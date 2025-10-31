アートリフォーム史上初！11/1（土）～2（日）にタカラスタンダード北摂ショールームにて「秋の水回りフェア」を開催！

株式会社アートリフォーム

全国でリフォーム・リノベーション工事を年間6,500件以上手がける株式会社アートリフォーム（本社：大阪府吹田市、代表者：代表取締役社長 大本哲也、以下「アートリフォーム」）は、タカラスタンダード協賛、「実機を見て、触って、体験できる！アートリフォーム秋の水回りリフォームフェア」を2025年11月1日（土）～2日（日）に、タカラスタンダード北摂ショールーム（大阪府箕面市稲）にて開催します。タカラスタンダード社との共同開催イベントは今回が初の取組みとなります。

■イベントの概要

■このような方におすすめしています

■イベント来場者特典

■過去に参加いただいたお客様の声

秋の水回りリフォームフェア（2025年11月1日・2日 箕面市のタカラスタンダード北摂ショールームにて開催）[表1: https://prtimes.jp/data/corp/92375/table/144_1_9a8ba0ecc04133c3aa56e11dc93b7b6c.jpg?v=202511010928 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/92375/table/144_2_e05202701ace42d100c89a618957161a.jpg?v=202511010928 ]盛りだくさんの特典をご用意しています過去にイベントを開催した時のようす

イベントにご来場いただいたお客様からのお声を一部ご紹介いたします。

相談にとても親切に対応いただけた。（大阪市 K.R様）

どこのリフォーム会社が我が家に合っているのだろう？イベントに行くとしつこく営業されるのでは？

そんな不安がありましたが、アートさんのイベントに来たら、色々参考になる商品や資料が揃っていて、個別の相談にもとても親切に乗ってくれました。結局、全然しつこくなく、とても勉強になったので本当によかった。

概算をその場で知れて安心できた（神戸市 S.T様）

有名な会社さんなので費用も高いのではないかと思っていたが、とりあえず我が家の場合いくらかかるのか概算費用も知りたかったし、イベントなので見るだけでもいいし、という気持ちで訪れました。しかし、親身に相談に乗ってくれて、意外とコストパフォーマンスも良いし、やっぱり人気の会社さんなんだと思いました。イベント参加してみて良かったです。

まだ先の話しにも親身に説明してもらえた（大阪府高槻市 O.M様）

主人には内緒だったけど、まずは私一人でイベントに参加してみました。チラシを見て、最近のキッチンやお風呂はどんなのか見てみたいなと思って。色々な商品があったけど親切に説明してくださってよくわかりました。まだリフォームするかどうかも分からない私にも親身に教えて嬉しかったです。帰って主人に話して、もう一度一緒に来てもらおうと思いました。

■本イベントの実施背景

当社は、「暮らしにアートリフォームを 人生にアートリフォームを」というミッションのもと創業から70年間、住宅のリフォームやリノベーションによって、豊かな暮らしと人生を提供しております。一方で、リフォームやリノベーションを行うことは、日本においてはまだまだハードルが高く、気軽に行えるものではありません。リフォームのハードルを下げ、服のコーディネートや家具の交換と同じような感覚でリフォームが行われるようにするためには、積極的に施工事例やリフォームのノウハウを公開し、『暮らしの質の向上』の手段としてリフォームの価値を広く伝えることが必要です。そうすることが、ミッションの実現につながると考え、この度イベントを開催する運びとなりました。

■イベント実施を通じて私たちが実現したいこと

当社は、お客様だけでなく従業員や取引先など、アートリフォームと関わるすべての人たちに対して価値を提供し、業界全体を魅力的に変えていくことを目指しております。「業界全体を魅力的に変えていく」というビジョンを実現するためには、より多くの生活者にリフォームやリノベーションで実現する豊かな暮らしを肌で感じてもらい、リフォームの価値を感じていただく必要があります。本イベントの開催を通してリフォームの価値を啓蒙することで業界全体の価値向上につながり、ひいてはそれが一人ひとりの生活者の豊かな暮らしの実現につながると考えております。

■会社概要

創業70年、年間6500件以上のリフォームを施工し、関東、関西、東海、九州に展開するアートリフォーム。大手不動産仲介会社各社のパートナーとなり、中古物件購入時のリフォームを手掛けるBtoB事業、WEBや折込チラシからの反響顧客に対するリフォーム提案のBtoC事業を展開。利用者数No.1のリフォーム会社サイト「ホームプロ」においては13年連続でリフォーム完了件数西日本第一位、2022年度は完了金額西日本第一位の表彰を受けている。また、2022年度の売上ランキングでは西日本の総合リフォーム店で1位となり、ビジョンである『業界の先頭集団』に向けて成長を続けている。



■会社名 ：株式会社アートリフォーム https://www.artreform.com

■所在地 ： 大阪府吹田市千里万博公園6-3

■設立 ： 1985年11月（創業：1952年）

■代表者 ： 代表取締役社長 大本 哲也

■事業内容： 住空間を中心としたリフォーム・リノベーションの提案・設計・施工