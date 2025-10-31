WonderAgent、イタリアのサッカークラブ「US Orione ASD」とメディアパートナー締結

株式会社Wonderlabo

株式会社Wonderlaboのグループ会社であるWonderAgent株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：池田日向）は、日本人選手が12名以上在籍する、イタリア・ミラノのサッカークラブ「US Orione ASD(https://www.usorionemilano.it/)」とメディアパートナーを締結いたしました。





今後は、US Orione ASD のSNSを通して日本語とイタリア語の二言語でグローバルに情報発信してまいります。本活動を通じて、クラブの魅力を発信し、地域コミュニティ、ファン、スポンサーとの絆を深めるとともに、US Orione ASDの情熱と価値を世界に向けて発信してまいります。

■SNSアカウント

https://www.instagram.com/usorionemilano

■US Orione ASD

1947年に設立された、イタリア・ミラノ市に本拠地を置く歴史あるアマチュアサッカークラブ。

トップチームはイタリアサッカー連盟（FIGC）のプリマ・カテゴリに所属するほか、ユースや育成年代のアカデミー、CSIチームなど多数のカテゴリーを擁し、地域のサッカー振興と選手育成に幅広く貢献している。



所在地：Via Strozzi 1 - 20146 Milano

公式HP：https://www.usorionemilano.it/

■WonderAgent株式会社について

世界で通用するクリエイティブを追い求め、世界のあらゆる人材を私たちを通して繋げていきます。

ワクワクにビジネスを掛け合わせ、利潤を最大化していく。責任を持ってすべてのリソースを使って企業や事業を成功へ導く。それがワンダーエージェントの存在価値です。

本社所在地：東京都品川区西五反田1丁目28-4 3F

事業内容：タレントマネジメント・キャスティング、映像制作、イベント企画運営、ビジネスマッチング

ホームページ：https://wonder-agent.co.jp/



■お問い合わせ先

Wonderlabo Holdings株式会社 広報担当 山本

メールアドレス：miho.yamamoto@wonderlabo.co.jp

お問い合わせフォーム：https://wonder-agent.co.jp/contact/