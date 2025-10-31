セルプロモート、AIの導入を支援する専門組織「AI Pivot Lab（ピボットラボ）」を設立

セルプロモート株式会社

デジタルトランスフォーメーション（DX）支援を通じて企業の成長を促進するセルプロモート株式会社（代表取締役：林亮太、本社所在地：東京都新宿区、以下「当社」）は、AIの導入をサポートし、中小企業の業務効率化を実現する専門組織「AI Pivot Lab（ピボットラボ）」を新設したことをお知らせします。

■AI Pivot Labについて

対話型AIの「ChatGPT」に代表されるように、生成AIの技術は日進月歩で進化しています。一方でAIをツールとして「積極的に使いこなす人」と「全く分からない人」の溝は深まっています。特に当社がDXサービスを提供する中小企業から、「活用の方法が分からない」という悩みを聞くことが増えました。

セルプロモートが立ち上げたAIピボットラボは、主に当社がすでにエンジニアを通じてDXサービスを提供している中小企業のAI活用を支援します。人手不足や後継者問題など課題をすでに把握している強みを生かし、最適なAIの取り入れ方を考案します。以下が提案するAI関連サービスの一例です。

・自社のECサイトにチャットボットのAI応答システムを組み込む

・画像認識AIを使って製品の設計書を読み込み、工場で使う指示書をつくる

・FAXで届く注文書をAIが読み取り、受注システムに自動で登録する

・複数拠点の在庫データをAIが統合し、適切な発注タイミングを通知する

最適な機能を持つ外部のサービスを選定し、それをどう取り入れるべきかを提案します。AIピボットラボでは担当者がAIツールを網羅的に試し、最先端のトレンドにキャッチアップします。まず10社ほどとの契約を目指します。

■セルプロモート 概要

セルプロモートは「IT」と「人材」をキーワードに、他社とは異なる独自のアプローチから社会に多様な価値を提供することを目指しています。挑戦を歓迎する環境をつくり、常に時代の変化を先読みしながら、IT人材が主役となる新時代を切り開きます。社会の持続的な発展と成長には、まだ世間に知られていない高いポテンシャルを秘めた人材や企業を見いだし、プロモートすることが不可欠です。セルプロモートは、次世代を担う人々と共に歩み、新たな時代を築くことで、社会の発展に貢献していきます。

会社名 ：セルプロモート株式会社

代表者 ：代表取締役 林 亮太

URL ：https://cellpromote.biz/

設立 ：2019年1月

資本金 ：5,500万円（2025年10月現在）

所在地 ：東京都新宿区新宿1-9-1 第2タケビル3階

事業内容：SIソリューション事業、DXコンサルティング事業