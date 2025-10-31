『まおりゅう』はついに4周年！エミルス、ヴェルドラが新登場！エミルスはみっつばー先生の描き下ろし！10連全部 極★5確定チケットがもらえるログインボーナス開催！リムルが暴走！？４周年イベントも開催中！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントより配信しているApp Store/Google Play向けスマートフォンアプリ『転生したらスライムだった件 魔王と竜の建国譚』（以下まおりゅう）は、2025年10月28日でリリース4周年を迎えました。 さらに、「4th Anniversary 超魔王竜祭スカウト Part.2」にて、エミルス、ヴェルドラが登場中です。エミルスはみっつばー先生の描き下ろし！

さらに、10連全部 極★5確定チケットがもらえるログインボーナスや、最大400連無料スカウトも開催中！

4周年限定の新イベント「吹き荒ぶ友情の天災」も開催中！

▼4周年前夜祭スペシャルPV公開中！

https://youtu.be/6ypmAsT65hg

★トピックス★

・「4th Anniversary 超魔王竜祭スカウト Part.2」開催！エミルスはみっつばー先生描き下ろし！

・川上泰樹先生描き下ろし！「4th Anniversary 超魔王竜祭スカウト Part.1」開催中！

・新イベント「吹き荒ぶ友情の天災」が開催！今ならログインでトリシューラ、シンシヤがもらえる！

・10連全部 極★5確定チケットがもらえるログインボーナス開催中！

・毎日10連無料！最大400連無料スカウト開催中！

・スカウト100回分相当！？最大3000個魔晶石獲得のチャンス！

・4周年を記念し『まおりゅう』に新アニメオープニングが登場！

・4周年記念生放送アーカイブ公開中！

「4th Anniversary 超魔王竜祭スカウト Part.2」開催！エミルスはみっつばー先生描き下ろし！

新しく開催される「4th Anniversary 超魔王竜祭スカウト Part.2」にて、

エミルス、ヴェルドラが新登場！エミルスは「転生したらスライムだった件」シリーズキャラクター原案のみっつばー先生の描き下ろしです！

戦闘：[黒白ノ覇王]エミルス加護：[誓護ノ暴風竜]ヴェルドラ＝テンペスト

開催期間：2025/11/28(金) 14:59まで (予定)

※★6覚醒後のイラストです ※画面は開発中のものです。

川上泰樹先生描き下ろし！「4th Anniversary 超魔王竜祭スカウト Part.1」開催！

開催中の「4th Anniversary 超魔王竜祭スカウト Part.1」にて、

川上泰樹先生描き下ろしの仮面の勇者、ルミナスが新登場！

戦闘：[操刻ノ支配者]仮面の勇者戦闘：[聖黒ノ魔女]ルミナス・バレンタイン

開催期間：2025/11/28(金) 14:59まで (予定)

※★6覚醒後のイラストです ※画面は開発中のものです。

新イベント「吹き荒ぶ友情の天災」が開催！今ならログインでトリシューラ、シンシヤがもらえる！

新イベント「吹き荒ぶ友情の天災」が開催中です！

さらに！開催期間にログインするだけでシンシヤ、「まおりゅう」初登場のトリシューラがもらえる！

＜新イベント「吹き荒ぶ友情の天災」あらすじ>

ヴェルドラの莫大な魔素を新たな『武装』として顕現させる新装備。

その実験のため、ヴェルドラに協力を求めてリムルは地下迷宮を訪れた。

実験の最中、突如制御不能となった魔素の濁流が術式を暴走させ、リムルは意識を失ってしまう。

魔国連邦を揺るがす爆発音を追ったベニマル達が目にしたのは、禍々しいオーラを纏うリムルの姿だった...！

戦闘：[龍戈族]トリシューラ（CV:福島潤）加護：[絆援ノ少女]シンシヤ（CV:楠木ともり）

※★6覚醒後のイラストです ※画面は開発中のものです。

※シンシヤは、期間中ログイン後「ビンゴミッション」欄からお受け取りください

10連全部 極★5確定チケットがもらえる！ログインボーナス開催中！

期間中ログインで、10連全部極★5確定のチケットが獲得可能！

この機会をお見逃しなく！

開催期間：2026/2/27(金) 10:59まで (予定)

毎日10連無料！最大400連無料スカウト開催中！

期間中ログインで最大400連分のスカウトチケットが獲得可能！

この機会をお見逃しなく！

開催期間：2026/2/27(金) 10:59まで (予定)

※期間中にログインをいただくと、 最大400連分のスカウトチケットが獲得できます。

※最大数の400連分のスカウトチケットを獲得するためには、2026/01/20 (火) までにゲームを開始し、以降終了日まで毎日ログインをする必要がございます。

スカウト100回分相当！？最大3000個魔晶石獲得のチャンス！

ログインするだけで、最大3000個の魔晶石が当たるかもしれないキャンペーンを開催中です！この機会にぜひ「まおりゅう」を遊んでチャレンジしてみてください！

開催期間：2026/1/27(火) 10:59まで (予定)

4周年を記念し『まおりゅう』に新アニメオープニングが登場！

エイトビット制作の新アニメオープニングを公開中！

寺島拓馬さんによる新主題歌「Glitter」もあわせてお楽しみください！

▼新アニメオープニングはこちら！

https://www.youtube.com/watch?v=e6-_JIoyDMU

4周年記念生放送アーカイブ公開中！

4周年記念生放送のアーカイブを公開中です！リムル役 岡咲美保さん、

ガビル役 福島潤さんをお招きし、周年のスペシャル情報を盛りだくさんでお届けしています！奥義動画なども公開しておりますので、是非ご覧ください！

配信日：2025/10/29 20:30

ゲスト：リムル役 岡咲美保さん、ガビル役 福島潤さん

▼4周年生配信のアーカイブ視聴はこちら！

https://youtube.com/live/Mu1HTutHaCw

『転生したらスライムだった件 魔王と竜の建国譚』 配信中！

