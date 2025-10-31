「コンビニエンスウェア」のソックス累計販売数3,000万足突破！これからの季節に活躍するウール混ソックスが新発売！～冬にぴったりなこだわりカラー2アイテムが登場～

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：細見研介）は、継続して取り組んでいる５つのキーワードの１つである「『あなた』のうれしい」の一環として、ファミリーマートオリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」はソックス累計販売数3,000万足を突破しました。また、これからの季節に活躍するウール混ソックスを2025年10月31日（金）から一部店舗を除く全国のファミリーマート約16,400店で順次発売いたします。

■「ソックス累計販売数3,000万足突破！ウール混ソックスが登場！」

「コンビニエンスウェア」は、ファッションデザイナーの落合宏理氏との共同開発のもと、「いい素材、いい技術、いいデザイン。」のコンセプトを掲げ、展開しているファミリーマートオリジナルアパレルブランドです。

豊富な色展開が人気の「ショートソックス」「リブソックス」「クルーソックス」、アイコニックなデザインが特徴の「ラインソックス」など、「コンビニエンスウェア」のソックスの累計販売足数は3,000万足を突破（※）し、大変多くのお客さまにご好評をいただいております。このたび、新たにこれからの季節に活躍するウール混ソックスを発売します。抗菌性・伸縮性はもちろん、ウールならではの「吸湿保温性」に優れており、足元からあたたかく快適に過ごせるアイテムです。

（※：2021年3月～2025年10月の累計販売数）

【商品詳細】

【商品名】ウール混ソックス

【価格】900円（税込990円）

【発売日】2025年10月31日（金）から順次

【発売地域】全国

【内容】コンビニエンスウェアで人気のソックスに待望の新商品が登場です。抗菌防臭で、ウールならではの、蒸れにくく、あたたかく快適に過ごせるアイテムです。

つま先部分の縫い目部分には、赤い糸を使用し配色にもこだわりました。数量限定です。

【カラー】ホワイトモカ

【サイズ】22cm-25cm、25cm-28cm

【商品名】ウール混ソックス

【価格】900円（税込990円）

【発売日】2025年10月31日（金）から順次

【発売地域】全国

【内容】コンビニエンスウェアで人気のソックスに待望の新商品が登場です。抗菌防臭で、ウールならではの、蒸れにくく、あたたかく快適に過ごせるアイテムです。

つま先部分の縫い目部分には、青い糸を使用し配色にもこだわりました。

これからの時期にぴったりの落ち着いたカラーです。数量限定です。

【カラー】ダークグリーンミックス

【サイズ】22cm-25cm、25cm-28cm

※画像はイメージです。

※店舗によって発売日・時間が異なる場合がございます。

※店舗によって取り扱いがない場合がございます。

■落合宏理氏について

落合宏理／ファッションデザイナー

1977年東京生まれ。文化服装学院卒業。

2007年、「FACETASM」を立ち上げる。

2013年、毎日ファッション大賞・新人賞受賞。

2016年、毎日ファッション大賞・大賞受賞。

同年にはリオオリンピック・パラリンピック競技大会閉会式「フラッグハンドオーバーセレモニー」の衣装制作を手掛け、パリ・メンズ・ファッションウィークにてコレクション発表を続ける。

「NIKE」、「Coca-Cola」、「LEVI'S」などのグローバルブランドとのコラボレーションを行うなど国内だけでなく国外でも活躍中。

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。