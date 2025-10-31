「2.5次元×オカルト×コメディ」をコンセプトにしたVTuberグループ「ゆるかると！」デビュー決定！

17LIVE株式会社

17LIVE株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：ジャン・ホンフイ、URL：https://jp.17.live/）が運営する日本最大級のライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」は、「2.5次元×オカルト×コメディ」をコンセプトにしたVTuberグループ「ゆるかると！」のデビューを決定し、本日よりタレント個人の公式Xにて活動を開始しましたのでお知らせいたします。

「17LIVE」では、歌、楽器演奏、クリエイター、アニマル、ゲームなど、日々さまざまなジャンルでライバー（ライブ配信者）が配信しています。なかでも、近年はVライバー（バーチャルの姿で配信するライバー）ジャンルにも注力しており、2018年よりスタートしたVライバー事業は今年で7周年を迎えました。これまでもVライバーの配信プロデュースやVライバー限定のキャンペーン施策などを実施し、「17LIVE」で活躍するVライバーの活動をサポートしてまいりました。また、VライバーやV Tuberのタレントプロデュースも行っており、「武士来舞（BUSHILIVE）」「GanGun Girls（ガンガンガールズ）」「旗神 好牙（はたがみ こうが）」など多数のタレントがデビューしています。

このたびデビューする「ゆるかると！」は、「2.5次元×オカルト×コメディ」をコンセプトに、さまざまな謎や疑問に挑む3人組のVTuberグループです。妄想が大好きで、ドラゴンと人間のハーフでもある現役漫画家の「リビィ＝ドラシエル」、超常現象マニアなふわふわアンドロイドである「ククナ＝アルセフィナ」、人間界総テーマパーク化を目指すハーフヴァンパイアの「ユラノ＝アマチュール」といった少し不思議でユニークなアイデンティティーを持つメンバーで構成されています。「普通じゃないことが、面白い」をモットーに、雑談配信やゲーム実況配信だけではなく、2.5次元を強みとするVTuberとして、占いや都市伝説をテーマにした配信やパワースポット巡りなどの実写ロケ企画などにも挑戦する予定です。

今後は2025年10月31日（金）に「X」にてそれぞれの個人アカウントを開設、11月8日（土）にはYouTubeにて初配信を実施する予定です。YouTubeでの初配信の詳細情報については、「ゆるかると！」公式Xにて後日お知らせいたします。

ユニークなオカルトキャラクターたちが織りなす「ゆるかると！」の活躍を、ぜひお楽しみください。

「ゆるかると！」に関する詳細情報は、以下の通りです。

◼︎「ゆるかると！」とは

「ゆるかると！」は、「2.5次元 × オカルト × コメディ」をコンセプトに、様々な謎や疑問に挑む新しいVTuberグループです。「普通じゃないことが、面白い」というモットーの元、雑談やゲーム実況だけではなく、実写を使ったロケ企画などを積極的に行っていきます。現代に偶然召喚されたオカルトキャラクターたちが織りなすドタバタ劇を、ぜひお楽しみください。

・ゆるかると公式X： https://x.com/YuruCcult

・ゆるかると公式YouTube： https://www.youtube.com/@YuruCcult_offcial

■所属メンバーについて

リビィ＝ドラシエル / Livy Draciel

・イラスト： misekiss

・Live2D： やみりね

・X： https://x.com/Livy_Draciel_

・YouTube： https://www.youtube.com/@Livy_Draciel

誕生日：4/23、身長：162cm

妄想が大好きな、現役漫画家のドラゴン娘。ドラゴンと人間のハーフであるため、ドラゴンにも人間にもうまく馴染み切れず、息苦しさを感じて引きこもり気質に。ゲームや二次創作に明け暮れる日々の中、配信文化に出会ったことで人生観が変わる。すねかじりニートを脱却する為にオーディションに応募した。

ククナ＝アルセフィナ / Kukuna Alsephina

・イラスト： たき

・Live2D： 山梨音也

・X： https://x.com/KukunaAlsephina

・YouTube： https://www.youtube.com/@Kukuna_Alsephina

誕生日：3/14、身長：154cm

超常現象マニアなふわふわアンドロイド。博士から「世界征服の鍵としてお前を作った」と言われたため、その第一歩として買い物や掃除などをやっていた。お使いを頼まれて迷い込んだこの地球で似た境遇のものと出会い好奇心でグループに入る。ロボなだけに高性能ではあるが、たまに変な方向に突っ走ることも。

ユラノ＝アマチュール / Yurano Amachuru

・イラスト： サラキ

・Live2D： りぽ

・X： https://x.com/YuranoAmachuru

・YouTube： https://www.youtube.com/@Yurano_Amachuru

誕生日：12/5、身長：164cm

人間界総テーマパーク化を目指すハーフヴァンパイア。ヴァンパイアなのにレジャー施設や遊園地が大好きで、血の代わりにハッピーセロトニンパワーを補給している。ただし、ヴァンパイアなので、日光を浴びすぎると具合が悪くなる（焼ける）。他のメンバーも一緒にギリギリを攻めた生活をしていきたいと妄想中。

■「ゆるかると！」運営長より

いつも当社のVTuberならびにVライバーへのご声援、誠にありがとうございます。

このたび「ゆるかると！」という、ちょっとヘンで、ちょっと可笑しくて、でもどこか放っておけないグループを創設いたしました。「日常系のオカルト？」「偶然召喚された？」「しかも3人組？」・・・と、すでにいろいろツッコミたくなるかもしれませんが、この子たちは本気で「謎や疑問の解決」を目指しているようです（まだ詳しくは聞き出せていません）。

私をはじめ運営メンバーは、彼女たちの活動を全力で支えつつ、彼女たちが思いっきり暴れられるような "舞台" を用意していきます。もしよければ、あなたもこの奇妙で楽しい物語の『最初の証人』になってください。

「ゆるかると！」を、これからどうぞよろしくお願いたします。

「17LIVE」視聴方法

以下より無料の「17LIVE」アプリをダウンロードし、アカウントをご登録ください。（※）

アプリダウンロード：https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR

※アプリ内には一部有料のメニュー・コンテンツがあります。なお、通信料はお客様のご負担となります。

「17LIVE（イチナナ）」について

“人と人のつながりを豊かにすること。”をミッションに掲げる「17LIVE（イチナナ）」は、世界で5,000万以上のユーザーを有する日本最大級のライブ配信プラットフォームです（2023年2月時点）。ひとつの空のもと、七つの大陸を舞台に、ライバー（配信者）とリスナー（視聴者）が「今この瞬間」を共有し、リアルタイムで喜びや感動を分かち合える世界を目指しています。

「17LIVE」 公式HP： https://jp.17.live/

X： https://x.com/17livejp

Facebook： https://www.facebook.com/17LIVEJP/

Instagram： https://www.instagram.com/17livejp/

YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCFf5qroAMTQ6x32YVjOcQBw