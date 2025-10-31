営業現場に特化したAIエージェント「SalesNow AI Agent」構想を発表

■ 背景：営業の生産性向上を社会課題と捉え、AI時代の営業変革へ

株式会社SalesNow

日本企業における生産性向上は、依然として大きな経営テーマです。

特に営業現場では、属人的な判断や過剰な情報処理が負担となり、成果創出までの時間が長期化する課題が続いています。

SalesNowは「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」というミッションのもと、AIとデータの力で営業活動の非効率を解消し、すべての営業パーソンがより創造的な仕事に集中できる世界を目指しています。

一方で、AI活用を前提とした業務変革が進むなか、「どのAIを使うか」ではなく「AIがどんなデータを基に動くか」が問われる時代へと変化しています。

SalesNowは、1,400万件超の企業・組織データを保有し、企業データベース収録件数No.1／法人網羅率No.1（※1）。



営業に必要な情報を最も広く・正確にカバーするデータ基盤を有しており、AIが“営業を理解して動く”ための理想的な土台を備えています。

AIが信頼して動ける“企業データ基盤”をすでに持つ企業として、 このデータ資産を活かした新しいAI構想「SalesNow AI Agent」を発表します。

■ 「SalesNow AI Agent」構想について

「SalesNow AI Agent」は、営業現場に特化したAIエージェント構想です。

企業理解・提案設計・意思決定支援など、営業が日々行っている知的業務の一部をAIが担うことで、人がより創造的な営業活動に集中できる未来を目指します。

本構想は、SalesNowがこれまで展開してきた「SalesNow AI」シリーズ（企業情報の自動要約やニュース解析機能）を発展させたものです。

AIが汎用的な知識ではなく“営業を理解して動く”ために、SalesNowは以下の3つのデータ・ナレッジを統合しています。

- お客様企業の営業活動・顧客データ（CRM・SFAデータ）- SalesNowが保有する企業データベース収録件数No.1・1,400万件超の企業・組織データ- 累計700社超の営業支援を通じて蓄積したSalesNowの知見とベストプラクティス

この3つを掛け合わせることで、AIが“営業文脈を理解して判断できる”仕組みを実現します。

それが「営業に必要なデータを最も広く・深く抑えているSalesNowだからこそできるAI」です。

また、すでに一部エンタープライズ企業との共同検証（PoC）プロジェクトが進行しており、

2025年度冬より順次β版機能の提供を予定しています。

■ コメント（株式会社SalesNow 代表取締役 村岡 功規）

「SalesNow AI Agent」は、営業の働き方そのものを再定義する構想です。

私たちは「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」というミッションのもと、属人的になりがちな営業活動を、データとAIの力で再現性の高い仕組みに変えていきます。

今、AIの活用が広がるなかで重要なのは、どのAIを使うかではなく、「どんな文脈に最適化されたデータで動かすか」です。

SalesNowは、営業に特化した国内最大級の企業データ基盤を持ち、精度・鮮度・網羅性において国内最高水準を維持しています。さらに、顧客社内の営業データとシームレスに接続し、現場で実際に成果を生むAIを実現します。

データとAIの力で、営業がより速く、深く、確実に顧客を理解できる世界をつくっていきます。

■ 株式会社SalesNowについて

SalesNowは「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、営業組織の生産性を高めるためのAI企業データクラウド「SalesNow」を提供しています。

2025年10月には、第三者調査機関により「企業データベース収録件数 No.1」「法人網羅率 No.1」を獲得。

AI×データを通じて、営業の判断精度と行動効率を支援しています。

サービス名：SalesNow（セールスナウ）

提供形態：AI企業データクラウド

収録企業・組織データ数：約1,400万件超

公式サイト：https://top.salesnow.jp/

【会社概要】

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイド SHIBUYAタワー7F

代表者 ：代表取締役 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：AI企業データクラウド「SalesNow」の企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社SalesNow 広報担当

お問い合わせフォーム：https://salesnow.jp/contact

