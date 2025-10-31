対象の冷蔵庫を購入で20,000円をキャッシュバック「AQUA冷蔵庫キャッシュバックキャンペーン2025 第2弾」

アクア株式会社

アクア株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：杜 鏡国）は、AQUA冷凍冷蔵庫「TXシリーズ」「TZシリーズ」の対象商品を期間中にお買い上げのうえ、ご応募いただいた方全員に20,000円をキャッシュバックする「AQUA冷蔵庫キャッシュバックキャンペーン2025 第2弾」を、2025年11月1日（土）から2025年12月31日（水）まで開催いたします。

【キャッシュバックキャンペーン概要】

AQUA 冷蔵庫キャッシュバックキャンペーン2025 第2弾

対象商品詳細

- 対象商品の購入期間2025年11月1日（土）～2025年12月31日（水）ご購入分まで応募可- キャンペーン応募期間2025年11月1日（土）～2026年1月31日（土）23:59まで- 対象商品冷凍冷蔵庫〈TXシリーズ〉AQR-TXA50R（K）（W）、AQR-TX51R（X）（W）冷凍冷蔵庫〈TZシリーズ〉AQR-TZA51R（DS）、AQR-TZA42R（DS）、AQR-TZ51R（T）（S）、AQR-TZ42R（T）(S)- 応募方法2025年12月31日（水）までに対象商品をご購入いただき、2026年1月31日（土）23:59までにキャンペーン特設サイト内の応募フォームから、アンケートに答えて応募。- キャンペーン特設サイトttps://aqua-has.com/cp/fridge/2025cbcp-winter(https://aqua-has.com/cp/fridge/2025cbcp-winter)

ラグジュアリーと技術を兼ね備えた「TXシリーズ」

暮らしを彩る上質なデザインの「TXシリーズ」は、日本のR&Dセンターで研究した冷蔵庫の鮮度保持技術を、“チルドルーム”、“野菜室”、“冷凍室”に余すことなく搭載したフラッグシップモデルです。パネル照明が食材をより見やすく、美しく照らし、奥に入れた食材の見落としや使い忘れを防いで食品ロスを減らします。

キッチンを最上のデザイン空間にする「TZシリーズ」

心地よい空間を演出し、暮らしのクオリティを高める「TZシリーズ」。プロダクトデザイナーの深澤直人氏が手掛けたモダンで機能的なデザインと、業界トップクラス（※1）の薄型設計、整理しやすい6つのボックスに分かれた大容量冷凍室が特長です。冷凍食品やふるさと納税の返礼品も、たっぷり保存することができます。

※1：定格内容積501L～550Lクラスの国内家庭用ノンフロン冷凍冷蔵庫において。2025年10月現在。当社調べ。

■AQUA のミッション

AQUA が大切にしているのは「創新」（そうしん）の精神。それは、生活をより豊かにする使いやすさ、多機能性、デザイン性、感動と満足が高い製品を生み出し、付加価値を新しく創り続けること。そして、今と未来を幸せにする価値を提供し続けること。

AQUAは社名の由来となった、ミッション「Authentic Question Unique Answer」のもと、本質的な課題をユニークな発想と技術で解決し、「まだ見ぬ新しい価値」をこれからも提供していきます。

■アクア株式会社について

アクア株式会社は、2012年1月、三洋電機の一部事業を継承し設立。

Haierグループの日本法人として、業務用洗濯機や、家庭用の洗濯機、冷蔵庫、掃除機などのAQUAブランド商品、サービスの企画・開発・販売を行っています。

＜AQUA 冷蔵庫キャッシュバックキャンペーン2025 第2弾お問い合わせ先＞

AQUA冷蔵庫キャッシュバックキャンペーン事務局

電話：0120-559-010 Mail：reizo-cbcp2025@aqua-cp.jp

事務局受付期間／2025年11月1日（土）～2026年3月19日(木) 月曜～金曜10:00～17:00

※土・日・祝日および年末年始〈2025年12月27日（土）～2026年1月4日（日）〉を除く