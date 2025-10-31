あいみょん × 會田茂一（アイゴン）が、長岡亮介のラジオ番組にゲスト出演！　新曲「おじゃまします」の制作秘話も。J-WAVE『CITROEN FOURGONNETTE』11/8(土)放送

株式会社J-WAVE

ラジオ局J-WAVE（81.3FM）で毎週土曜22:00～22:54に放送中、新しいカルチャーが生まれる場所から、ペトロールズ・長岡亮介がナビゲートするラジオ番組『CITROEN FOURGONNETTE』。11月8日（土）の放送では、シンガーソングライターのあいみょんと、ギタリスト／音楽プロデューサーの會田茂一（アイゴン）をゲストに迎えます。

【新曲「おじゃまします」制作秘話】

10月22日にリリースされたあいみょんの18枚目のシングル「ビーナスベルト」。

そのカップリング曲「おじゃまします」は、長岡亮介と會田茂一が共同プロデュースを担当しています。

番組では、制作に至る経緯やレコーディング現場でのやりとり、3人が互いに感じ合った“音楽的な化学反応”をたっぷりと語ります。

【世代を超えた“音楽の対話”】

30代・40代・50代の3人がそろった今回の収録。

お互いの音楽的印象や、キャリアを重ねる中で変化してきた創作への向き合い方、煮詰まった時のリセットの仕方など、世代を超えたリアルな会話もお届け。

さらに、番組恒例の“ドライブトーク”では、思い出に残る車や好きな道の話題から、夜のドライブに似合う曲のセレクトも。

この夜限りの特別なオンエアを、ぜひお聴き逃しなく！

ラジオ放送はradikoアプリでもお聴きいただけます。また、radikoタイムフリー機能で、オンエア開始後から一週間聴取可能です。

▼radikoで聴く

https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20251108220000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20251108220000)

【番組概要】

放送局：J-WAVE(81.3FM)

番組名：CITROEN FOURGONNETTE

放送日時：11月8日（土）22:00～22:54

ナビゲーター：ペトロールズ・長岡亮介

ゲスト：シンガーソングライター・あいみょん、ギタリスト／音楽プロデューサー・會田茂一（アイゴン）

番組サイト： https://www.j-wave.co.jp/original/fourgonnette/

番組X(旧twitter)：https://x.com/fourgonnette813

ハッシュタグ：#FOURGONNETTE