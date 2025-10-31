企業や著名人のネット風評被害を手軽に対策。「サジェスト汚染チェックツール」の一部機能を登録不要で無料公開しました。【合同会社LudyWorks】【SuggestOne】

合同会社LudyWorks

Webマーケティング支援およびSaaS開発を行う合同会社LudyWorksは、2025年10月31日、企業のオンライン上のブランドイメージ毀損リスクを検知する「サジェスト汚染チェックツール」の一部機能を、登録不要で利用できる無料版として公開したことをお知らせします。

URL：https://suggestone.ludyworks.com(https://suggestone.ludyworks.com)

■ 背景：気づきにくい「サジェスト汚染」という経営リスク

「サジェスト汚染」とは、企業名やブランド名、店舗名などを検索した際に、「ブラック」「やばい」「ひどい」といったネガティブなキーワードが検索候補（サジェスト）に表示される状態を指します。

これらのネガティブなサジェストは、求職者の応募辞退、既存顧客の離脱、新規取引の停止など、企業の採用活動や売上に直接的な悪影響を及ぼす深刻な経営リスクです。

しかし、多くの企業担当者は自社が汚染されている事実に気づきにくい、あるいは手動でのチェックに多大な工数を割いているという課題がありました。

■ 無料公開した機能の概要

この度無料公開した機能は、こうした課題に対し、誰でも・手軽に・即座に自社の評判リスクを把握できるソリューションです。

キーワード入力: 調査したい会社名、ブランド名、店舗名などを入力します。

対象エンジン選択: 検索エンジンを選択します。

汚染検知: 実行ボタンを押すと、各エンジンのサジェストを自動で取得。弊社独自開発のAIアルゴリズムにより汚染の有無を即座に判定・一覧表示します。

本機能は、ユーザー登録不要で、1日1回（※）まで無料でご利用いただけます。これにより、中小企業の経営者や広報・PR担当者が、コストをかけずに自社の評判リスクを「まずは把握する」第一歩を強力に支援します。

（※）1日の実行回数はIPアドレスに基づき制限されます。

検索結果の表示■ 今後の展望

引き続き、弊社のサジェスト汚染対策サービスをご契約のお客様には、特定のキーワードを常時監視して変化を自動通知するアラート機能、汚染原因の特定を助ける分析機能、対策の進捗を管理するレポート機能を提供してまいります。

さらには、SNS上の評判分析までを網羅した、包括的なオンライン評判管理（ORM）プラットフォームとして、企業のブランド価値を守るSaaSツールとして機能追加を予定しております。

【合同会社LudyWorksについて】 合同会社LudyWorksは、「マーケティングとシステムで経営をより楽しく、より簡単に」を掲げ、企業のデジタルトランスフォーメーションとブランディング戦略を支援するSaaSの自社開発・運営を行っています。

会社名： 合同会社LudyWorks

代表者：木田貴之

URL ：https://ludyworks.com