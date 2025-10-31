【流通限定】大人気イラストレーター“ぱん”先生がおくるPCゲーム『おにいちゃんコンティニュー！ ゆうりとしーくれっとらぶ(ハート)』より、「白雪結梨」がフィギュア化！

写真拡大 (全11枚)

株式会社アリスグリント

株式会社アリスグリントは、Windows用ゲーム『おにいちゃんコンティニュー！ ゆうりとしーくれっとらぶ(ハート)』より、「白雪結梨」を1/7スケールでフィギュア化し、2025年10月31日（金）より予約受付を開始いたしました。



※本商品は、国内では「あみあみ」「メロンブックス」「AliSTORE」の3法人限定販売となります




イラストレーター“ぱん先生”のサークル“ぱんのみみ”がおくるWindows用PCゲーム『おにいちゃんコンティニュー！ ゆうりとしーくれっとらぶ(ハート)』より、ゲームとお兄ちゃんが大好きな可愛すぎる女の子「白雪結梨」を1/7スケールでフィギュア化いたしました！


ぱん先生描きおろしのイラストをもとに、愛らしいお顔はもちろん、シッポのついたパーカーやピンクのヘッドホン、コントローラーなどなど、細部までしっかり再現いたしました。もちろん足元にはエルクロさんもいます！


さらに、ヒミツの上半身差分もお付けした豪華な仕様でお届け致します♪






はだけ上半身パーツ付き

はだけ上半身パーツ付き

商品情報




■1/7スケールフィギュア


おにいちゃんコンティニュー！ ゆうりとしーくれっとらぶ(ハート)「白雪結梨」



□商品仕様：PVC&ABS 塗装済み完成品


1/7スケール・専用台座付属・はだけ上半身パーツ付属


□サイズ ：全高 約235mm


□イラスト：ぱん（ぱんのみみ）


□原型制作： ほのか＋株式会社スパロー


□彩色 ： 蜻蛉織（クレーネル）


□デカール：るか（クレーネル）、アンディー（クレーネル）、あやな（クレーネル）


□販売元 ：大網株式会社


□発売元 ：アリスグリント


価格 ： 28,600円（税込）


発売日： 2026年11月発売予定






「怒り顔」フェイスパーツ付き あみあみ限定版




おにいちゃんコンティニュー！ ゆうりとしーくれっとらぶ(ハート)「白雪結梨」　あみあみ限定版



価格 ： 29,150円（税込）


発売日： 2026年11月発売予定


「あみあみ」限定販売となります。


ご予約の際は、下記オンラインショップ・店舗にてご確認下さい。


■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/



■あみあみ店舗ご案内


https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html






メロンブックス限定 グッズ付き豪華版　（フィギュアは通常版となります）





メロンブックス限定で、ぱん先生描き下ろし色紙を含めた超豪華セットを“3種類”展開いたします。


詳しくは、メロンブックスオンラインショップ・店舗にてご確認下さい。



3種類全てに、ぱん先生による新規描き下ろし「白雪結梨」イラストを使用した色紙が付いてきます！

■メロンブックスオンラインショップ


https://www.melonbooks.co.jp/(https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=3284061)



■メロンブックス店舗情報


https://www.melonbooks.co.jp/shop/



店舗特典





各店舗様にて、購入特典をお付けいたします。


とても豪華なラインナップとなっておりますので、お見逃しなく！


▼あみあみ様


https://www.amiami.jp/


▼AliSTORE


https://www.alistore.co.jp


▼メロンブックス様


https://www.melonbooks.co.jp/



フィギュアCM動画のご紹介



[動画: https://www.youtube.com/watch?v=cWA6Q8fQzn4 ]

【本動画について】


◇楽曲：トキメキキラメキ攻略中！＜Instrumental Version＞


◇キャラクター「秘書アリス」


　イラスト ／ キャラクターデザイン：こもわた遙華 様


　CV：白城なお 様


◇モーションロゴアニメーション


　作画：平山円 様


　制作：フロンティアワン 様


(C)AliceGlint



詳しくは以下WEBページまで



■1/7スケールフィギュア　おにいちゃんコンティニュー！ ゆうりとしーくれっとらぶ(ハート)「白雪結梨」


https://www.aliceglint.com/figure/fig_yuri



(C)2024-2025 Panmimi soft



アリスグリントの「秘書アリス」とは




フィギュア＆グッズブランド『アリスグリント』の公式「秘書」。


主に商品情報の発信などを担当しています。


X（旧Twitter）アカウントは（@AliceGlint_SE）


2024年に活躍の場を広げ、VTuberとしても活動中です。


YouTubeアカウントは（@SecretaryAlice_CH）


X（旧Twitter）アカウントは（@alice_secretary）


この「秘書」とそっくりな顔の「広報」もどこかにいるらしい。



(C)AliceGlint　Illust.こもわた遙華