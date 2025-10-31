誰でもオリジナルのデジタル資産を発行できる「コインメーカー」ローンチ約1か月の本日、331種類・約11億4,800万枚突破！

写真拡大 (全3枚)

株式会社ZEXAVERSE

株式会社ゼクサバース（本社：東京都千代田区、代表取締役：上瀧 良平）が提供する「コインメーカー」は、2025年9月26日よりサービス開始してから約１ヵ月間、本日10月31日の時点で、発行コインの種類が331種類、総発行枚数が約11億4,800万枚に達しましたのでここにお知らせいたします。




「コインメーカー」は、誰でも簡単に約3分でオリジナルのデジタル資産（コイン）を発行できるサービスです。


リリース開始からわずか1か月で、個人・企業を問わず多くのユーザーにご利用いただき、推し活やイベント記念、地域振興など、さまざまなテーマのコインが誕生しています。


わたくしどもゼクサバースは今後も「作る楽しさ」と「つながるワクワク」を届けるサービスとして、コインメーカーのさらなる展開を予定しています。




▶コインメーカー公式サイト


https://coin-maker.ai/about



■コイン紹介


なおコインメーカーで発行されたコインの一部は、3Dマップゲーム「コイントゥギャザーマップ」でもらうことができます。


▶COIN TOGETHER MAP：https://cointogethermap.com/




■活用例

「ご当地キャラコイン」を来場者限定で配布致しました！


2025年10月18日、19日に開催されたご当地キャラ博2025の会場で、日本ご当地キャラクター協会のロゴキャラクターをデザインした特別仕様の「ご当地キャラコイン」を、数量限定で来場者の皆さまにお配りしました。




▶『ご当地キャラクエスト』公式ページ：https://gotouchi-character.com




▶ウォレットの無料ダウンロードはこちら


https://zexamarket.jp/lp/app




【会社概要】


社名 ： 株式会社ゼクサバース


本社所在地：東京都千代田区麹町3-5-2


ビュレックス麹町205


代表取締役：上瀧 良平


事業内容 ：


・ブロックチェーンSNS開発


・ARメタバース開発／運営


・NFT関連システム開発




◆コーポレートサイト


HP ：https://zexaverse.co.jp/




◆ZEXA series


COINTOGETHER：https://www.cointogether.net/


COINTOGETHER MAP：https://cointogethermap.com/


COINTOGETHER X（旧：Twitter）：https://x.com/COINTOGETHER_zv


ポータル：https://zexa.com/


X（旧：Twitter）：https://twitter.com/zexaverse


Instagram：http://instagram.com/zexaverse


YouTube：https://youtube.com/channel/UC57pmp0OQf7egnTeecFRLTg


TRACOU HUNTER：https://tracouhunter.com/


TRACOU HUNTER SNS：https://lit.link/tracouhunter


ゼクサTV：https://zexatv.com/