【RoseKnight】ソウルフルな世界を奏でる IKURA & FUNKEE STYLEのIKURA氏（井倉光一氏）が自身のバースデーライブでローズナイトを着用し、圧巻のパフォーマンス

株式会社SEDY&Co

2025年10月19日(日)、横浜クリフサイド にて開催された、IKURA氏（井倉光一氏）の誕生日ライブ「IKURA 64th BD NITE CLIFFSIDE YOKOHAMA」において、株式会社SEDY&Co（代表取締役社長：馬場雄也）が展開するシルバージュエリーブランド「RoseKnight (ローズナイト)」の代表作「An eternally beautiful world／永遠に美しい世界」が着用されました。

今年で64歳を迎えたとは思えないIKURA氏（イクラ氏）のエネルギッシュでソウルフルなライブパフォーマンスにより、会場は終始大盛り上がりでした。

右手の小指にRoseKnightを装着したIKURA氏（イクラ氏）

2025年9月23日（火祝）にサーファーズ逗子で開催されたライブでも着用

RoseKnightはサーファーズ逗子でもIKURA氏（イクラ氏）が着用

【 IKURA氏 (イクラ氏・井倉光一氏）プロフィール】

1984年に「The Moon Dogs」を結成し「NIFTY MOONDOGS」でデビュー。様々なバラエティ番組に出演。1996年の「The Moon Dogs」活動休止後は主に車やバイク、アメリカ文化に関するイベントの主催者などに従事。2007年には日本人初のアメリカロードスターショーNO.1アワードに選出。2005年に「IKURA & FUNKEE STYLE」を結成し、音楽活動を再開し、歌手として活動。

【ライブ情報】

● 2025年11月21日(金) GOOD BYE surfers IKURA LAST LIVE

場所：サーファーズ逗子

● 2025年12月6日(土) IKURA's CAROL NITE

場所：横浜ゴールデンカップ

LIVEに関する詳細は公式HPをご覧ください。

https://ikura61official.com/

様々な有名人に愛用されるRoseKnight

● 世界的なタキシードブランドデザイナー 横山 宗生 氏

2025年10月のパリコレ・パリファッションウィーク中に開催されたForbes主催のファッションショーで大成功を収めた Maison MUNETAKA YOKOYAMA のデザイナー 横山 宗生 氏が愛用。

2025年5月のカンヌ国際映画祭の期間中に開催されたForbes主催のファッションショー2025年10年26月に開催されたバースデーパーティーでの様子

●世界的なカリスマ美容師 波多 晋 氏

2025年10月のパリコレ・パリファッションウィーク中にも大活躍されたMax Blonde のオーナー カリスマ美容師 波多 晋 氏が愛用。

Instagramに投稿されたパリに出発前の波多氏2025年5月のカンヌ国際映画祭の期間中に開催されたForbes主催のファッションショーでのセットシーン

ブランドの特色

シルバージュエリーブランド「RoseKnight (ローズナイト)」は、ファッションショーをはじめ、芸能人・経済人・ファッションデザイナー・ヘアアーティストなど幅広い分野の著名人から支持を得ています。

RoseKnight デザイナー 慶洸／KEIKOH

デザイナー 慶洸／KEIKOH は書道を通じて培った独自の感性を基盤に、マーケティング・ブランディング領域でも実績を重ね、企業広告で有名アワードを受賞。さらに経営者としての経験も併せ持つ異色のアーティストです。

2025年5月に発表されたRoseKnightの代表作「An eternally beautiful world／永遠に美しい世界」と「POISON／Endless Love／永遠の愛」は、それぞれ300本限定リングの特別コレクションであり、シリアルナンバーが刻印されています。

代表作「An eternally beautiful world／永遠に美しい世界」「POISON／Endless Love／永遠の愛」

RoseKnight公式サイト

https://keikoh-official.com/roseknight/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社SEDY&Co

代表取締役社長 馬場 雄也

contact@keikoh-official.com