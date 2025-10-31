秋元康プロデュース！人気急上昇中の6人組・昭和歌謡グループMATSURIがお祭りBBQ体験！『バベる！-MATSURIがBBQで男磨き-』が放送決定！「ドッキリを疑うくらい最高のご褒美ロケでした！」

株式会社 TBSテレビ

株式会社TBSテレビ(本社：東京都港区、代表取締役社長：龍宝正峰)が運営するCS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」では、11月21日（金）午後9時から『バベる！-MATSURIがBBQで男磨き-』を独占放送する。

（左から）：たけだバーベキュー、MATSURI、こがけん

日本で唯一の“BBQ芸人”たけだバーベキューが、話題のゲストを絶品BBQでもてなすアウトドアバラエティ『バベる！』。シリーズ第15弾は、人気急上昇中の6人組・昭和歌謡グループ「MATSURI（マツリ）」をゲストに迎える。「昭和歌謡・昭和ポップスを現代に」をコンセプトに生まれた、秋元康プロデュースグループ“MATSURI”。2023年に開催された「夢をあきらめるな！オーディション」で3000人以上の中から選ばれた渡辺真、橋爪健二、小野寺翼、松岡卓弥、鈴木渉、柳田優樹の6名で結成され、2025年1月に「アヴァンチュール中目黒」でメジャーデビュー。6月には初の全国ツアーを開催するなど、同オーディションで発足した兄弟グループ“SHOW-WA”と切磋琢磨しながら、活躍の場を広げている。

今回のテーマは、「お祭りBBQ」。MATSURIのグループ名にちなみ、日本のお祭りでお馴染みの屋台グルメをBBQテイストにアレンジ！6人も調理を手伝いながら、一日限りの特別な縁日メニューを堪能する。

調理の合間には、昭和・平成のおもちゃを使ったレース対決やメンバーそれぞれが昭和歌謡をアカペラで歌うシーンも！歌ウマ＆昭和歌謡好きという進行役のこがけんが、トークやレクリエーションを通して、メンバーの特技や個性を引き出していく。

ラストの焚き火トークでは、各々が考えるグループの強みや今後の目標について語り合い、6人がさらに絆を深める。

デビューしてから9カ月間、全力で駆け抜けてきた彼らにとって、今回の収録は仲間と過ごす休日のような一日に。ロケ後には、「ドッキリを疑うくらい最高のご褒美ロケでした！」と語り、笑顔を見せた。6人の魅力が満載の1時間をぜひお見逃しなく！

さらに、番組はTBSが取り組む「地球を笑顔にするWEEK」の第11弾に参加。SDGsを意識したBBQを体験する中で、身近なところから取り組めるSDGsを学び、番組を通してその大切さを伝える。

■放送概要

『バベる！-MATSURIがBBQで男磨き-』

2025年11月21日(金)午後9:00～午後10:00

https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/item/v3191/

※「スカパー！番組配信」ではPC、タブレット、スマートフォンでも視聴可能。

＜放送チャンネル＞

CS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」

