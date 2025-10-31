ゴミ拾い×グルメの新感覚番組！相撲芸人のあかつと名古屋芸人のニコラシカが食べ歩きの街、大須でごみを回収しながらおすすめグルメを聞き込み

テレビ愛知株式会社

【番組概要】

番組名：あなたのごみ回収します！あかつの食べ歩きグルメ探検隊

放送日時：2025年11月3日(月・祝)夕方5時10分～5時30分（テレビ愛知ローカル）

見逃し配信：Locipo YouTube

出演：あかつ ニコラシカ 平賀吏桜（テレビ愛知アナウンサー）

番組ホームページ：https://tv-aichi.co.jp/akatsutankentai/(https://tv-aichi.co.jp/akatsutankentai/)

数々の番組や自身のYouTubeにてゴミ拾いをたくさん行ってきた相撲芸人あかつが今回やってきたのは、食べ歩きの街大須。

街行く人に声をかけ、ゴミを回収しながら聞き込み。

大須の人気グルメを探索する。

▼あかつ 新天地通りでゴミ回収 肉汁でやけど注意の人気グルメ！

▼あかつ 大須観音通りでゴミ回収 甘い×揚げ物の異色のグルメ？！

▼ニコラシカ 万松寺通りでゴミ回収 ○○をリッチに使った昨年オープン新店舗

そして集めたゴミの量を対決。対決には、名古屋の大学生芸人ニコラシカが参戦します。

より多くのゴミを集めたチームには豪華景品が！

工夫してゴミを集めながら食べ歩き、見事大須の「横綱グルメ」をゲットできるのは…？！