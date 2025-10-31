ティファールサンタがやってくる！「ティファールサンタPROJECT! 2025」全国の学校にフライパンをプレゼント

株式会社グループセブ ジャパン

株式会社グループセブジャパン（本社：東京都港区／代表取締役社長：ジュリアン・メジャー）は、未来を担う子供たちの食育をサポートする活動「ティファールサンタPROJECT! 2025」を実施いたします。

世界で初めてこびりつきにくいフライパンを生み出したティファール。こびりつきにくいからストレスなく使用することができ、料理も美味しく仕上がります。このプロジェクトは、品質の良いティファールのフライパンを使って調理することで、”作る楽しさ、食べる喜び”を子供たちに感じてもらいたいという思いから、2016年にスタートしました。

人の身体は食べたもので作られます。成長期の子供たちが食べることに興味を持つきっかけになったり、お料理が出来たときの達成感を味わったり、誰かのために作って「美味しい」と言ってもらえる喜びを実感したりなど、料理作りは様々な経験をすることができます。こびりつきにくいから、後片付けの際も汚れがスルッと落ちてお手入れも簡単です。料理作りだけでなく後片付けまでを担当することで、責任を持ってやりとげる力もつくのではないかと考えます。ティファールは、今後も食育に関わる活動を積極的に行ってまいります。

■「ティファールサンタPROJECT! 2025」とは

日本全国の学校（小学校・中学校・高等学校）にクリスマスプレゼントとして、ティファールのフライパンを贈る活動です。応募いただいた学校の中から抽選で20校に、ティファールのガス火用フライパンを10枚ずつプレゼントいたします。フライパンは家庭科の授業や課外活動など、各学校でご自由にご活用ください。

■次ページの【応募方法】をご参照いただき、「ティファールサンタPROJECT! 2025」事務局までお送りください。

皆様からの沢山のご応募、お待ちしております！(www.t-fal.co.jp/campaign/santa-project/)

【応募締切】

2025年12月7日（日）消印有効

【お送り先】

〒151-0051

東京都渋谷区千駄ヶ谷5-1-11 IVY WORKS 3F

株式会社PACommunication 内

「ティファールサンタPROJECT! 2025」事務局宛

【お問い合わせ先】

「ティファールサンタPROJECT! 2025」事務局

MAIL：t-fal@h-gravity.co.jp

≪プレゼント商品≫

マリーゴールドイエロー フライパン 27cｍ （ガス火対応製品）

【応募方法】

ティファールサンタからプレゼントされたフライパンを使ってあなたは「誰に、どんなお料理を作ってあげたいですか。」をテーマにメッセージを募集いたします。お手紙でもイラストでも文章でも自由に書いていただいて結構です。

下記をご参照いただき、ご応募ください！

例1）お手紙…生徒さんが書いてくださっても、先生が代わりに代筆していただいてもどちらでも結構です。

例2）寄せ書き…色紙に生徒さん１人１人の思い（メッセージ）やイラストを書いていただく。

※サイズの上限はA2サイズまででお願いいたします。

【応募対象】

日本国内の小学校・中学校・高等学校

必要事項として学校名（●年●組、代表者名、郵便番号、御住所、電話番号、FAX、メールアドレス）を明記した用紙を添付してください。

※送料、または送付に関わる費用は応募者様のご負担とさせていただきます。

料金不足、または着払いでお送りいただいた場合は、お受け取りいたしかねます。

１.厳正なる抽選の上、20校を決定させていただきます。

２.抽選で決定した20校へ10枚ずつ、ティファールのフライパンをお送り致します。

※抽選結果は商品の発送をもってかえさせていただきます。

３.ティファールのフライパンを、家庭科の授業や課外活動でご活用ください。

４.お料理の写真やみなさんの笑顔の写真を事務局へお送りいただきます。

※当選された学校については、2026年9月末までにティファールのフライパンを使った実習の様子の写真を事務局宛てに送っていただく事が条件となります。また、応募の際にお送りいただいたメッセージや後日お送りいただく実習風景の写真等は、ティファール公式ウェブサイト等で一部公開させていただく可能性がございます。

【商品の発送について】

商品の発送は2025年12月中旬からを予定しておりますが、やむを得ない事情によりお届けが遅れる場合がありますので、予めご了承ください。

※ご当選校の住所不明などの理由で商品がお届けできない場合は、無効とさせていただく場合がございます。

【ティファール】https://www.t-fal.co.jp/

ティファールの製品情報・生活に役立つ楽しいコンテンツやレシピがいっぱい！

※写真、イラストはイメージです。印刷のため、実際の色と多少異なる場合がございます。また、このリリース記載の情報（製品価格、製品仕様、デザイン、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL等）は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。

≪読者の方のお問い合わせ≫

株式会社グループセブ ジャパン ティファールお客様相談センター 0570-077-772（ナビダイヤル）

≪本件の掲載に関する問い合わせ先 ≫

株式会社博報堂Gravity ティファールPR事務局（株式会社PA Communication内）

担当：大木、加藤、野島 Mail：t-fal@h-gravity.co.jp TEL: 03-6447-0395 FAX: 03-6447-0396