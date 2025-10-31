台湾に新たな2次元カルチャーの発信地、アニメイト西門駅POPUP SHOPが12月1日オープン！　店内では毎月違う作品のPOPUPをお届けするほか、コラボドリンクが楽しめるGratteも併設！

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社アニメイトは、台北・台中・高雄に続いて台湾4店舗目となる新店舗「アニメイト西門駅POPUP SHOP」を2025年12月1日にグランドオープンいたします。

アニメイトは、アニメ・コミック・ゲームの専門店で日本全国に124店舗を展開し、日本国内のみならず上海、ホンデ、バンコク、ロサンゼルスなどでも店舗の運営を行っています。

「アニメイト西門駅POPUP SHOP」は台北にあります「西門地下街」内に出店いたします。「西門地下街」はアニメイト台北店から徒歩1分、MRT西門駅直通の立地で新しい商業施設へ生まれ変わります。

「アニメイト西門駅POPUP SHOP」は従来のアニメイトとは違い、POPUPを中心に展開する店舗です。毎月違う作品のPOPUPをお届けして参ります。また「アニメイトGratte 西門駅」も併設され、Gratteでは様々な作品のアイシングクッキーやドリンクの提供を予定しております。

台北2店舗目となる 「アニメイト西門駅POPUP SHOP」のオープンにぜひご期待ください。

※当初お知らせしておりましたオープン日より、日程を変更し延期してのオープンとなりました。

■店舗概要

△地図

アニメイト西門駅POPUP SHOP

オープン日：2025年12月1日

住所：臺北市中正區寶慶路32-1號地下一樓 4 & 5號專櫃 台北西門地下市

営業時間：11:00～21:00

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■関連URL

「アニメイト西門駅POPUP SHOP」Facebook(https://www.facebook.com/ximen.popup.animate)