ミニクロワッサン専門店ミニヨンにて - 大人気ブランド『ミニオンズ』限定コラボ商品販売決定！！ 11/1（土）～ 全国店舗にて販売

MIGNON（以下ミニヨン）は、九州博多で約30年間愛され続けている「焼きたてミニクロワッサン専門店」です。日本初のミニクロワッサン専門店として、1996年の創業以来、皆様に愛される店舗、商品であり続けることを目指し、全国で13店舗を運営しております。

旗艦店であるJR博多店は、敷地わずか5坪ながら、開店から約30年経った今も、毎日およそ3,000人が来店し、年間約1,800万個（平均1日約5万個） のミニクロワッサンを販売しています。オープン以来、行列が途絶えない人気店です。

販売情報

『バナナ』 のミニクロワッサン

公式HP :https://mignon-mini-croissant.com/

外はサクッ！中はモチッ！生地にも餡にもバナナをたっぷり練り込んで、広がる甘さと香りが口いっぱいに！

ハチャメチャなミニオンたちの大好物「バナナ」を、焼きたてのクロワッサンに詰め込んでお届けします！

・販売期間：2025年11月1日(土)～※約1ヶ月半目安（生地が無くなり次第販売終了）

・販売場所：ミニヨン全国店舗

・販売価格：税込\110～（\285／100g）

（量り売りになるため、価格は目安となります）

限定コラボショッパー

数量限定にて、限定コラボショッパー販売！

・販売期間：2025年11月1日(土)～ ※無くなり次第終了

・販売場所：ミニヨン全国店舗

・販売価格：税込\25／1枚

Universal Studios Licensing LLC (ユニバーサル・スタジオ・ライセンシング LLC) との商品化契約に基づき、（株）生産者直売のれん会 が企画・制作した商品です。

