モリサワ「EdgeTech+ 2025」に出展【11/19～21・横浜】

株式会社モリサワ（以下モリサワ）は、2025年11月19日（水）から21日（金）の3日間、パシフィコ横浜にて開催される「EdgeTech+ 2025」に出展します。

本展示会は、事業変革期を迎えた今、エッジテクノロジーに新たなプラスで顧客起点の価値創出を実現することをコンセプトに開催されます。

モリサワのブースでは、多言語フォント、アウトラインフォント、ビットマップフォント、スケーラブルフォントなど、用途に合わせた各種フォントソリューションをご提案します。特にオープンソースが普及している中、モリサワのフォントはどのようなメリットをご提供できるのかをご説明します。

またモリサワは産学連携の取り組みとして、透明背景下におけるフォントの視認性についての検証を進めています。そこでモリサワのブースでは、UD（ユニバーサルデザイン）フォントによる透明ディスプレイの視認性・可読性についての検証実験を行い、来場者にリアルタイムでの「文字」の見やすさ検証を実施します。

●検証に使用する機器およびソフトウェア

・透明インターフェイスRælclear（株式会社ジャパンディスプレイ）

・スタンドアローン型AI議事録作成ツール ScribeAssist（株式会社アドバンスト・メディア）

●透明インターフェイスRælclearについて

協力会社：株式会社ジャパンディスプレイ

https://www.j-display.com/product_tech/raelclear.html

透明インターフェイスRælclearを対面する人との間に設置し、文字起こしシステムを使います。Rælclearは透明度が高くかつ表裏両面から映像を見ることができるため、話しているときの表情や仕草を見ながら文字化された会話内容を読むことができ、聞き手の理解度が向上します。

●スタンドアローン型AI議事録作成ツール ScribeAssistについて

協力会社：株式会社アドバンスト・メディア

https://voxt-one.advanced-media.co.jp/service/scribeassist/

音声録音からテキスト化、編集、要約までをワンストップで実現する、AI音声認識AmiVoice(R)で議事録作成を自動化するアプリケーションです。

生成AIと連携した自動要約機能も搭載し、議事録作成にかかる手間を大幅に削減します。

●モリサワのUDフォントについて

モリサワのUDフォント(https://www.morisawa.co.jp/fonts/udfont/)は、「文字のかたちがわかりやすいこと」「文章が読みやすいこと」「読み間違えにくいこと」をコンセプトに開発されています。具体的には、濁点や半濁点を大きくして、区別をつけやすくしているほか、シルエットの似た文字を判別しやすくするために、はなれを明確にするなどの工夫をしています。第三者機関と共同で可視性・可読性に関する比較研究報告も実施しています。

オフィス、交通、医療、FA機器などさまざまな分野でUDフォントが採用されています。

開催概要

名 称：EdgeTech+ 2025

会 期：2025年11月19日（水）～21日（金）10:00～17:00

※20日（木）のみ18:00まで

会 場：パシフィコ横浜 アネックスホール（神奈川県横浜市西区みなとみらい1丁目1－1）

小間番号：BJ-03

展示会詳細はこちら(https://www.jasa.or.jp/expo/)

出展内容

・組込みフォント(https://www.morisawa.co.jp/products/fonts/embedding/)

・UDフォント(https://www.morisawa.co.jp/fonts/udfont/)

・Morisawaサーバーフォントライセンス(https://www.morisawa.co.jp/products/fonts/msfl/)

製品への組込みにモリサワのフォントを利用してみたい方、オープンソースフォントと迷われている方は、ぜひお立ち寄りください。そのほか、フォント関連のお悩みや気になる点などのご相談も受け付けています。

●本件に関するお問い合わせ

株式会社モリサワ エンタプライズ営業部

E-mail: enterprise-sales@morisawa.co.jp

※記載されている会社名・商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。