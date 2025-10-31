『新世紀エヴァンゲリオン』ラベル・ウイスキー　11月7日よりスプリングバンクなど3本、抽選にて販売！

(C)カラー／Project Eva.


ファン待望の『新世紀エヴァンゲリオン』ラベル・ウイスキー　30周年を祝して発売


人気のスプリングバンクなど3本のシングルモルトを一挙にリリース！　



　BARやイベントなどウイスキー界隈で待望論が多かった、あの伝説のメガヒット作『新世紀エヴァンゲリオン』が、ついにWHISKY MEWからラベル・ウイスキーになって登場です！


　TVシリーズ『新世紀エヴァンゲリオン』は1995年10月にテレビ東京系で放送開始、90年代のアニメブームの嚆矢となり、社会現象と言われるほどの影響を様々な方面に及ぼしました。その後も新劇場版シリーズが制作されるなど、今や世界中にファンを持つ日本アニメの代表的作品のひとつです。


　今年でTVシリーズの初放送から30周年を迎える『新世紀エヴァンゲリオン』。この記念すべき時に、WHISKY MEWでは3本のウイスキーを一挙に発売します。


　ウイスキー評論家・山岡秀雄が厳選したシングルモルト・ウイスキー。初号機ラベルにはスプリングバンク2000。70年代のロングロウのリフィル樽で熟成されたと思われるライトリーピーテッドのスプリングバンクで、オールドな雰囲気が漂います。


　弐号機のラベルはグレンエルギン2009。アメリカンオークのリフィルのシェリー樽で熟成されたもので、オールドのブレンデッドのような、干し椎茸の香りが特徴的です。


　そして、零号機ラベルは、シークレットスペイサイド2007。蒸留所名は非公開ですが、スペイサイドでは珍しいピーティーな原酒を造っていることで知られる蒸留所で造られました。ボディーのある、ビッグなウイスキーに仕上がっています。


　どれも個性引き立つ厳選された3本です。さあ、熱いファンのみなさま、30周年に乾杯です！



＜商品概要＞


『新世紀エヴァンゲリオン』ラベル・ウイスキー



１.初号機ラベル／スプリングバンク2000


販売価格：税込み154,000円
総本数186本。700ml。熟成年数23年。アルコール度数40.7％。



２.弐号機ラベル／グレンエルギン2009


販売価格：税込み19,800円
総本数316本。700ml。熟成年数14年。アルコール度数49.4％。



３.零号機ラベル／シークレットスペイサイド2007


販売価格：税込み18,700円
総本数323本。700ml。熟成年数16年。アルコール度数53％。



いずれも原材料はモルト。原産地はスコットランド（英国）。



＜抽選販売＞


抽選予約受付期間：2025年11月7日（金）12:00～11月17日（月）23:59


抽選販売数：１.151本　２.271本　３.279本


※抽選により当選した方への販売となります。



＜購入方法＞


ウイスキー専門サイト【WHISKY MEW（ウイスキーミュウ）】


※抽選による販売となります。


※お申し込みはおひとり様１回限り。単品、または２.と３.の２本セット、または１.２.３.の3本セット、いずれかのお申し込みとなります。単品に限り、同じ商品を２本までご購入できます。同居人様のご応募は無効とさせていただきます。


※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。


※返品不可。


※適正価格でひとりでも多くの方にご購入いただきたいため、転売目的でのご購入はおやめください。オークション等で⼆次購入された商品は、品質・安全性を保証いたしません。




＜ウイスキー評論家・山岡秀雄＞



ウイスキー評論家、ジャーナリスト、翻訳者。


　世界的なネットワークを持っており、「Collecting Scotch Whisky」で世界のウイスキーコレクター16人のうちのひとりに選ばれました。また、海外のノージングコンテストで8回の優勝歴があります。ウイスキー専門サイト「WHISKY MEW」のスーパーバイザーを務めます。


　著書にDVDBOOK「シングルモルトのある風景」（小学館）などウイスキーに関する著書・翻訳書多数。監修・翻訳をした『モルトウイスキー・コンパニオン改訂第７版』は、モルトウイスキーの真髄を伝える、故マイケル・ジャクソンによる世界的ベストセラーの最新版。


【WHISKY MEW】サイトで発売中です。


＜WHISKY MEWとは＞


　世界的に著名なウイスキーコレクターであり、小学館の漫画編集者であった山岡秀雄の「多くの人にウイスキーの多様性ある魅力を知ってもらいたい」という思いから、漫画×ウイスキーの発想は生まれました。2017年、小学館集英社プロダクション(ShoPro)と山岡秀雄が選んだ最高のウイスキーに合う漫画・アニメ・芸術…etc. みなさんが嬉しくなるラベルを付するというプロジェクトが誕生、いまに至ります。


　スコッチやジャパニーズウイスキーの樽を山岡秀雄がテイスティングをして選びます。様々な形でウイスキーの多様性を探っていきます。



