゲーム

・まとめ、質問タイム

■出演者プロフィール：オシエルズ

2013年に結成されたお笑いコンビ。矢島ノブ雄氏と野村真之介氏の2名で構成され、両名とも教員免許を持つ元教育者。

全国の学校で「いじめ」「人権」「進路」などをテーマにした「漫才授業」を行い、「日本一学校を回るお笑いコンビ」として知られています。

代表作「進路漫才(R)」は、笑いと学びを融合させた独自の教育プログラムとして商標登録されており、法務省や労働組合との協働実績もあります。

（写真：左/矢島ノブ雄、右/野村真之介）

公式サイト：https://funbest.jp/profile/ocls

■イベント協力：美味しい発酵 味噌五郎

所在地：東京都新宿区上落合1-30-14

「食べたもので身体はつくられる」という理念のもと、発芽ねかせ玄米や自家製味噌を用いた定食を提供しています。

今回は、“身体にやさしい発酵食”をテーマに、子どもたちに食の大切さを感じてもらう機会として、特製弁当をご提供いただきます。

Instagram：https://www.instagram.com/misogoro555/

■世界こどもの日とは

※掲載のお弁当写真はイメージです。当日はお子さまにも食べやすい内容でご用意いたします。

1959年11月20日、国連総会で「子どもの権利宣言」が採択されたことを記念して制定。

世界の子どもたちの相互理解と福祉の向上を目的とし、毎年11月20日に関連行事が世界各地で開催されています。

（出典：unicef／https://www.unicef.or.jp/wcd/）

■今後の展望

マーキュリーは今後も、自社施設「シアターマーキュリー新宿」を活用し、地域と企業が協働で子どもの学びと成長を支える取り組みを継続的に推進してまいります。

「教育」「文化」「地域共創」を軸に、笑顔と体験を届ける社会貢献活動の拡充を目指します。

■参考情報

本イベントに登壇する「オシエルズ」は、教育現場での活動が多くのメディアで紹介されています。

動画では、子どもたちが笑いながら学ぶ授業の様子をご覧いただけます。

【NBC長崎放送】「人を傷つけない笑いを教える」漫才授業

https://www.youtube.com/watch?v=JfZ48RxvNSs

【NCC長崎文化放送】日本一学校を回るお笑い芸人「オシエルズ」小学校で漫才 人を元気にする笑い伝える

https://www.youtube.com/watch?v=tUQV1aNKFxc

※上記は過去に放送された内容です。番組構成・映像内容は各局の制作時点のものとなります。

───────────────────────────────

■企業情報

株式会社マーキュリー

本社：東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル23階

取締役社長：秋間 剛

電話番号：03-6388-0023

URL：https://mercury-group.co.jp/

設立：2006年11月

資本金：5,000万円（資本準備金3,000万円）

従業員数：5,610名（正社員率90％以上／2025年4月1日時点）

事業内容：人材を活用したセールスプロモーション、エデュケーション、エンターテインメント、アウトソーシング等



マーキュリーは、ビジョンに「感動エージェント」をかかげ、多様な人材の登用・育成を通して活躍の場を提供し、日本社会の未来を支えています。

今後も、社会と人をつなぎ「すべての人」の可能性を広げ、関わる人を豊かにすることで、より良い社会の実現に貢献します。



■株式会社マーキュリー情報一覧

・新卒採用 https://recruit.mercury-group.co.jp/

・キャリア採用 https://career.mercury-group.co.jp/

・プレスリリース一覧 https://mercury-group.co.jp/news

・YouTubeマーキュリーチャンネル https://www.youtube.com/@mercury_channel

・採用公式Instagram https://www.instagram.com/mercury_recruitment

・X（旧Twitter）https://twitter.com/mercury_HR?s=06

・TikTok https://www.tiktok.com/@cando_kando

■メディア関係者の皆さまへ

ご取材をご希望される場合は、以下の連絡先までご連絡いただきますようお願いします。

株式会社マーキュリー広報事務局（令和PR内）：mercury-group@reiwapr.jp