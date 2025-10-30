DPトレーニングコースへのClassNK認証を取得

商船三井マリテックス株式会社

商船三井マリテックス株式会社（社長：菊地和彦、本社：東京都港区、以下「当社」）は、従来からMOL DPトレーニングセンター（註1）で提供してきたダイナミックポジショニング（自動船位保持、以下「DP」）に関する日本語での入門コース（以下「本コース」）に対して、一般財団法人日本海事協会（以下「ClassNK」）による認証を取得しました。

本コースは、船員のみならず、海上作業従事者や、船舶管理、船舶設計、建造監理など幅広い分野の関係者を対象としたDP入門コースとして2023年に開講されたものです。

The Nautical Institute（以下「NI」、註2）のDPインダクションコースを受講する前に日本語で学ぶのにも適しており、DPの基本概念、船舶運動、DP構成要素、位置測定システム、コンソール操作、各種センサーやスラスター・ジェネレーターなどDPに関する基礎を体系的に講義します。

当社は、今後も高度なDP人材の育成を通じ、洋上風力発電や海洋開発など海事業界全体の技術力向上と安全運航に貢献してまいります。

MOL DPトレーニングセンター内DPシミュレータ

承認証書を授与するClassNK 斎藤 直樹 認証本部 認証・海技部 部長（左）と、受領する当社社長 菊地 和彦（右）

【MOL DPトレーニングセンター開講コース一覧】



●今回ClassNKの認証を得たコース

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/172130/table/2_1_6dbd28ce2a0782bf8a731f994f74deae.jpg?v=202511010727 ]



●NI認証コース

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/172130/table/2_2_a969b4845c2ebcfedd02075a6c517da7.jpg?v=202511010727 ]

●各種オフショア船実践訓練コース

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/172130/table/2_3_bd859a63f149da141940f170ce558305.jpg?v=202511010727 ]

（註1）商船三井および当社が保有するDPシミュレータに関しては、過去の以下プレスリリースをご参照下さい。

・2022年6月7日付「ダイナミック ポジショニング（自動船位保持）訓練開講～海洋開発関連特殊船の訓練に対応可能な第三者機関認証を得た日本初のトレーニングセンター～(https://www.mol.co.jp/pr/2022/22071.html)」

・2023年2月17日付「洋上風力発電事業に不可欠な新たな訓練コースについてClassNK基本承認を取得～DPシミュレータを使用する海洋開発関連特殊船訓練コースを拡張～(https://www.mol.co.jp/pr/2023/23017.html)」

・2024年7月8日付「ダイナミック ポジショニングシミュレータを使用した各種オフショア船の訓練コースを新たに開講～商船三井グループ内外の洋上風力発電関連船に関わる皆さまを対象～(https://www.mol.co.jp/info/article/2024/0708.html)」

（註2）NIとは、英国に本部を有し、DPを操作するためのオペレーター資格を発行する一つの機関であり、同機関が発行する資格は国際的に認められています。

以上