愛知県岡崎市内4店舗目！ FIT-EASY 岡崎羽根店 プレオープンしました！

フィットイージー株式会社 全国にアミューズメントフィットネスクラブを展開する、フィットイージー株式会社 (本社：岐阜市)は、FIT-EASY岡崎羽根店（愛知県岡崎市羽根町前田34-6）を2025年10月31日（金）にプレオープンいたしました。プレオープン期間の10月31日（金）から11月10日（月）10:00～21:00では、予約なしで店内のマシンやアミューズメントサービスを見学することができます。

※グランドオープン：2025年11月11日（火）

※シャワーについては、プレオープン期間中はご利用いただけません。

FIT-EASY 岡崎羽根店は、トレーニングマシンはもちろん、シミュレーションゴルフ、水風呂・ととのいスペースを完備したサウナ、運動後のリカバリーやリフレッシュにも利用できる高濃度酸素ルーム、対面レッスンも可能なバーチャルスタジオ、セルフエステ、骨盤底筋トレーニングマシン、ビートスリマー、マシンピラティス、ラウンジ、コワーキングスペースなど、月会費のみでご利用いただけるサービスも提供する新しい形のフィットネスクラブです。

（セルフエステ・マシンピラティス：女性専用）

オープニングキャンペーンとして、早期にご入会いただくと、入会金、事務手数料、月会費などが無料になります。また、特別企画として11月10日（月）までに入会された方は、「永久割」となり、月会費が永久に500円引きとなります。

当店は「岡崎駅」から徒歩約8分の好立地にオープンいたしました。

また、同市内にある「FIT-EASY 岡崎店」へは車で6分程度、「FIT-EASY コムタウン岡崎店」へは車で10分程度でアクセス可能です。

FIT-EASY では入会後31日経過で、すべての店舗をご利用いただけます。

相互利用により利便性が向上するだけでなく、新たなマシンラインナップやサービスを体験することで、より一層お楽しみいただけます。

- FIT-EASY岡崎羽根店 無料お試しトライアル

住所：愛知県岡崎市羽根町前田34-6

期間：10月31日（金）～11月10日（月）までの10：00～21：00

※グランドオープン日は2025年11月11日（火）

内容：予約なしで店内の設備やサービスを無料でお試しいただけます（一部設備をのぞく）

店舗詳細ページ：https://lp.fiteasy.jp/lp-aichi-okazakihane/

- FIT-EASY 岡崎羽根店 オープニングキャンペーン

オープニングキャンペーンとして、早期に入会いただくと、以下の料金が無料となります。

入会金：3,300円

事務手数料：2,200円

月会費：11月分会費（日割）、12月分会費

水素水サーバー：2ヶ月分

プロテインサーバー：2ヶ月分

※11月10日（月）までのご入会で「永久割」として月会費が永久に500円割引となります

- FIT-EASY 岡崎羽根店 概要

住所：愛知県岡崎市羽根町前田34-6

開業日：2025年11月11日（火）

（10月31日（金）～11月10日（月）まではプレオープン期間）

※プレオープン期間中は予約なしで施設を無料でお使いいただけます

定休日：なし（年中無休、24時間利用可能）

※プレオープン期間中は10：00～21：00

利用料金：月会費: 7,678円（税込）

※11月10日（月）までのご入会で「永久割」として月会費が永久に500円割引となります

※初期費用：顔認証ID発行料3,300円（税込）事務手数料2,200円（税込）

店舗詳細ページ：https://lp.fiteasy.jp/lp-aichi-okazakihane/

店舗SNS：https://www.instagram.com/fiteasy__okazakihane/

- フィットイージー株式会社 概要

社名：フィットイージー株式会社

本社所在地：〒500-8034 岐阜県岐阜市本町三丁目2番地1

事業内容：アミューズメントフィットネスクラブの運営、企画、FC展開事業

資本金：1,356,005,125円

従業員数：304名 2025年10月1日現在

店舗数：238店舗 2025年10月31日現在

URL：https://fiteasy.jp/ （サービスサイト）

https://fiteasy.co.jp/ （コーポレートサイト）

※「FIT-EASY」のすべての店舗において、一般社団法人日本フィットネス産業協会(FIA)の「FIA 加盟企業施設認証制度」の認証を取得しております。