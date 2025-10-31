アイ・オー・データ機器が『DGPイメージングアワード2025』3年連続金賞を受賞！

株式会社アイ・オー・データ機器

株式会社アイ・オー・データ機器（本社：石川県金沢市、代表取締役会長：細野 昭雄、以下、アイ・オー・データ）は、『DGPイメージングアワード2025』において、記録アイテム部門で金賞を受賞いたしました。

今後もお客様に末永く愛用される商品づくりを目指し、励んでまいります。

『DGPイメージングアワード2025』受賞商品

SSPA-USCシリーズ記録アイテム部門デジタルストレージ＜ポータブル＞

USB 10Gbps（USB 3.2 Gen2）対応

ポータブルSSD「SSPA-USCシリーズ」

▶商品詳細はこちら(https://www.iodata.jp/product/hdd/ssd/sspa-usc/index.htm)

『DGPイメージングアワード2025』

DGPイメージングアワードは、「撮る」、「観る」、「残す」、「編集する」といった、デジタルイメージングにまつわるあらゆるソリューションを対象とした、デジタルイメージングの総合アワードです。

概要は以下URLよりご確認ください。

URL：https://www.ongen.co.jp/award/dgp/

社名 ：株式会社アイ・オー・データ機器

本社所在地：石川県金沢市桜田町3-10

設立 ：昭和51年（1976年）1月10日

代表者 ：代表取締役会長 細野 昭雄

資本金 ：3,588百万円

ホームページ： https://www.iodata.jp/

1976年創業、石川県金沢市に本社を置く、電子機器メーカー。

主に、デジタルデバイス周辺機器及びソフトウェア、関連サービスの開発・製造・販売を行っている。



