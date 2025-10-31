『新世紀エヴァンゲリオン』ラベル・ウイスキー　11月7日よりスプリングバンクなど3本、抽選にて販売！

株式会社小学館集英社プロダクション

ファン待望の『新世紀エヴァンゲリオン』ラベル・ウイスキー 30周年を祝して発売

人気のスプリングバンクなど3本のシングルモルトを一挙にリリース！

BARやイベントなどウイスキー界隈で待望論が多かった、あの伝説のメガヒット作『新世紀エヴァンゲリオン』が、ついにWHISKY MEWからラベル・ウイスキーになって登場です！

TVシリーズ『新世紀エヴァンゲリオン』は1995年10月にテレビ東京系で放送開始、90年代のアニメブームの嚆矢となり、社会現象と言われるほどの影響を様々な方面に及ぼしました。その後も新劇場版シリーズが制作されるなど、今や世界中にファンを持つ日本アニメの代表的作品のひとつです。

今年でTVシリーズの初放送から30周年を迎える『新世紀エヴァンゲリオン』。この記念すべき時に、WHISKY MEWでは3本のウイスキーを一挙に発売します。

ウイスキー評論家・山岡秀雄が厳選したシングルモルト・ウイスキー。初号機ラベルにはスプリングバンク2000。70年代のロングロウのリフィル樽で熟成されたと思われるライトリーピーテッドのスプリングバンクで、オールドな雰囲気が漂います。

弐号機のラベルはグレンエルギン2009。アメリカンオークのリフィルのシェリー樽で熟成されたもので、オールドのブレンデッドのような、干し椎茸の香りが特徴的です。

そして、零号機ラベルは、シークレットスペイサイド2007。蒸留所名は非公開ですが、スペイサイドでは珍しいピーティーな原酒を造っていることで知られる蒸留所で造られました。ボディーのある、ビッグなウイスキーに仕上がっています。

どれも個性引き立つ厳選された3本です。さあ、熱いファンのみなさま、30周年に乾杯です！

＜商品概要＞

https://whiskymew.jp/media/pr_1107/(https://whiskymew.jp/media/pr_1107/)

『新世紀エヴァンゲリオン』ラベル・ウイスキー

１.初号機ラベル／スプリングバンク2000

販売価格：税込み154,000円

総本数186本。700ml。熟成年数23年。アルコール度数40.7％。

２.弐号機ラベル／グレンエルギン2009

販売価格：税込み19,800円

総本数316本。700ml。熟成年数14年。アルコール度数49.4％。

３.零号機ラベル／シークレットスペイサイド2007

販売価格：税込み18,700円

総本数323本。700ml。熟成年数16年。アルコール度数53％。

いずれも原材料はモルト。原産地はスコットランド（英国）。

＜抽選販売＞

抽選予約受付期間：2025年11月7日（金）12:00～11月17日（月）23:59

抽選販売数：１.151本 ２.271本 ３.279本

※抽選により当選した方への販売となります。

＜購入方法＞

ウイスキー専門サイト【WHISKY MEW（ウイスキーミュウ）】

※抽選による販売となります。

※お申し込みはおひとり様１回限り。単品、または２.と３.の２本セット、または１.２.３.の3本セット、いずれかのお申し込みとなります。単品に限り、同じ商品を２本までご購入できます。同居人様のご応募は無効とさせていただきます。

※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。

※返品不可。

※適正価格でひとりでも多くの方にご購入いただきたいため、転売目的でのご購入はおやめください。オークション等で⼆次購入された商品は、品質・安全性を保証いたしません。

＜ウイスキー評論家・山岡秀雄＞

ウイスキー評論家、ジャーナリスト、翻訳者。

世界的なネットワークを持っており、「Collecting Scotch Whisky」で世界のウイスキーコレクター16人のうちのひとりに選ばれました。また、海外のノージングコンテストで8回の優勝歴があります。ウイスキー専門サイト「WHISKY MEW」のスーパーバイザーを務めます。

著書にDVDBOOK「シングルモルトのある風景」（小学館）などウイスキーに関する著書・翻訳書多数。監修・翻訳をした『モルトウイスキー・コンパニオン改訂第７版』は、モルトウイスキーの真髄を伝える、故マイケル・ジャクソンによる世界的ベストセラーの最新版。

【WHISKY MEW】サイトで発売中です。

https://whiskymew.jp/items/3900009.html

＜WHISKY MEWとは＞

世界的に著名なウイスキーコレクターであり、小学館の漫画編集者であった山岡秀雄の「多くの人にウイスキーの多様性ある魅力を知ってもらいたい」という思いから、漫画×ウイスキーの発想は生まれました。2017年、小学館集英社プロダクション(ShoPro)と山岡秀雄が選んだ最高のウイスキーに合う漫画・アニメ・芸術…etc. みなさんが嬉しくなるラベルを付するというプロジェクトが誕生、いまに至ります。

スコッチやジャパニーズウイスキーの樽を山岡秀雄がテイスティングをして選びます。様々な形でウイスキーの多様性を探っていきます。

【ホームページ・SNS情報】

・WHISKY MEW：https://whiskymew.jp/

・公式Facebookページ：https://www.facebook.com/whiskymew

・公式X(Twitter)：@whiskymew（https://X.com/whiskymew）

・公式Instagram：@whisky_mew（https://www.instagram.com/whisky_mew/）