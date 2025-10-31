【iFLYTEK】AINOTE 2 AIスマートノート｜待望の専用キーボードケース追加発売開始＆さらに進化、ChatGPT-5導入

iFLYTEK JAPAN AI SOLUTIONS 株式会社

音声AIと人工知能分野で世界をリードする革新的企業として知られているiFLYTEK（日本法人：iFLYTEK JAPAN AI SOLUTIONS 株式会社）は、ブランド史上最高傑作・最薄の一枚となる「AINOTE 2 AIスマートノート」を一般発売に先駆け、応援購入サイト【Makuake】にて2025年9月29日（月）より先行予約販売を開始しました。プロジェクト開始から約１ヶ月間で応援購入総額2.5億円を突破し、Makuake歴代ランキングのTOP10入り※を果たすなど、非常に大きな反響をいただいております。

※2025年10月29日時点。

Makuakeプロジェクトページはこちら：AINOTE 2 AIスマートノート :https://www.makuake.com/project/iflytek_ainote2/※プロジェクト期間は11月23日（日）22時まで

このたびは、皆様により快適でご満足いただける使用体験の提供と、多くのご要望にお応えするために、AI機能の大幅なアップグレードと新たなオプション製品の発売が決定いたしましたので、お知らせいたします。

▼【NEW】新オプション品追加発売決定！

待望の「AINOTE 2 専用キーボードケース」が10月31日（金）AM10:00より発売開始！

装着だけで「AINOTE 2」が完成形になる！PCライクにもっと使い倒そう。

AINOTE 2専用キーボードケースの特徴：

・スピーディーでカンタン操作！装着するだけでいつでもミニPCに変身。

・ポゴピン（PogoPin）接続でペアリングも充電も不要。

・キー配置も最適化され、欲しい機能にすぐアクセス。作業効率が爆上がり。

・滑らかで心地よいキータッチ、無限のインスピレーションをあなたの指先に。

・薄型＆軽量で場所を選ばす、快適なPCライクな作業環境を実現。

・保護ケースだけでなく、スタンドとしてもご利用いただけます。お好みの角度に調整可能。

これまでの「紙に書くような感覚」のなめらかな手書き入力に加え、タイピング入力という新たな選択肢が加わり、ノートの執筆や長文の作成など、シーンに応じて最適な入力をお選びいただけるようになり、仕事や学びの可能性がさらに広がります。

多くのお客様から「キーボードがあればさらに便利になる」との熱いご要望をいただいており、この度、その声にもお応えして、「AINOTE 2専用のキーボードケース」を2025年10月31日(金)AM10:00より新発売いたしました（カラー：ダークグレー）。

【25%OFF】のMakuake特別価格14,850円（税込・送料込、4,950円もお得）にてご購入いただけます。

専用キーボードケースの先行入手はこちらから：専用キーボードケース :https://www.makuake.com/ja/payment/cf/iflytek_ainote2/404090※本体とは別送となり、お届けは2026年1月中を予定しております。あらかじめご了承ください。

▼【NEW】AIがさらに進化！

ChatGPT-5導入完了。届くその日から、最新かつ最高のAI体験を。

「AINOTE 2 AIスマートノート」は、発売前よりそのAI機能への高い関心をお寄せいただいており、特に「搭載されているChatGPTモデルは最新のものですか？」というご質問を多数のお客様よりいただいております。皆様から寄せられた多くのご要望にお応えし、このたび、製品に搭載するAIを、最先端の「ChatGPT-5」へとアップグレードすることを正式決定いたしました。すでにアップグレード対応は完了しており、より高度なAI体験をお楽しみいただけます。プロジェクト終了後、皆様の元へお届けする「AINOTE 2」は、まさにこの「ChatGPT-5」を搭載した最新版となります。

録音・文字起こしの精度向上はもちろん、長時間の会議の要約作成、専門的な質疑応答への対応、手書きの認識、文章作成、さらにはクリエイティブな表現とアイデアの展開に至るまで、全てのAI連携機能がこれまで以上に進化・強化されています。生産性と創造力を一段と引き上げましょう。

現在、Makuakeでのプロジェクトは終了まであと23日（11月23日22時終了）となりました。皆様からいただいた応援の一つひとつが、製品をより良くする貴重な「糧」であると、深く実感しております。

今後とも、お客様一人ひとりのお声に真摯に耳を傾け、製品本体はもちろん、新たなオプション製品の開発にも責任を持って取り組んでまいります。ご不安やご不便を感じることなく、末永くお使いいただけるよう、皆様のお手元に価値ある製品をお届けできるまで、最後まで努力を重ねてまいります。

▼展示情報

◎二子玉川 蔦屋家電

・展示期間：2025年9月29日（月）～2025年11月27日（木）

・住所：〒158-0094 東京都世田谷区玉川1丁目14－1 二子玉川ライズ・ショッピングセンター テラスマーケット 1F・2F

・営業時間：10:00-20:00

◎ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba 2F マクアケコーナー

・住所：〒101-0028 東京都千代田区神田花岡町1-1

・展示期間：2025年10月9日（木）～11月12日（水）

・営業時間：9:30-22:00

◎ヨドバシカメラ マルチメディア梅田 1F マクアケコーナー

・住所：〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町１－１

・展示期間：2025年10月9日（木）～11月12日（水）

・営業時間：9:30-22:00

▼iFLYTEKについて

iFLYTEKは、1999年に中国・合肥で設立され、音声AIと人工知能分野で世界をリードする革新的企業として知られています。日本法人のiFLYTEK JAPAN AI SOLUTIONS 株式会社は2020年1月に正式に日本市場に参入。「AIでより良い世界を創造する」という使命のもと、新しい技術を駆使したソリューションを提供し続けています。 最先端のAI技術を通じ、1.3億人以上のユーザーに信頼され、41.3億台を超えるデバイスでサービスを提供しています。また、1,000万人以上のパートナーと共に、AIを基盤とした革新的なサービスを展開しています。

【本件に関するお問い合わせ】

メールアドレス：c-support@iflytek.co.jp

日本公式LINE：https://lin.ee/qGHohTQ

日本公式X（旧Twitter）：https://x.com/iflytekj

日本公式Instagram：https://www.instagram.com/iflytek_jp/

日本公式Facebook：https://www.facebook.com/iFLYTEKJAPAN





