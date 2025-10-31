「CFD口座開設＆お取引1回でもれなく3,000円プレゼント！キャンペーン」実施！

株式会社外為どっとコム

株式会社外為どっとコム(本社：東京都港区、代表取締役社長：竹内 淳)は、『CFDネクスト』におきまして、2025年11月3日（月）より「口座開設＆お取引1回でもれなく現金3,000円をプレゼント！キャンペーン」を実施します。

■キャンペーン概要

対象期間中に『CFDネクスト』口座開設＆お取引1回でもれなく現金3,000円をプレゼントいたします。お取引は『CFDネクスト』すべての銘柄が対象です！この機会にぜひお試しください。

■対象者

外為どっとコムの『CFDネクスト』口座をお持ちの方

■対象期間

2025年11月3日(月)午前8時00分～2025年11月29日(土)午前6時30分

■エントリー方法

外為どっとコム ウェブサイト内の「CFD口座開設＆お取引1回でもれなく3,000円プレゼント！キャンペーン」案内ページにある専用エントリーフォームより申し込みください。

キャンペーンの詳細については下記をご覧ください。

https://www.gaitame.com/campaign/cfd251103/

【！ご注意ください】

キャンペーンには、所定の対象条件や対象期間、ご注意事項がございます。ご参加にあたってはリンク先の告知ページを必ずご一読ください。キャンペーンは所定のフォームからのエントリーが必要です。

現在開催中のその他キャンペーンとの併用もできますので、併せてご参加ください。

▼現在開催中のキャンペーンはこちら

https://www.gaitame.com/campaign/

今後も当社では、外国為替を中心に、投資家の皆様のご期待に応えるべく、サービスやお取引環境のさらなる向上を図ってまいります。

【会社概要】

社名：株式会社外為どっとコム

本社所在地：〒105-0021 東京都港区東新橋２丁目８番１号

代表取締役：竹内 淳

事業内容： インターネットを介した店頭デリバティブ取引事業

HP：https://www.gaitame.com/

店頭外国為替保証金取引、店頭CFD取引および店頭通貨バイナリーオプション取引は元本や利益を保証するものではなく、相場の変動や金利差により損失が生ずる場合がございます。お取引の前に充分内容を理解し、ご自身の判断でお取り組みください。

