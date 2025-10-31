GIGABYTEより、「GIGABYTEアフターサポートセンター」を新規開設 システム関連製品のユーザーサポート窓口を一本化

株式会社ニューエックス

株式会社ニューエックス（本社：東京都千代田区）は、取り扱いメーカーであるGIGABYTEより、GIGABYTE製品のユーザーサポート体制を強化するため、新たに「GIGABYTEアフターサポートセンター」を2025年11月1日に開設いたします。

これまで、ノートPC製品のユーザーサポートは独自のコールセンターで対応してまいりましたが、新たにGIGABYTEアフターサポートセンターを開設し、ノートPC製品のみならず、デスクトップPC製品などのシステム関連製品のユーザーサポートも包括的に扱う体制となります。

システム関連製品のユーザーサポート窓口を一本化することで、お客様がGIGABYTE製品のサポート窓口をより簡単に認識し、利用することができるようになります。

また、これまで販売代理店経由でユーザーサポートを行っていたモニター関連製品も、2025年12月1日より本GIGABYTEアフターサポートセンターにて対応いたします。

GIGABYTEアフターサポートセンター

対象製品： ノートPC、デスクトップPC、AI ATOM、液晶モニター

※2025年10月31日時点において、弊社の取り扱い製品カテゴリーは［ノートPC］および［液晶モニター］の2カテゴリーのみです。



E-mail： gigabyte_support_jp@gigabyte.jp

電話番号： 050-3381-5092

対応時間： 09：30～18：00（土日祝除く）

Web： https://www.aorus.com/ja-jp

X公式アカウント： @AORUS_JP(https://x.com/AORUS_JP)

報道関係者さまからのお問い合わせ先

HaNaRe PR Group

E-mail : press@hanare-pr.jp