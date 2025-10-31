ミッキー・カーチス3度目の個展開催決定！

株式会社スピーディ

ミュージシャン、俳優、落語家など、多彩な顔を持つミッキー・カーチスの個展「ハッピーペインター ミッキー・カーチス アート展」を、東京初台にあるY2 STUDIOにて、11月7日（金）から11月17日（月）まで開催いたします。

ミッキー・カーチスは77歳で初めて絵を描き始めてから、毎日欠かすことなく制作を続けている。

2022年に初の個展を開催し、今回で3回目の開催となる。

描くモチーフは動物が中心で、犬や猫など身近な存在から、サファリにいるような野生動物まで多岐にわたる。

一見同じように見える作品の中にも、好奇心旺盛で、様々な経験を重ねてきたミッキー・カーチスならではの進化と変化が息づいている。

自身を「ハッピーペインター」と名乗るミッキー・カーチス。

多数の作品を展示販売いたしますので、その歩みをぜひ会場でご覧いただきたい。

＝＝＝＝＝

『ハッピーペインター ミッキー・カーチス アート展』

■会期：11月7日（金）～11月17日（月）12時～19時

■場所：Y2 STUDIO

https://okutabo.com/y2studio/#access

東京都渋谷区代々木4-28-8 代々木村田マンション501

■入場料：無料

＝＝＝＝＝

◆アーティストプロフィール

生年月日：1938 年7 月23 日

父方の祖母、母方の祖父は英国人。幼少時代を疎開先の上海で過ごす。

10 代の頃からティーブ・釜萢氏が校長の「日本ジャズ学校」に通う。

米負傷兵の慰問や進駐軍のベースキャンプ廻りの後、

1958年、第１回「日劇ウエスタン・カーニバル」でロカビリー三人男として爆発的なブームを起こし、同年、映画『結婚のすべて』で俳優としてもデビュー。

数多くの映画に出演した。

1966 年には「バンガーズ」をアジアで結成。後に「ミッキー・カーチス＆サムライ」を結成しヨーロッパでのライブ活動の他、現地でのレコード製作など当時の音楽シーンの最先端を疾走。

1970 年の帰国後には“日本初”の音楽プロデューサーとなり、その後ガロやキャロルなどを世に送り出す。

1996 年『KAMIKAZE TAXI』では、第69 回キネマ旬報助演男優賞を受賞。

また、落語家「ミッキー亭カーチス」として立川一門会で真打として落語を披露するなど、多彩な顔を持つ。日本のエンターテインメント界に与えた影響は計り知れず、その足跡は、2012 年1 月10 日発売の初の自伝本「俺と戦争と音楽と」（亜紀書房刊）で確かめることができる。

5 か国語（英・仏・独・タイ・伊）を操るほか、ハーモニカ、射撃、カーレース、オートバイ、

宇宙研究から彫金、養蜂まで、幅広い趣味を持っている。