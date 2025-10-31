ポケトーク株式会社、オフィス移転のお知らせ

ポケトーク株式会社

ポケトーク株式会社（本社：東京都中央区日本橋兜町7-1 取締役 代表執行役社長：松田 憲幸）は、2025年11月1日より、オフィスを「WeWork KABUTO ONE」に移転することをお知らせします。

近年では、米国をはじめとした海外事業の拡大や多様なサービス開発に取り組み、日本をグローバル・ヘッドクォーター（GHQ）として本社機能を拡充しています。

これらの成長を背景に、事業フェーズやチーム体制の変化に柔軟に対応できる環境を整えるため、このたび本社オフィスを「WeWork KABUTO ONE」へ移転いたします。

「WeWork」が提供する柔軟なワークスペースにより、事業拡大や組織構成の変化に応じてスピーディに環境を最適化できる体制を構築します。また、快適な共用空間や充実した設備を活用することで、従業員一人ひとりがより創造的かつ生産的に働ける職場環境を実現します。

ポケトーク株式会社は「言葉の壁をなくす」をミッションに掲げ、お互いが母国語のまま対話でき、深くわかり合える世界の実現を目指し、「ポケトーク」シリーズの提供を世界中に広げてきました。

今後、より一層組織の連携を強化するとともに、柔軟で生産性の高い働き方を推進しながら、世界中の「言葉の壁をなくす」取り組みを加速させてまいります。

【新オフィスの概要】

- 住所 ：東京都中央区日本橋兜町7-1 「WeWork KABUTO ONE」- アクセス ：- - 東京メトロ各線 茅場町駅（出口11）（駅直結）- - JR各線 東京駅（八重洲北口） 徒歩12分- - 東京メトロ各線/都営浅草線 日本橋駅（D2出口） 徒歩2分- 移転日 ：2025年11月1日

【 AI 通訳機 「ポケトーク S2」とは 】

「ポケトーク S2」は 2024 年 10 月に販売を開始した最新機種で、91 言語を音声・テキストに翻訳し、1 言語をテキストのみに翻訳できます。従来機種より Wi-Fi がなくても通信可能な国と地域か拡大し、世界 170 以上の国と地域で、Wi-Fi のない所でもそのまま使えるモバイル通信機能を内蔵しています。

また、バッテリーの持続可能時間も大幅に改善し、あらゆるシーンでお使いいただけるようアップデートいたしました。

「ポケトーク アナリティクス」との連携によりセキュリティ面もさらに強化され、グローバルにおける

セキュリティ基準に準拠することで、個人でのご利用はもちろん、企業や団体、自治体での導入において安心してお使いいただけます。

詳細 URL：https://pocketalk.jp/device