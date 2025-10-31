地下鉄「栄駅」12番出口から徒歩４分！ FIT-EASY 栄広小路通店 プレオープンしました！
※グランドオープン：2025年11月11日（火）
※シャワーについては、プレオープン期間中はご利用いただけません。
FIT-EASY 栄広小路通店は、トレーニングマシンはもちろん、シミュレーションゴルフ、水風呂・ととのいスペースを完備したサウナ、運動後のリカバリーやリフレッシュにも利用できる高濃度酸素ルーム、骨盤底筋トレーニングマシン、コワーキングスペースなど、月会費のみでご利用いただけるサービスも提供する新しい形のフィットネスクラブです。
（骨盤底筋トレーニングマシン：女性専用）
オープニングキャンペーンとして、早期にご入会いただくと、入会金、事務手数料、月会費などが無料になります。また、特別企画として11月10日（月）までに入会された方は、「永久割」となり、月会費が永久に500円引きとなります。
当店は地下鉄「栄駅」12番出口から徒歩４分と大変便利なエリアにオープンいたしました。
また、名古屋市中区では4店舗目の出店となります。
同区内にある、「FIT-EASY名古屋栄店」まで徒歩で15分以内でアクセス可能です。
FIT-EASY では入会後31日経過で、すべての店舗をご利用いただけます。
相互利用により利便性が向上するだけでなく、新たなマシンラインナップやサービスを体験することで、より一層お楽しみいただけます。
- FIT-EASY 栄広小路通店 無料お試しトライアル
住所：愛知県名古屋市中区栄４丁目6-1 3F
期間：10月31日（金）～11月10日（月）までの10：00～21：00
※グランドオープン日は2025年11月11日（火）
内容：予約なしで店内の設備やサービスを無料でお試しいただけます（一部設備をのぞく）
店舗詳細ページ：https://lp.fiteasy.jp/lp-aichi-sakaehirokoujidoori/
- FIT-EASY 栄広小路通店 オープニングキャンペーン
オープニングキャンペーンとして、早期に入会いただくと、以下の料金が無料となります。
入会金：3,300円
事務手数料：2,200円
月会費：11月分会費（日割）、12月分会費
水素水サーバー：2ヶ月分
プロテインサーバー：2ヶ月分
※11月10日（月）までのご入会で「永久割」として月会費が永久に500円割引となります
- FIT-EASY 栄広小路通店 概要
住所：愛知県名古屋市中区栄４丁目6-1 3F
開業日：2025年11月11日（火）
（10月31日（金）～11月10日（月）まではプレオープン期間）
※プレオープン期間中は予約なしで施設を無料でお使いいただけます
定休日：なし（年中無休、24時間利用可能）
※プレオープン期間中は10：00～21：00
利用料金：月会費: 7,678円（税込）
※11月10日（月）までのご入会で「永久割」として月会費が永久に500円割引となります
※初期費用：顔認証ID発行料3,300円（税込）事務手数料2,200円（税込）
店舗詳細ページ：https://lp.fiteasy.jp/lp-aichi-sakaehirokoujidoori/
店舗SNS：https://www.instagram.com/fiteasy__sakaehirokojidori/
- フィットイージー株式会社 概要
社名：フィットイージー株式会社
本社所在地：〒500-8034 岐阜県岐阜市本町三丁目2番地1
事業内容：アミューズメントフィットネスクラブの運営、企画、FC展開事業
資本金：1,356,005,125円
従業員数：304名 2025年10月1日現在
店舗数：238店舗 2025年10月31日現在
URL：https://fiteasy.jp/ （サービスサイト）
https://fiteasy.co.jp/ （コーポレートサイト）
※「FIT-EASY」のすべての店舗において、一般社団法人日本フィットネス産業協会(FIA)の「FIA 加盟企業施設認証制度」の認証を取得しております。