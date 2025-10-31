【ヴァンドームブティック】華やかなリボンモチーフで、心ときめくコレクションが登場
素材の美しさを生かしたコスチュームジュエリーを提案するヴァンドームブティックより、ハッピームード溢れる華やかなホリデーコレクションをお届けします。
ホリデーシーズンに欠かせないリボンをモチーフに、しなやかな螺旋のラインで立体的に表現したアクセサリーが登場。動きのある軽やかなフォルムに、星空のような煌めくカットガラスをあしらい、装いに上質なアクセントを添えます。
ネックレス\29,700、ピアス/イヤリング\17,600、イヤリング(イヤーカフとして着用)\39,600、ブレスレット\27,500
しなやかなスパイラルリボンモチーフ
クリスマスパーティーには欠かせないインテリアデコレーションやギフトボックスのリボンから、インスピレーションを得たアクセサリー。
ネックレスはモチーフ部分をスライドさせることで、トップのバランスを変えられる仕様。シーンやコーディネートに合わせてアレンジを楽しめます。華やかな輝きと上品さを兼ね備えたアイテムは、大切な方へのホリデーギフトにもおすすめです。
ネックレス\29,700、ピアス/イヤリング\17,600
小さなカットガラスが、繊細ながら華やかな輝きを添えるピアスとブレスレット。デイリーからドレスアップまで、様々なシーンをスタイリッシュに演出します。
ピアス\17,600
ブレスレット\27,500
Special Package
10月31日(金)より、有料のギフトセットをお買い上げの方には、リボンロールをデザインに落とし込んだスペシャルパッケージにお入れいたします。
※スペシャルパッケージは数に限りがございます。ご了承ください。
VENDOME BOUTIQUE
素材の美しさを生かしたコスチュームジュエリーブランド
■Holiday Collection ≫≫≫https://vendome.jp/vendome_boutique/feature/25fw_winter
■公式サイト ≫≫≫ https://vendome.jp/vendome_boutique
■公式インスタグラム ≫≫≫ https://www.instagram.com/vendomeboutique_official/