【流通限定】大人気イラストレーター“ぱん”先生がおくるPCゲーム『おにいちゃんコンティニュー！ ゆうりとしーくれっとらぶ(ハート)』より、「白雪結梨」がフィギュア化！

株式会社アリスグリントは、Windows用ゲーム『おにいちゃんコンティニュー！ ゆうりとしーくれっとらぶ(ハート)』より、「白雪結梨」を1/7スケールでフィギュア化し、2025年10月31日（金）より予約受付を開始いたしました。

※本商品は、国内では「あみあみ」「メロンブックス」「AliSTORE」の3法人限定販売となります

イラストレーター“ぱん先生”のサークル“ぱんのみみ”がおくるWindows用PCゲーム『おにいちゃんコンティニュー！ ゆうりとしーくれっとらぶ(ハート)』より、ゲームとお兄ちゃんが大好きな可愛すぎる女の子「白雪結梨」を1/7スケールでフィギュア化いたしました！

ぱん先生描きおろしのイラストをもとに、愛らしいお顔はもちろん、シッポのついたパーカーやピンクのヘッドホン、コントローラーなどなど、細部までしっかり再現いたしました。もちろん足元にはエルクロさんもいます！

さらに、ヒミツの上半身差分もお付けした豪華な仕様でお届け致します♪

はだけ上半身パーツ付きはだけ上半身パーツ付き

商品情報

■1/7スケールフィギュア

おにいちゃんコンティニュー！ ゆうりとしーくれっとらぶ(ハート)「白雪結梨」

□商品仕様：PVC&ABS 塗装済み完成品

1/7スケール・専用台座付属・はだけ上半身パーツ付属

□サイズ ：全高 約235mm

□イラスト：ぱん（ぱんのみみ）

□原型制作： ほのか＋株式会社スパロー

□彩色 ： 蜻蛉織（クレーネル）

□デカール：るか（クレーネル）、アンディー（クレーネル）、あやな（クレーネル）

□販売元 ：大網株式会社

□発売元 ：アリスグリント

価格 ： 28,600円（税込）

発売日： 2026年11月発売予定

「怒り顔」フェイスパーツ付き あみあみ限定版

■1/7スケールフィギュア

おにいちゃんコンティニュー！ ゆうりとしーくれっとらぶ(ハート)「白雪結梨」 あみあみ限定版

価格 ： 29,150円（税込）

発売日： 2026年11月発売予定

「あみあみ」限定販売となります。

ご予約の際は、下記オンラインショップ・店舗にてご確認下さい。

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/

■あみあみ店舗ご案内

https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html

メロンブックス限定 グッズ付き豪華版 （フィギュアは通常版となります）

メロンブックス限定で、ぱん先生描き下ろし色紙を含めた超豪華セットを“3種類”展開いたします。

詳しくは、メロンブックスオンラインショップ・店舗にてご確認下さい。

3種類全てに、ぱん先生による新規描き下ろし「白雪結梨」イラストを使用した色紙が付いてきます！[表: https://prtimes.jp/data/corp/72004/table/44_1_c3e1b672877c5d7ef790e47bfbb6c147.jpg?v=202511010727 ]

■メロンブックスオンラインショップ

https://www.melonbooks.co.jp/(https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=3284061)

■メロンブックス店舗情報

https://www.melonbooks.co.jp/shop/

店舗特典

各店舗様にて、購入特典をお付けいたします。

とても豪華なラインナップとなっておりますので、お見逃しなく！

▼あみあみ様

https://www.amiami.jp/

▼AliSTORE

https://www.alistore.co.jp

▼メロンブックス様

https://www.melonbooks.co.jp/

フィギュアCM動画のご紹介

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=cWA6Q8fQzn4 ]

【本動画について】

◇楽曲：トキメキキラメキ攻略中！＜Instrumental Version＞

◇キャラクター「秘書アリス」

イラスト ／ キャラクターデザイン：こもわた遙華 様

CV：白城なお 様

◇モーションロゴアニメーション

作画：平山円 様

制作：フロンティアワン 様

(C)AliceGlint

詳しくは以下WEBページまで

■1/7スケールフィギュア おにいちゃんコンティニュー！ ゆうりとしーくれっとらぶ(ハート)「白雪結梨」

https://www.aliceglint.com/figure/fig_yuri

(C)2024-2025 Panmimi soft

アリスグリントの「秘書アリス」とは

フィギュア＆グッズブランド『アリスグリント』の公式「秘書」。

主に商品情報の発信などを担当しています。

X（旧Twitter）アカウントは（@AliceGlint_SE）

2024年に活躍の場を広げ、VTuberとしても活動中です。

YouTubeアカウントは（@SecretaryAlice_CH）

X（旧Twitter）アカウントは（@alice_secretary）

この「秘書」とそっくりな顔の「広報」もどこかにいるらしい。

(C)AliceGlint Illust.こもわた遙華