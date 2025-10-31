株式会社CyCraft Japan

昨今、DX やクラウドサービスの普及により、企業の IT 資産はますます複雑化し、それに伴ってサイバー攻撃の脅威も増大しています。こうした状況を受け、株式会社 CyCraft Japan と株式会社セキュアイノベーションは、企業の攻撃面管理（Attack Surface Management、ASM）強化を目的とした共同オンラインセミナー「ASM で実現するリスク管理対策 ─ 概要から実践事例によるセキュリティ強化」を 2025 年 11 月 6 日（木）に開催します。

本セミナーでは、近年注目を集める攻撃面管理の重要性に焦点を当て、企業がどのように攻撃者視点から自社の脆弱性を把握し、効果的な防御策を構築すべきかを解説します。また、プラットフォーム「XCockpit EASM」の概要と活用ポイントに加え、実際のサービス導入事例についてもご紹介します。

このような方におすすめです：

セミナー開催概要

セッション内容

- 防御体制を整え、セキュリティを強化したい企業担当者様- 自社資産のリスクを把握・管理したい IT 担当者様- タイトル： ASM で実現するリスク管理対策 ─ 概要から実践事例によるセキュリティ強化- 日 時： 2025 年 11 月 6 日（木）13:00～14:00- 会 場： Zoom ウェビナー（オンライン）- 参加費： 無料（事前登録制）- 共 催： 株式会社セキュアイノベーション、株式会社 CyCraft Japanお申し込みはこちら :https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_j9BOD8_oSS-ptCfrOE6rtQ#/



【本件照会窓口】- 株式会社 CyCraft Japan- お問い合わせフォーム： https://www.cycraft.com/ja/contact-us- メール： contact-jp@cycraft.com

【関連情報】- XCockpit EASM のご紹介(https://www.cycraft.com/ja/xcockpit/easm)- ASM で実現するリスク管理とセキュリティ強化 ～CyCraft Japan × セキュアイノベーション共同オンラインセミナー開催～(https://www.cycraft.com/ja/news/asm-1106webinar-20251030)- 【株式会社セキュアイノベーション】ASMで実現するリスク管理対策─ 概要から実践事例によるセキュリティ強化(https://www.secure-iv.co.jp/20251106_asmwebinar)- CyCraft、日本の MSSP ベンダー株式会社セキュアイノベーションとパートナーシップを締結(https://www.cycraft.com/ja/news/secureinnovation-jp-20250820)

CyCraft Japan について(https://www.cycraft.com/ja)

CyCraft（サイクラフト）は、 AI による自動化技術を専門とするサイバーセキュリティ企業。 2017 年に設立され、台湾に本社、日本とシンガポールに海外拠点を持つ。アジア太平洋地域の政府機関、警察・防衛機関、銀行、ハイテク製造業にサービスを提供している。CyCraft の AI 技術 と機械学習技術によるソリューションが評価され、CID グループ とテマセク・ホールディングス旗下のパビリオンキャピタルから強力なサポートを獲得し、また、国際的トップ研究機構である Gartner、 IDC、Frost & Sullivan などから複数の項目において評価を受けている他、国内外の著名な賞をいくつも受賞している。また、国内外を含む複数のセキュリティコミュニティ、カンファレンスに参画し、長年にわたりセキュリティ業界の発展に尽力している。