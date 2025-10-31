誰でもオリジナルのデジタル資産を発行できる「コインメーカー」ローンチ約1か月の本日、331種類・約11億4,800万枚突破！
株式会社ゼクサバース（本社：東京都千代田区、代表取締役：上瀧 良平）が提供する「コインメーカー」は、2025年9月26日よりサービス開始してから約１ヵ月間、本日10月31日の時点で、発行コインの種類が331種類、総発行枚数が約11億4,800万枚に達しましたのでここにお知らせいたします。
「コインメーカー」は、誰でも簡単に約3分でオリジナルのデジタル資産（コイン）を発行できるサービスです。
リリース開始からわずか1か月で、個人・企業を問わず多くのユーザーにご利用いただき、推し活やイベント記念、地域振興など、さまざまなテーマのコインが誕生しています。
わたくしどもゼクサバースは今後も「作る楽しさ」と「つながるワクワク」を届けるサービスとして、コインメーカーのさらなる展開を予定しています。
▶コインメーカー公式サイト
https://coin-maker.ai/about
■コイン紹介
なおコインメーカーで発行されたコインの一部は、3Dマップゲーム「コイントゥギャザーマップ」でもらうことができます。
▶COIN TOGETHER MAP：https://cointogethermap.com/
■活用例
「ご当地キャラコイン」を来場者限定で配布致しました！
2025年10月18日、19日に開催されたご当地キャラ博2025の会場で、日本ご当地キャラクター協会のロゴキャラクターをデザインした特別仕様の「ご当地キャラコイン」を、数量限定で来場者の皆さまにお配りしました。
▶『ご当地キャラクエスト』公式ページ：https://gotouchi-character.com
▶ウォレットの無料ダウンロードはこちら
https://zexamarket.jp/lp/app
【会社概要】
社名 ： 株式会社ゼクサバース
本社所在地：東京都千代田区麹町3-5-2
ビュレックス麹町205
代表取締役：上瀧 良平
事業内容 ：
・ブロックチェーンSNS開発
・ARメタバース開発／運営
・NFT関連システム開発
◆コーポレートサイト
HP ：https://zexaverse.co.jp/
◆ZEXA series
COINTOGETHER：https://www.cointogether.net/
COINTOGETHER MAP：https://cointogethermap.com/
COINTOGETHER X（旧：Twitter）：https://x.com/COINTOGETHER_zv
ポータル：https://zexa.com/
X（旧：Twitter）：https://twitter.com/zexaverse
Instagram：http://instagram.com/zexaverse
YouTube：https://youtube.com/channel/UC57pmp0OQf7egnTeecFRLTg
TRACOU HUNTER：https://tracouhunter.com/
TRACOU HUNTER SNS：https://lit.link/tracouhunter
ゼクサTV：https://zexatv.com/