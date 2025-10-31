アイ・オー・データ機器が『DGPイメージングアワード2025』3年連続金賞を受賞！

株式会社アイ・オー・データ機器（本社：石川県金沢市、代表取締役会長：細野 昭雄、以下、アイ・オー・データ）は、『DGPイメージングアワード2025』において、記録アイテム部門で金賞を受賞いたしました。


今後もお客様に末永く愛用される商品づくりを目指し、励んでまいります。


『DGPイメージングアワード2025』受賞商品



SSPA-USCシリーズ
記録アイテム部門デジタルストレージ＜ポータブル＞

USB 10Gbps（USB 3.2 Gen2）対応


ポータブルSSD「SSPA-USCシリーズ」



▶商品詳細はこちら(https://www.iodata.jp/product/hdd/ssd/sspa-usc/index.htm)





『DGPイメージングアワード2025』


DGPイメージングアワードは、「撮る」、「観る」、「残す」、「編集する」といった、デジタルイメージングにまつわるあらゆるソリューションを対象とした、デジタルイメージングの総合アワードです。


概要は以下URLよりご確認ください。
URL：https://www.ongen.co.jp/award/dgp/



社名　　　：株式会社アイ・オー・データ機器
本社所在地：石川県金沢市桜田町3-10
設立　　　：昭和51年（1976年）1月10日
代表者　　：代表取締役会長　細野　昭雄
資本金　　：3,588百万円
ホームページ： https://www.iodata.jp/
1976年創業、石川県金沢市に本社を置く、電子機器メーカー。
主に、デジタルデバイス周辺機器及びソフトウェア、関連サービスの開発・製造・販売を行っている。

