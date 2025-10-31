『白猫プロジェクト NEW WORLD′S』eeo Store 池袋本店に新商品が登場！

株式会社コロプラ

株式会社コロプラ（代表取締役社長 上席執行役員 CEO：宮本貴志、本社：東京都港区、以下「コロプラ」）は、スマートフォン向け本格3DアクションRPG『白猫プロジェクト NEW WORLD'S（以下、『白猫』）』のキャラクターグッズを「eeo Store 池袋本店」にて販売開始したことをお知らせいたします。

本日2025年10月31日（金）より、「eeo Store 池袋本店」にて、ハロウィンをテーマにした新グッズの販売を開始いたしました。今回のために描きおろされたジュダ、ルカ、ルウシェのイラストを使用したグッズをはじめ、さまざまな商品をご用意しております。なお、ご来店が難しい方のために、アニメグッズ通販サイト「eeo Store online」でも販売しておりますので、ぜひご利用ください。

●開催期間

2025年10月31日（金）～11月14日（金）

●販売店舗

・eeo Store本店（https://eeo.today/graffartshop/honten.html）

・eeo Store online（https://eeo.today/store/101/title/584）

※「eeo Store online」でご購入いただいたお客様へのお届けは、12月中旬以降の予定です。

■販売商品（一部）

・ホログラム缶バッジ(57mm)

販売価格：1個572円（税込）

※ブラインド商品です。

・アクリルマグネット

販売価格：1個935円（税込）

※ブラインド商品です。

・クリアファイル

販売価格：550円（税込）

・アクリルスタンド（全15種）

販売価格：1,925円（税込）

■特典情報

『白猫』の新商品を合計で2,200円（税込）お買い上げごとに、ポストカード（全3種）をランダムで1枚プレゼントいたします。なくなり次第終了となりますので、お早めにご利用ください。

■eeo Store onlineでも販売中！

アニメグッズ通販サイト「eeo Store online」でもグッズ販売を行っております。なくなり次第販売終了となりますので、ご来店が難しい方はぜひチェックしてみてください。

●販売ページ

https://eeo.today/store/101/title/584

【『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』 基本情報】

『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』は、簡単操作で楽しめる本格3DアクションRPGです。バトルや街づくりのほか、最大4人で遊べるリアルタイム通信バトルを搭載。バトルシステム「スキルコンビネーション」で、よりスピーディなアクションとスキルやキャラクターの組み合わせをお楽しみいただけます。壮大な冒険のストーリーを中心にゲームが展開していく、新たな王道RPGをスマートフォンで実現。2025年7月14日（月）に11周年を迎えました。

◆アプリ名：白猫プロジェクト

◆価格：アイテム課金制

◆ダウンロードページ：https://colopl.co.jp/app/rd/pr/?/snn/1t8g8lr2/

◆公式サイト：https://colopl.co.jp/shironekoproject/

◆公式X：https://x.com/wcat_project

【株式会社コロプラ 会社概要】

コロプラは、GPSを活用した世界初の位置ゲー*『コロニーな生活』をはじめ、指一本で本格的なアクションゲームを可能にした『白猫プロジェクト』、AIを活用した生成ゲーム『神魔狩りのツクヨミ』など、ジャンルを問わず"新しい体験"、いわば"祖"となるコンテンツを創出してきました。今後もコロプラは、「"Entertainment in Real Life" エンターテインメントで日常をより楽しく、より素晴らしく」をミッションに掲げ、"新しい体験"を提供していきます。

社名 ：株式会社コロプラ

所在地 ：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト5F・6F

設立 ：2008年10月1日

代表者 ：代表取締役社長 上席執行役員 CEO 宮本貴志

事業内容：スマートフォンゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供／XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供／ライブ・エンターテインメント周辺事業およびサービスの提供／国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

コーポレートサイト：https://colopl.co.jp/

公式X：https://x.com/colopl_pr

公式Facebook：https://www.facebook.com/coloplinc/

公式Linkedin：https://www.linkedin.com/company/colopl-inc-/posts/?feedView=all

*位置ゲー、コロプラおよびコロプラロゴは株式会社コロプラの登録商標であり、世界初表記は自社調査に基づきます。

(C)COLOPL, Inc.

※コロプラおよびコロプラロゴは、株式会社コロプラの登録商標です。

※その他すべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。

※対応スマートデバイスの購入および通信料はお客様のご負担となります。

※アイテム課金制です。一部キャラクターは有料のランダム型アイテム提供方式により提供されます。

※18歳未満の方へ：アイテムを購入する際は、保護者から同意をもらうか、一緒に購入するようにしてください。