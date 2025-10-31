スタジアムシティホテル長崎「The Velvet Christmas -ベルベットの聖夜-」を開催

株式会社 ジャパネットホールディングス

スタジアムシティホテル長崎は、2025年12月1日（月）から、クリスマス特別企画「The Velvet Christmas -ベルベットの聖夜-」を開催いたします。コンセプトは、深い赤のベルベットのように艶やかで温かい聖夜。期間中は、伊勢海老や長崎和牛など豪華食材を用いた4つのレストランでの限定メニュー、長崎県産苺を贅沢に使用したプレミアムケーキの販売、V・ファーレン長崎のクラブマスコット「ヴィヴィくん」と楽しむディナービュッフェ、そしてクリスマス限定の宿泊プランまで、心に残る華やかなひとときをお届けします。

■伊勢海老、トリュフ、長崎和牛を堪能。4つのレストランで味わう、聖夜を彩る特別コース

館内のレストラン＆バー4店舗では、クリスマス期間限定の特別メニュー提供します。

ズワイガニと根セロリのガトー仕立てやトリュフを添えた長崎和牛グリル、伊勢海老のモリーユソースなど、選りすぐりの贅沢食材が集結。各レストランが、本格イタリアン、フレンチ、和食の各技法を駆使し、シェフの確かな腕で昇華させた一皿をご提供します。

洗練された極上の料理と特別なロケーションで、心に残る華やかなクリスマスをご堪能ください。

期間：2025年12月1日（月）～12月25日（木） ※店舗により、実施期間が異なります。

場所：スタジアムシティホテル長崎内 各レストラン＆バー

詳細はこちら：https://www.nagasakistadiumcity.com/stadiumcityhotel/hotel_topics/34191/

■11月1日予約開始！長崎県産苺を贅沢に使用した、パティシエ渾身のプレミアムクリスマスケーキ

聖夜の食卓を華やかに彩る、パティシエ渾身のプレミアムなクリスマスケーキを数量限定で販売します。 主役は、上品な甘さの長崎県産苺。しっとり焼き上げたスポンジと、口どけ滑らかな九州産生クリームでシンプルながらも格別のショートケーキに仕上げました。クリスマスボールを模したライチムースには甘酸っぱいベリージュレを忍ばせるなど、細部にもこだわった逸品です。

商品名：スタジアムシティが贈るクリスマスケーキ ～長崎県産苺のプレミアムショートケーキ～

予約受付：2025年11月1日（土）～12月15日（月）

料金：6,000円（税込）

詳細はこちら：https://www.nagasakistadiumcity.com/stadiumcityhotel/hotel_topics/34578/

■ヴィヴィくんとたのしむ！2日間限定のきらきらっわくわくっ☆クリスマスディナービュッフェ2025

V・ファーレン長崎のクラブマスコット「ヴィヴィくん」を迎え、12月24日・25日の2日間限定でスペシャルディナービュッフェを開催します。

ヴィヴィくんが考案したユニークな「ローストビーフのおやま」や「ほくほくっ ぶり大根」など、オリジナルメニューをたくさんご用意しております。

お食事中はヴィヴィくんのグリーティングなど、お子様から大人まで楽しめるコンテンツも満載です。

クリスマスは、スタジアムシティホテル長崎でヴィヴィくんとの素敵なわくわくっなお時間をお過ごしください。

イベント名：ヴィヴィくんとたのしむ！きらきらっわくわくっ☆クリスマスディナービュッフェ2025

開催日：2025年12月24日（水）、12月25日（木）

時間：18:00～21:00（ヴィヴィくん登場時間は18:00～20:00を予定）

場所：スタジアムシティホテル長崎4F 「THE GREEN FIELD」

料金：

・大人 15,000円（アルコール飲み放題込）

・小学生 6,000円

・未就学児 2,800円

※0-2歳は無料／金額は全て税込

詳細はこちら：https://www.nagasakistadiumcity.com/stadiumcityhotel/hotel_topics/34623/

■クリスマス限定の宿泊プランも販売！ヴィヴィくんの客室訪問や限定ディナーで特別な夜を

クリスマスディナーと宿泊がセットになった、2種類の限定プランをご用意しました。

1. 【ヴィヴィくんルーム限定】客室訪問付き！クリスマスディナービュッフェ宿泊プラン

12月24日・25日限定で、ディナービュッフェに加え、ヴィヴィくんがお客様のお部屋を訪問する究極の体験プランです。ヴィヴィくんルームでミニゲームや写真撮影を楽しめるほか、クリスマスケーキをヴィヴィくん本人がデリバリーします。ファン必見の忘れられないクリスマスの思い出をご提供します。

【プラン内容】

・「クリスマスディナービュッフェ」のご利用

・ヴィヴィくんによる客室訪問（各部屋約15分／ミニゲーム、写真撮影）

・ヴィヴィくんがデリバリーするクリスマスケーキ（3号）

・長崎で1番ワクワクする朝食ビュッフェ

2. クリスマス限定フレンチディナーコース付きプラン

ホテルメインダイニング「CAFES & DINERS VERDE」のクリスマスディナーコースが付いた宿泊プランです。トリュフやフォアグラなど豪華食材をちりばめたフレンチを、スタジアムを一望できる最高のロケーションでご堪能いただけます。クリスマス限定の華やかなディナーで、心に残るひとときをお過ごしください。

宿泊プランの詳細・ご予約はこちら：https://www.nagasakistadiumcity.com/stadiumcityhotel/hotel_topics/34703/

＜長崎スタジアムシティ最新情報はこちらから＞

・公式アプリ https://app.nagasakistadiumcity.com/apptop/move_studiumCityApp.html（※上記はアプリダウンロードページのため、PC環境ではご利用いただけません。）

・公式サイト https://www.nagasakistadiumcity.com/

・公式X https://x.com/nscproject

・公式Instagram https://www.instagram.com/nagasaki_stadiumcity/