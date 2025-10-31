『＜守谷日和＞全日本表現力選手権 ポップアップストア』開催決定！

写真拡大 (全10枚)

吉本興業株式会社

2025年11月7日(金)から11月13日(木)まで、大阪・梅田にあるLUCUA1100 2階イセタン アーバンマーケットにて、『＜守谷日和＞全日本表現力選手権 POPUP STORE』の開催が決定しました。




全日本表現力選手権とは、「表情と身体の動きのみで表現力を競い合う」というコンセプトの、守谷日和主催のお笑いイベントです。


2022年より定期開催されており、チケットは即完売するほどの人気公演となっています。



初開催となるポップアップストアでは、お客様の“表現力”を発揮できる、パーツを自由に組み合わせて作るカスタムアクリルキーホルダーや、ステッカーを貼ってカスタマイズできる応援うちわセット、他にも、守谷日和の特徴的な衣装をモチーフにしたオーガンジーバッグや靴下、様々なポーズの守谷日和が集うアクリルスタンドセット、全12種類のカラフルなデザインのランダムクリアステッカーなど、表現力選手権の世界観を楽しんでいただけるグッズを取り揃えています。



店内には、等身大パネルや、過去公演の舞台写真、ゲスト出演者からのコメントを展示いたします。


そしてポップアップ初日の11月7日(金)には、守谷日和の来店イベントを実施いたします。



また、ポップアップ期間中の2025年11月12日(水)に、なんばグランド花月にて「全日本表現力選手権～なんばグランド花月の会～」が開催されます。


一部アイテムはこちらの会場でも販売予定です。


POPUP STORE 開催概要・SNS情報

■＜守谷日和＞全日本表現力選手権 POPUP STORE

【開催時期】


2025年11月7日（金）～ 11月13日（木）


　※守谷日和の来店イベントは、11月7日（金）17時頃を予定しております。


　※最新情報は「POPUP YOSHIMOTO」 公式Xをご確認ください。



【開催場所】


ルクア イーレ2F イセタン アーバンマーケット/プロモーション1


（大阪市北区梅田3丁目1-3／TEL:06-4301-3809）


　※入場無料


　※状況により入場規制、 または整理券配布を行う可能性があります。



■ 「POPUP YOSHIMOTO」 公式X（旧・Twitter）


https://twitter.com/popupYOSHIMOTO


本人コメント


＜守谷日和コメント＞



何とびっくり全日本表現力選手権のPOPUP STOREが開催されます。


驚いつぉいつぁなぁぁぁ。いや、踊ろいつぁなぁぁぁ。


グッズ化された表現の世界観を堪能してください。ぜひルクアに来てください。





グッズラインナップ


●ロングスリーブＴシャツ（M,L,XL）　各\4,500


●アクリルスタンドセット　\3,800


●オーガンジーバッグ　\3,300


●サテンフリル巾着　\1,400


●靴下　\1,800


●うちわ＋ステッカーシートセット　\900


●クリアステッカー（全12種ランダム３枚セット）　\500


●カスタムアクリルキーホルダー（パーツ全20種、金具全９種）


　パーツ小　各\440／パーツ大　各\550／


　ボールチェーン\150／ワイヤーリング\200／コイルバンド\220






※全て税込価格


※一部アイテムは、11月12日(水)に開催される「全日本表現力選手権 ～なんばグランド花月の会～」 会場でも販売予定です


グッズ詳細

●カスタムアクリルキーホルダー

パーツ小　各\440／パーツ大　各\550／


ボールチェーン\150／ワイヤーリング\200／コイルバンド\220



全20種のパーツを自由に組み合わせて作るカスタムキーホルダーです。


守谷日和の写真、守谷日和描きおろしイラスト、出演者の名前をデザインしたパーツなど、バリエーション豊かに並びます。







●うちわ＋ステッカーシートセット　\900

うちわの表面には、守谷日和の顔を大きくプリント。


裏面は白地になっているので、セットのステッカーを自由に貼ってカスタマイズすることができます。






※うちわは、使用可能と事前にアナウンスがある公演のみご使用いただけます。


　11月12日(水)「全日本表現力選手権 ～なんばグランド花月の会～」 ではご使用いただけます。


　他のお客様のご迷惑にならないよう、公演中は胸の高さでお持ちください。



●オーガンジーバッグ　\3,300

舞台上でひらひらと華やかに舞う守谷日和の衣装をイメージした、


カラフルなオーガンジー素材のバッグです。


小さく折り畳めるので、お買い物バッグとしての持ち運びも便利です。






●アクリルスタンドセット　\3,800

様々な表情・動きで音楽を表現をする守谷日和をアクリルスタンドにしました。


棒状のパーツにぶら下がる守谷日和は、ゆらゆらと揺れる特別仕様になっています。


衣装をイメージしたオーガンジー入りのパッケージです。






●クリアステッカー（全12種ランダム3枚セット）　\500

スマホケースの後ろに挟めるサイズのクリアステッカー。


写真やロゴ、イラストを使用したカラフルな12種類のデザインから、ランダムで3枚入りのセットです。






購入特典情報

■ご購入特典　オリジナルカスタムパーツプレゼント

『＜守谷日和＞全日本表現力選手権POP UP STORE』にて、税込3,000円お買い上げのお客様に先着で、限定デザインのカスタムキーホルダーパーツをプレゼントをいたします。



※なくなり次第終了となります。






公演概要

■全日本表現力選手権 ～なんばグランド花月の会～

日時：11月12日（水）19:00開場／19:30開演



場所：なんばグランド花月


　　　（〒542-0075　大阪市中央区難波千日前11-6）



出演者：守谷日和／藤崎マーケット／アキナ 山名文和／トット 多田智佑／ガリットチュウ 熊谷茶／金属バット／ダブルヒガシ／ギャロップ 林健



チケット料金：前売3,500円／当日3,500円