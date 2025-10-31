株式会社青幻舎 による 株式会社青菁社 発行書籍のお取り扱い開始について
https://prtimes.jp/a/?f=d8640-62-486db43458c714785b6890efbf0b4745.pdf
このたび株式会社青幻舎は、2025年5月1日付で株式会社青菁社をグループ会社として迎え、2025年11月1日より株式会社青菁社の書籍の取り扱いを開始することとなりました。
今後は、青幻舎の出版流通ネットワークを活用し、青菁社発行書籍はすべて青幻舎にて販売を継続いたしますので引き続きお取り扱いいただきますようお願い申し上げます。
＜書店様へ＞
青菁社発行書籍はすべて青幻舎発売とし、案内・受注・納品・返品は、青幻舎が承ります。
