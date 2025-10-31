【流通限定】大人気イラストレーター“ぱん”先生がおくるPCゲーム『おにいちゃんコンティニュー！ ゆうりとしーくれっとらぶ(ハート)』より、「白雪結梨」がフィギュア化！
株式会社アリスグリントは、Windows用ゲーム『おにいちゃんコンティニュー！ ゆうりとしーくれっとらぶ(ハート)』より、「白雪結梨」を1/7スケールでフィギュア化し、2025年10月31日（金）より予約受付を開始いたしました。
※本商品は、国内では「あみあみ」「メロンブックス」「AliSTORE」の3法人限定販売となります
イラストレーター“ぱん先生”のサークル“ぱんのみみ”がおくるWindows用PCゲーム『おにいちゃんコンティニュー！ ゆうりとしーくれっとらぶ(ハート)』より、ゲームとお兄ちゃんが大好きな可愛すぎる女の子「白雪結梨」を1/7スケールでフィギュア化いたしました！
ぱん先生描きおろしのイラストをもとに、愛らしいお顔はもちろん、シッポのついたパーカーやピンクのヘッドホン、コントローラーなどなど、細部までしっかり再現いたしました。もちろん足元にはエルクロさんもいます！
さらに、ヒミツの上半身差分もお付けした豪華な仕様でお届け致します♪
はだけ上半身パーツ付き
商品情報
■1/7スケールフィギュア
おにいちゃんコンティニュー！ ゆうりとしーくれっとらぶ(ハート)「白雪結梨」
□商品仕様：PVC&ABS 塗装済み完成品
1/7スケール・専用台座付属・はだけ上半身パーツ付属
□サイズ ：全高 約235mm
□イラスト：ぱん（ぱんのみみ）
□原型制作： ほのか＋株式会社スパロー
□彩色 ： 蜻蛉織（クレーネル）
□デカール：るか（クレーネル）、アンディー（クレーネル）、あやな（クレーネル）
□販売元 ：大網株式会社
□発売元 ：アリスグリント
価格 ： 28,600円（税込）
発売日： 2026年11月発売予定
「怒り顔」フェイスパーツ付き あみあみ限定版
■1/7スケールフィギュア
おにいちゃんコンティニュー！ ゆうりとしーくれっとらぶ(ハート)「白雪結梨」 あみあみ限定版
価格 ： 29,150円（税込）
発売日： 2026年11月発売予定
「あみあみ」限定販売となります。
ご予約の際は、下記オンラインショップ・店舗にてご確認下さい。
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/
■あみあみ店舗ご案内
https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html
メロンブックス限定 グッズ付き豪華版 （フィギュアは通常版となります）
メロンブックス限定で、ぱん先生描き下ろし色紙を含めた超豪華セットを“3種類”展開いたします。
詳しくは、メロンブックスオンラインショップ・店舗にてご確認下さい。
3種類全てに、ぱん先生による新規描き下ろし「白雪結梨」イラストを使用した色紙が付いてきます！
[表: https://prtimes.jp/data/corp/72004/table/44_1_c3e1b672877c5d7ef790e47bfbb6c147.jpg?v=202511010727 ]
■メロンブックスオンラインショップ
https://www.melonbooks.co.jp/(https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=3284061)
■メロンブックス店舗情報
https://www.melonbooks.co.jp/shop/
店舗特典
各店舗様にて、購入特典をお付けいたします。
とても豪華なラインナップとなっておりますので、お見逃しなく！
▼あみあみ様
https://www.amiami.jp/
▼AliSTORE
https://www.alistore.co.jp
▼メロンブックス様
https://www.melonbooks.co.jp/
フィギュアCM動画のご紹介
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=cWA6Q8fQzn4 ]
【本動画について】
◇楽曲：トキメキキラメキ攻略中！＜Instrumental Version＞
◇キャラクター「秘書アリス」
イラスト ／ キャラクターデザイン：こもわた遙華 様
CV：白城なお 様
◇モーションロゴアニメーション
作画：平山円 様
制作：フロンティアワン 様
(C)AliceGlint
■1/7スケールフィギュア おにいちゃんコンティニュー！ ゆうりとしーくれっとらぶ(ハート)「白雪結梨」
https://www.aliceglint.com/figure/fig_yuri
(C)2024-2025 Panmimi soft
