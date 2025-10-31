～11月14日(金) 無料ウェビナー開催～「紙図面・CADデータの製品形状から類似図面を検索できる！図面情報カタログ化・検索システムを中心として拡張するデータDXソリューション」

株式会社Curiositas

あらゆるデータの資産化とデータ駆動型経営の実現に向けたサービスを提供するLiberty Dataは、「紙図面・CADデータの製品形状から類似図面を検索できる！図面情報カタログ化・検索システムを中心として拡張するデータDXソリューション」と題したウェビナーを開催いたします。

図面を扱う業務の効率化に特化したAIソリューションをご紹介します。

- 図面・CADデータから形状を中心とした各種データを自動抽出、加えて関連するシステム情報を自動で収集・整理しカタログ化- 入力図面の形状やキーワードから、類似製品の図面や見積データなどを検索可能- 多様な拡張性による業務効率化（例：自動検図、妥当な製品価格の自動見積、製品カタログ・ECサイト掲載情報の自動作成、など）申込はこちらから :https://www.liberty-nation.com/webinar/

■このような方におすすめ

製造業や建設業をはじめとする、下記のような方におすすめです。

- 図面やCADデータなどの非構造データを活用したDXに取り組みたい

〈取り組み例〉

開発・設計業務：過去の図面・解析結果の流用、関連情報の素早い参照などにより、開発期間を短縮

調達業務：過去の図面とその発注データを、組織を横断で検索・参照可能にすることで、業者選定や価格交渉を最適化

- 新しい図面管理システムの導入による図面DXに取り組んでいるものの、課題にぶつかっている

大量の紙図面をデータ化できない データ入力のルールが統一できない 別システムとの連携ができない

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/107091/table/23_1_192354fde4922e36dd0b1e7c108de27c.jpg?v=202511010857 ]

■ 代表：佐藤 コメント

Liberty Dataを運営する 株式会社Curiositas 代表取締役 佐藤 辰勇 コメント：

設計や製造の現場では、膨大な図面データが“眠った資産”になっていることが多くあります。私たちは、それらのデータを活かし“再利用できる知見”として蓄積・共有することで、企業の生産性や利益率を根本から高められると考えています。 本ウェビナーでは、図面情報のカタログ化・検索を中心に、AIとデータの力で業務全体を効率化する最新のアプローチをご紹介します。

データを単なる管理対象ではなく、“価値を生み出す経営資産”として活かしたい方に、ぜひご参加いただきたい内容です。

佐藤 辰勇 プロフィール：

外資系大手コンサルティングファームにてテクノロジー戦略・新規事業戦略に従事。 その後、数百名規模のAIスタートアップのCOOを経て本企業を創業。 当該事業の他にも第一産業分野におけるテクノロジーを活かした新商品開発事業を手掛ける。

■ 事業/会社概要

◇ Liberty Dataのサービス

Liberty Dataは、あらゆるデータの資産化と最先端のデータ駆動型経営の実現に向けた各種サービスを展開しており、データを強みとした事業改革や新規事業の創出において業界を問わず150案件以上の支援実績を保有しております。

＜主なサービス＞

- 生成AIなど先端技術を取り入れた自社開発のデータ活用プラットフォーム「Liberty DSP」を提供、汎用的なタイプに加え領域特化タイプも提供（図面・SCM・新材料開発など順次領域拡大中）- 大量の社内データを利活用しやすい状態に可視化・構造化・標準化することで、データの資産化を支援するサービス「データDXラボ」の提供- データ運用の専門家による、多種ツール群からなる最適なデータ活用シナリオ・データ基盤構成の設計

◇ 会社概要

・事業名 ：Liberty Data（会社名：株式会社Curiositas）

・所在地 : 東京都港区新橋5-17-1

・代表者 : 佐藤 辰勇

・事業内容 ：データ駆動型経営に向けたコンサルティング・サービス提供、

・企業サイト：https://www.liberty-nation.com/