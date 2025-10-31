【ヴァンドームブティック】華やかなリボンモチーフで、心ときめくコレクションが登場

株式会社ヴァンドームヤマダ

素材の美しさを生かしたコスチュームジュエリーを提案するヴァンドームブティックより、ハッピームード溢れる華やかなホリデーコレクションをお届けします。

ホリデーシーズンに欠かせないリボンをモチーフに、しなやかな螺旋のラインで立体的に表現したアクセサリーが登場。動きのある軽やかなフォルムに、星空のような煌めくカットガラスをあしらい、装いに上質なアクセントを添えます。

ネックレス\29,700、ピアス/イヤリング\17,600、イヤリング(イヤーカフとして着用)\39,600、ブレスレット\27,500

しなやかなスパイラルリボンモチーフ

クリスマスパーティーには欠かせないインテリアデコレーションやギフトボックスのリボンから、インスピレーションを得たアクセサリー。

ネックレスはモチーフ部分をスライドさせることで、トップのバランスを変えられる仕様。シーンやコーディネートに合わせてアレンジを楽しめます。華やかな輝きと上品さを兼ね備えたアイテムは、大切な方へのホリデーギフトにもおすすめです。

ネックレス\29,700、ピアス/イヤリング\17,600

小さなカットガラスが、繊細ながら華やかな輝きを添えるピアスとブレスレット。デイリーからドレスアップまで、様々なシーンをスタイリッシュに演出します。

ピアス\17,600ブレスレット\27,500

Special Package

10月31日(金)より、有料のギフトセットをお買い上げの方には、リボンロールをデザインに落とし込んだスペシャルパッケージにお入れいたします。



※スペシャルパッケージは数に限りがございます。ご了承ください。

VENDOME BOUTIQUE

素材の美しさを生かしたコスチュームジュエリーブランド

■Holiday Collection ≫≫≫https://vendome.jp/vendome_boutique/feature/25fw_winter

■公式サイト ≫≫≫ https://vendome.jp/vendome_boutique

■公式インスタグラム ≫≫≫ https://www.instagram.com/vendomeboutique_official/