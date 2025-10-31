『まおりゅう』はついに4周年！エミルス、ヴェルドラが新登場！エミルスはみっつばー先生の描き下ろし！10連全部 極★5確定チケットがもらえるログインボーナス開催！リムルが暴走！？４周年イベントも開催中！
株式会社バンダイナムコエンターテインメントより配信しているApp Store/Google Play向けスマートフォンアプリ『転生したらスライムだった件 魔王と竜の建国譚』（以下まおりゅう）は、2025年10月28日でリリース4周年を迎えました。 さらに、「4th Anniversary 超魔王竜祭スカウト Part.2」にて、エミルス、ヴェルドラが登場中です。エミルスはみっつばー先生の描き下ろし！
さらに、10連全部 極★5確定チケットがもらえるログインボーナスや、最大400連無料スカウトも開催中！
4周年限定の新イベント「吹き荒ぶ友情の天災」も開催中！
▼4周年前夜祭スペシャルPV公開中！
https://youtu.be/6ypmAsT65hg
★トピックス★
・「4th Anniversary 超魔王竜祭スカウト Part.2」開催！エミルスはみっつばー先生描き下ろし！
・川上泰樹先生描き下ろし！「4th Anniversary 超魔王竜祭スカウト Part.1」開催中！
・新イベント「吹き荒ぶ友情の天災」が開催！今ならログインでトリシューラ、シンシヤがもらえる！
・10連全部 極★5確定チケットがもらえるログインボーナス開催中！
・毎日10連無料！最大400連無料スカウト開催中！
・スカウト100回分相当！？最大3000個魔晶石獲得のチャンス！
・4周年を記念し『まおりゅう』に新アニメオープニングが登場！
・4周年記念生放送アーカイブ公開中！
※詳細はアプリ内をご確認ください
＜アプリダウンロードはこちら＞
●App Store：
https://apps.apple.com/jp/app/id1565488936(https://apps.apple.com/jphttps://apps.apple.com/jp/app/id1565488936/app/id1565488936)
●Google Play：
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bandainamcoent.tensuramrkrelease
「4th Anniversary 超魔王竜祭スカウト Part.2」開催！エミルスはみっつばー先生描き下ろし！
新しく開催される「4th Anniversary 超魔王竜祭スカウト Part.2」にて、
エミルス、ヴェルドラが新登場！エミルスは「転生したらスライムだった件」シリーズキャラクター原案のみっつばー先生の描き下ろしです！
戦闘：[黒白ノ覇王]エミルス
加護：[誓護ノ暴風竜]ヴェルドラ＝テンペスト
開催期間：2025/11/28(金) 14:59まで (予定)
※★6覚醒後のイラストです ※画面は開発中のものです。
※詳細はアプリ内をご確認下さい。※期間・内容は予告なく変更・終了する場合がございます。
川上泰樹先生描き下ろし！「4th Anniversary 超魔王竜祭スカウト Part.1」開催！
開催中の「4th Anniversary 超魔王竜祭スカウト Part.1」にて、
川上泰樹先生描き下ろしの仮面の勇者、ルミナスが新登場！
戦闘：[操刻ノ支配者]仮面の勇者
戦闘：[聖黒ノ魔女]ルミナス・バレンタイン
開催期間：2025/11/28(金) 14:59まで (予定)
※★6覚醒後のイラストです ※画面は開発中のものです。
※詳細はアプリ内をご確認下さい。※期間・内容は予告なく変更・終了する場合がございます。
新イベント「吹き荒ぶ友情の天災」が開催！今ならログインでトリシューラ、シンシヤがもらえる！
新イベント「吹き荒ぶ友情の天災」が開催中です！
さらに！開催期間にログインするだけでシンシヤ、「まおりゅう」初登場のトリシューラがもらえる！
＜新イベント「吹き荒ぶ友情の天災」あらすじ>
ヴェルドラの莫大な魔素を新たな『武装』として顕現させる新装備。
その実験のため、ヴェルドラに協力を求めてリムルは地下迷宮を訪れた。
実験の最中、突如制御不能となった魔素の濁流が術式を暴走させ、リムルは意識を失ってしまう。
魔国連邦を揺るがす爆発音を追ったベニマル達が目にしたのは、禍々しいオーラを纏うリムルの姿だった...！
戦闘：[龍戈族]トリシューラ（CV:福島潤）
加護：[絆援ノ少女]シンシヤ（CV:楠木ともり）
※★6覚醒後のイラストです ※画面は開発中のものです。
※詳細はアプリ内をご確認下さい。※期間・内容は予告なく変更・終了する場合がございます。
※シンシヤは、期間中ログイン後「ビンゴミッション」欄からお受け取りください
10連全部 極★5確定チケットがもらえる！ログインボーナス開催中！
期間中ログインで、10連全部極★5確定のチケットが獲得可能！
この機会をお見逃しなく！
開催期間：2026/2/27(金) 10:59まで (予定)
※期間・内容は予告なく変更・終了となる場合がございます。 ※詳細はアプリ内をご確認ください。
毎日10連無料！最大400連無料スカウト開催中！
期間中ログインで最大400連分のスカウトチケットが獲得可能！
この機会をお見逃しなく！
開催期間：2026/2/27(金) 10:59まで (予定)
※期間中にログインをいただくと、 最大400連分のスカウトチケットが獲得できます。
※最大数の400連分のスカウトチケットを獲得するためには、2026/01/20 (火) までにゲームを開始し、以降終了日まで毎日ログインをする必要がございます。
※期間・内容は予告なく変更・終了となる場合がございます。 ※詳細はアプリ内をご確認ください。
スカウト100回分相当！？最大3000個魔晶石獲得のチャンス！
ログインするだけで、最大3000個の魔晶石が当たるかもしれないキャンペーンを開催中です！この機会にぜひ「まおりゅう」を遊んでチャレンジしてみてください！
開催期間：2026/1/27(火) 10:59まで (予定)
※期間・内容は予告なく変更・終了となる場合がございます。 ※詳細はアプリ内をご確認ください。
4周年を記念し『まおりゅう』に新アニメオープニングが登場！
エイトビット制作の新アニメオープニングを公開中！
寺島拓馬さんによる新主題歌「Glitter」もあわせてお楽しみください！
▼新アニメオープニングはこちら！
https://www.youtube.com/watch?v=e6-_JIoyDMU
4周年記念生放送アーカイブ公開中！
4周年記念生放送のアーカイブを公開中です！リムル役 岡咲美保さん、
ガビル役 福島潤さんをお招きし、周年のスペシャル情報を盛りだくさんでお届けしています！奥義動画なども公開しておりますので、是非ご覧ください！
配信日：2025/10/29 20:30
ゲスト：リムル役 岡咲美保さん、ガビル役 福島潤さん
▼4周年生配信のアーカイブ視聴はこちら！
https://youtube.com/live/Mu1HTutHaCw
『転生したらスライムだった件 魔王と竜の建国譚』 配信中！
＜「まおりゅう」アプリダウンロードはこちら＞
●Apple Store：https://apps.apple.com/jp/app/id1565488936
●Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bandainamcoent.tensuramrkrelease
[表: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/1919_1_d3e09a60034bb79f4877dbb68612c455.jpg?v=202511010657 ]
※情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。
※画面は開発中のものです。
※ロゴ・画像をご掲載いただく場合は、必ずコピーライト表記の記載をお願いします。
※コンテンツ利用の際は、パケット通信料が別途かかります。
※AppleとAppleのロゴ、App Storeは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
※Google Play は、Google LLC の商標です。