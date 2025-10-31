グリーン司法書士法人、X（旧Twitter）のアカウント運用を改め発信を強化

グリーン司法書士法人

グリーン司法書士法人（新本社：東京都新宿区）などを擁するグリーングループでは、2025年11月よりX（旧Twitter）の活用を見直し、情報発信を強化いたします。

従来、当グループでは、公式アカウントに加えてオリジナルキャラクター「緑山ふたば」を主体とする広報用アカウントを活用し、法律や士業に関する情報を発信してきました。

10月には「緑山ふたば」のアカウント内容を刷新し、「広報担当アカウント」としてより幅広い内容の発信に務めております。

グリーングループ 広報担当Xアカウント

さらに、11月からは公式アカウントも同一の担当者が運用する体制に改め、両アカウントの連携により、一層の専門性やエンターテイメント性に富んだ運営を打ち出してまいります。

■グリーン司法書士法人 公式Xアカウント

https://x.com/green_shihou

■グリーングループ 広報担当Xアカウント

https://x.com/green_futaba

グリーングループは、相続の手続きから借金問題の整理まで、専門家の監修による分かりやすいコンテンツを通じて、「法律を身近に感じてもらえる情報発信」「課題を抱える人に寄り添う実務」を目指しています。

ご取材・掲載の際にご活用いただければ幸いです。

グリーングループについて

グリーン司法書士法人、グリーン行政書士法人などを擁するグリーングループは、「お客様にとって最も身近な専門家であること」を理念に掲げ、司法書士業務・行政書士業務を中心に、相続、債務整理、商業登記、不動産登記など、法律と手続きに関する幅広い課題解決をワンストップで提供する専門家集団です。

2025年にはグリーン税理士法人もグループ入りを果たし、法務・税務が融合した総合的な支援体制を構築し、「困ったときにまず相談できるグループ」として、全国の個人・法人のお客様の課題解決に貢献してまいります。

詳しくは公式サイトをご覧ください：

https://green-osaka.com/aboutus/